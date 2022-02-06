Дануте Даниэльссон

Памятник Дануте Даниэльссон в шведском городе Векшё. Женщина ударила сумкой скинхеда во время шествия колонны неонацистов в 1985 году. Ее мать была польской еврейкой, она прошла через концлагерь и чудом выжила. Через несколько минут к Дануте присоединились и другие горожане. Они разогнали демонстрацию неонацистов — тем пришлось запереться в вокзальном туалете и ждать, пока их спасут полицейские.



Глава городского совета Векшё Ева Йоханссон возражала против установки памятника, и заявила, что Данута была не права: «Мы, конечно же, сторонники демократии и свободы слова и не любим нацистов. Но бить другого человека только потому, что он нам не нравится, считаем недопустимым». Тогда по всей Швеции прошла акция в память Дануты – люди вешали на разные памятники женские сумочки. Петиция об установке памятника набрала более 100 000 подписей. Люди говорили, что это памятник не насилию, а смелости. В итоге общественное мнение победило и памятник был установлен.