Телевизор вместо Вечного огня: небольшой посёлок удивил россиян

После резонанса, чиновники Приморского сельского поселения пояснили, что обслуживание Вечного огня очень дорогое, да и ранее его в поселке не было.



Кстати, сам памятник был установлен в 2020 году. На смену бетонной фигуре была постановлена бронзовая. Чиновники были готовы расстаться с 1,3 млн рублей, но она вышла дешевле – всего в 792 тыс рублей.



А как вы считаете, нужно ли в маленьком посёлке ставить полноценный Вечный огонь, или можно обойтись электронной версией?