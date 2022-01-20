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Петроградский районный суд вынес решение о заочном аресте предполагаемого убийцы Игоря Талькова

Петроградский районный суд вынес решение о заочном аресте предполагаемого убийцы Игоря Талькова (3 фото)

Автор:
20 января 2022 18:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Израиль   Тальков   арест   выстрел   пистолет   убийство   шляфман   экстрадиция   
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Ходатайство СК удовлетворено. Бывшего директора певца Валерия Шляфмана заключат под стражу. Если он будет экстрадирован или задержан на территории РФ.
По ходатайству Следственного комитета Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал бывшего импресарио Игоря Талькова. Его обвиняют в убийстве певца, произошедшем в 1991 году.

Валерий Шляфман проживает в Израиле, куда он сбежал в 1992 году. А до отъезда всеми силами пытался запутать следствие, подговаривал свидетелей давать ложные показания. Дело было возобновлено в ноябре 2018 года, эта возможность появилась благодаря изменениям в законодательстве и в судебной практике.
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Что это означает в реальности? Что Шляфман будет арестован, если его экстрадирует Израиль или он приедет в Россию и будет задержан. Следствие считает, что в конфликте с Игорем Малаховым, охранником и покровителем певицы Азизы, именно Шляфман произвел роковой выстрел.

Сам он в ряде интервью утверждал, что стрелял Малахов. Но и не отрицал, что выхватил у него из рук пистолет и пытался его спрятать. Вернее, спрятал, но Азиза его нашла и, разобрав на детали, уничтожила. Это версия Шляфмана, озвученная в интервью «Эспресс-газете» еще в ноябре 2012 года.
В нюансах трагедии теперь снова будут разбираться правоохранители. Если ранее директора певца обвиняли за убийство по неосторожности (ст. 106 УК РСФСР), то теперь дело переквалифицировано. на ст. 15, п. «д», ст. 102, п. «д», ст. 102 УК РСФСР (убийство; покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).

Кстати, в той самой беседе с журналистом «Экспресса» сам обвиняемый дал подсказку следствию для такой пертурбации. Он рассказал, что выстрелов было, как минимум, три. Одна пуля застряла в колонке, другая ушла «в молоко», а третья пробила легкое и сердце певца.

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Метки: Израиль   Тальков   арест   выстрел   пистолет   убийство   шляфман   экстрадиция   
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748
sos1960sos 2 часа назад
Очень быстрое и своевременное решение...
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−104
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
лишний повод не ехать в россию. Ну а выдавать его не будем.
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957
Evgeniy 42 минуты назад
Только Израиль не выдаст своего гражданина...
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6k
Андрей Крылов 2 часа назад
талькова не люблю. Считаю его довольн гомерзким певцом ртом, попавшим просто в струю тогдашних настроений русского "мафдана" свергателей и страдателей. Но его убийца должен быть наказан. И если это произойдёт пусть через много лет, то и то слава Богу! Неотвратимость наказания - признак здорового государства и системы. Если доказательства раально "желехные, то Израиль просто обязан выдать престтупника. Даже не смотря на присутствие или отсутствие соответствующих договороав о выдаче таких. Ну... беджет видно что из этого плучится. дело почти забытое, но громкое, как ни крути.
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15k
vikklu 2 часа назад
Вот интересно, какой смысл импрессарио резать курицу, несущую золотые яйца?
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659
Stopbandera 2 часа назад
Вся страна замерла, вспомнив этого лохматого поца.
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8k
Бритва 2 часа назад
шляфман далеко, а малахов близко.
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Stik Бритва 2 часа назад
Привет, Андрей
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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