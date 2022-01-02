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Преступления, которые не заметило МВД в новогоднюю ночь

Преступления, которые не заметило МВД в новогоднюю ночь (11 фото)

Автор:
02 января 2022 18:50
Сообщество : Криминал
Метки: 2022   драки   криминал   мигранты   новогодняя ночь   новый год   поножовщина   происшествия   
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По официальным данным МВД ни одного нарушения в новогоднюю ночь зафиксировано не было. За порядком следило порядка 40 тысяч правоохранителей.

Удивительное миролюбие, которое поражает настолько, что даже не верится.

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Сомнения не беспочвенны, ведь то и дело в новостных сводках появляются сюжеты о том, что не все так было мирно, как говорится в сообщениях МВД.

Например, выкрики на улицах столицы "Аллаху Акбар" или ритуальное жертвоприношение баранов в Нагатино.

В Троицке мужчина спас женщину от рук местного дворника-мигранта, который пытался изнасиловать мать двоих детей.

Насильник был сдан в отделение полиции.

Не обошлось и без массовых драк, в Москве группа киргизов не поделили с узбеками. Итогом потасовки стали трое пострадавших с ножевыми ранениями.

А 9 иностранцев были задержаны и доставлены в местный отдел полиции.

Справедливости ради, не только мигранты отличились в новогоднюю ночь.


В Рязани группа пьяных подростков устроила драку прямо на улице. Молодого парня, лежащего на дороге в одном из дворов, били ногами и руками, несмотря на попытки остановить драку.

Также МВД не заметило и ограбление под бой курантов, которое произошло в поселке Московский.

Ну и вишенкой на торте стала история о том, что дом брата экс-главы Юнус-Бека Евкурова обстреляли.

"В сельском поселении Троицкое Сунженского района неизвестные обстреляли дом. Жилье принадлежит родному брату бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова", — заявили в правоохранительных органах.


К счастью, попавшие в дом пули никого не задели, потому что все жильцы в это время наблюдали за салютами со двора.



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Метки: 2022   драки   криминал   мигранты   новогодняя ночь   новый год   поножовщина   происшествия   
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Старичок Полчаса назад
какой "авторитетный" источник, это "ухо мацы".
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