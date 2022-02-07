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Телевизор вместо Вечного огня: небольшой посёлок удивил россиян

Телевизор вместо Вечного огня: небольшой посёлок удивил россиян (4 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 09:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Вечный огонь   ГАЗ   Приморка   Ростовская область   замена   телевизор   
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Во многих городах России установлены памятники солдатам Великой Отечественной войны. К Вечному огню граждане несут цветы в памятные даты. А вот в селе Приморка (Ростовская область) решили пойти по креативному и бюджетному пути.
В сети появилось видео из посёлка с населением менее 4 тыс человек. На кадрах можно заметить, что рядом с мемориалом стоит телевизор, на котором транслируется Вечный огонь.
Россияне по-разному отреагировали на ноу-хау: кто-то считает это "кощунственным", а кто-то поддерживает, ибо природные ресурсы нужно экономить.
После резонанса, чиновники Приморского сельского поселения пояснили, что обслуживание Вечного огня очень дорогое, да и ранее его в поселке не было.

Кстати, сам памятник был установлен в 2020 году. На смену бетонной фигуре была постановлена бронзовая. Чиновники были готовы расстаться с 1,3 млн рублей, но она вышла дешевле – всего в 792 тыс рублей.

А как вы считаете, нужно ли в маленьком посёлке ставить полноценный Вечный огонь, или можно обойтись электронной версией?

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Метки: Ynews   Вечный огонь   ГАЗ   Приморка   Ростовская область   замена   телевизор   
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22k
Ватаку Накомоде Час назад
Киберпанк какой-то. Но вообще согласен, память дело важное, но учитывая стоимость протягивания газовой трубы в эту деревню, лучше на эти деньги что то более полезное для жителей сделать, дорогу там отремонтировать, поликлинику, транспорт наладить. Нормальным людям достаточно и простого памятника, чистого и аккуратного, а быдло все равно на этом огне сосиски бы жарило, у них ничего святого.
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2k
Digektor 23 минуты назад
У нас в Новой Москве есть мемориал, безо всякого вечного огня, но всегда чистенький (если погода быстро не уделает) и с достаточно часто заменяемыми венками. Вот такая память меня вполне устраивает.
А здесь, если и не было огня никогда, а монумент обновили, то и не нужен этот огонь, пусть только следят за ним хорошо!
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18k
nobody® Полчаса назад
Нормальный человек уже давно не верит телевизору
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1k
Григорий Водениктов Полчаса назад
газ действительно народное достояние, но пока он в земле, а вот как только его добудут он уже частный.
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−13
Нурик Нуриков 46 минут назад
Если мемориал называется вечный огонь то огонь должен быть обязательно натуральный а не виртуальный!
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2k
Sergius SPb 46 минут назад
Мля. А в поселке-то газ есть?
Недавно Сам лично с помпой вещал,мол дал ГазпрЕму указивку,провести газ бесплатно до границ участка! Слабовольные стали радоваться,Сам лично по рукам газовикам дал,теперь заживем....
А тут захожу по объявам с продажей домов под Питером, 10-20 км. от города и далее, пишут, продам дом,газ по границе участка(если газификация есть,что редкость) стоимость завода газа в дом......300 тысяч рубликов,....
А вы Вечный огонь.....
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5k
Feldkurat_Katc Час назад
В маленькой деревне нет необходимости ставить вечный огонь. Достаточно даже памятника.
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1k
Connor_John Час назад
Поскольку посёлок маленький, то можно (где-то я уже видел) просто в дни памяти (обычно 9 мая и 22 июня) устанавливать на время митинга звезду-горелку, баллон с газом за памятник - вот вам и живой Вечный огонь. По-моему, вполне нормально.
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18k
babuby Час назад
Ну да. Китайский телевизор, вместо Вечного Огня. Такая вот благодарность потомков, за труды и подвиги предков.
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188k
IMXO Час назад
Мало денег в бюджете, ну так можно было обойтись без Вечного Огня, просто обелиск солдатам ВОВ. А так просто цирк . Тем более телевизор все равно сопрут.
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803
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Ну как вариант.
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3k
foggen2 2 часа назад
Мне кажется в посёлках,деревнях и прочих малонаселённых пунктов,которые или были захвачены,или изрядная часть населения полегла за освобождение Родины от фашистской заразы вполне достаточно обелиска с перечислением имён и фамилий Защитников.
Огонь это хорошо,но лишь тогда когда он рационален.Москва,Питер,Новосибирск,стотысячники.
Только пусть эти мемориалы и стеллы будут ухожены и не забыты.
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604
Dimon 2 часа назад
Все правильно! У нас так и принято, что по ТВ всё в порядке!
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4k
Shtoppi 2 часа назад
Газпром по ходу отказался трубу тянуть в какой-то там поселок? Интересно как этот телевизор с напором стихий справляется?
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2k
Иван 2 часа назад
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