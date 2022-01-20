Петроградский районный суд вынес решение о заочном аресте предполагаемого убийцы Игоря Талькова

В нюансах трагедии теперь снова будут разбираться правоохранители. Если ранее директора певца обвиняли за убийство по неосторожности (ст. 106 УК РСФСР), то теперь дело переквалифицировано. на ст. 15, п. «д», ст. 102, п. «д», ст. 102 УК РСФСР (убийство; покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).



Кстати, в той самой беседе с журналистом «Экспресса» сам обвиняемый дал подсказку следствию для такой пертурбации. Он рассказал, что выстрелов было, как минимум, три. Одна пуля застряла в колонке, другая ушла «в молоко», а третья пробила легкое и сердце певца.