Телевизор вместо Вечного огня: небольшой посёлок удивил россиян

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Во многих городах России установлены памятники солдатам Великой Отечественной войны. К Вечному огню граждане несут цветы в памятные даты. А вот в селе Приморка (Ростовская область) решили пойти по креативному и бюджетному пути.
В сети появилось видео из посёлка с населением менее 4 тыс человек. На кадрах можно заметить, что рядом с мемориалом стоит телевизор, на котором транслируется Вечный огонь.
Россияне по-разному отреагировали на ноу-хау: кто-то считает это "кощунственным", а кто-то поддерживает, ибо природные ресурсы нужно экономить.
После резонанса, чиновники Приморского сельского поселения пояснили, что обслуживание Вечного огня очень дорогое, да и ранее его в поселке не было.
Кстати, сам памятник был установлен в 2020 году. На смену бетонной фигуре была постановлена бронзовая. Чиновники были готовы расстаться с 1,3 млн рублей, но она вышла дешевле – всего в 792 тыс рублей.
А как вы считаете, нужно ли в маленьком посёлке ставить полноценный Вечный огонь, или можно обойтись электронной версией?
Кстати, сам памятник был установлен в 2020 году. На смену бетонной фигуре была постановлена бронзовая. Чиновники были готовы расстаться с 1,3 млн рублей, но она вышла дешевле – всего в 792 тыс рублей.
А как вы считаете, нужно ли в маленьком посёлке ставить полноценный Вечный огонь, или можно обойтись электронной версией?
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А здесь, если и не было огня никогда, а монумент обновили, то и не нужен этот огонь, пусть только следят за ним хорошо!
Недавно Сам лично с помпой вещал,мол дал ГазпрЕму указивку,провести газ бесплатно до границ участка! Слабовольные стали радоваться,Сам лично по рукам газовикам дал,теперь заживем....
А тут захожу по объявам с продажей домов под Питером, 10-20 км. от города и далее, пишут, продам дом,газ по границе участка(если газификация есть,что редкость) стоимость завода газа в дом......300 тысяч рубликов,....
А вы Вечный огонь.....
Огонь это хорошо,но лишь тогда когда он рационален.Москва,Питер,Новосибирск,стотысячники.
Только пусть эти мемориалы и стеллы будут ухожены и не забыты.
Shtoppi представьте....Вот Вы поставляете.....Ну пускай будет молоко с собственной фермы по соседям.И можете вот именно на этот момент своего,несомненно достойного бизнеса обслужить с помощью транспорта и дохода от коров 18 человекодомов в пяти деревнях.
Но тут приходит глава местной администрации и говорит что вы должны круглосуточно пусть и узкой,но непрерывающейся струйкой лить молоко во имя добра и всего хорошего вот на этот памятник.
Вот только честно-вы будете довольны...?