Преступления, которые не заметило МВД в новогоднюю ночь

По официальным данным МВД ни одного нарушения в новогоднюю ночь зафиксировано не было. За порядком следило порядка 40 тысяч правоохранителей.
Удивительное миролюбие, которое поражает настолько, что даже не верится.
Сомнения не беспочвенны, ведь то и дело в новостных сводках появляются сюжеты о том, что не все так было мирно, как говорится в сообщениях МВД.
Например, выкрики на улицах столицы "Аллаху Акбар" или ритуальное жертвоприношение баранов в Нагатино.
В Троицке мужчина спас женщину от рук местного дворника-мигранта, который пытался изнасиловать мать двоих детей.
Насильник был сдан в отделение полиции.
Не обошлось и без массовых драк, в Москве группа киргизов не поделили с узбеками. Итогом потасовки стали трое пострадавших с ножевыми ранениями.
А 9 иностранцев были задержаны и доставлены в местный отдел полиции.
Справедливости ради, не только мигранты отличились в новогоднюю ночь.
В Рязани группа пьяных подростков устроила драку прямо на улице. Молодого парня, лежащего на дороге в одном из дворов, били ногами и руками, несмотря на попытки остановить драку.
Также МВД не заметило и ограбление под бой курантов, которое произошло в поселке Московский.
Ну и вишенкой на торте стала история о том, что дом брата экс-главы Юнус-Бека Евкурова обстреляли.
"В сельском поселении Троицкое Сунженского района неизвестные обстреляли дом. Жилье принадлежит родному брату бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова", — заявили в правоохранительных органах.
К счастью, попавшие в дом пули никого не задели, потому что все жильцы в это время наблюдали за салютами со двора.
Источник:
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