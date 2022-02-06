Подборка интересных фактов обо всем, которые вы возможно не знали, а если знали то вспомните.
Мейшан
Китайцы — те ещё выдумщики. Бумага, порох, компас — всё это, конечно, классно. Но знали ли вы, что 400 лет назад они создали настоящий биологический конвейер, имя которому мейшан?
Туша в полметра ростом и весом под 200 кило держится на нелепых коротких ножках. Всё тело от пятачка до хвоста буквально состоит из морщин. У китайцев вообще какой-то странный фетиш на обвисшую кожу — мопсы и шарпеи тоже их творения. У хрюшки же из-под складок и глаз-то не видно. Наверное, заводчики хотели придать животине «азиатский колорит». Так почему мы назвали шарпея от мира парнокопытных конвейером? Да потому, что это самая плодовитая порода свиней в принципе! За один раз мама-свинка рожает по 15-16 поросят и так 2 раза в год! Как же ей удаётся выкормить всех отпрысков? А вот так, у свиноматки на брюхе микро-молокозавод на 12 пар сосков. А стать частью всеобщего свиноворота и дать собственное потомство поросята могут уже на 3 месяце после рождения!
Кошка Дымка
Одна случайная прохожая нашла в снегу сильно замёрзшую кошку и отвезла её в ветклинику. Там ей дали имя Дымка. Выяснилось, что у неё обморожены все хвост, уши и все четыре лапы, которые пришлось позже ампутировать. Казалось, всё потеряно, но на неё обратили внимание учёные, которые сделали ей специальные бионические протезы, вмонтированные прямо в кость. Теперь благодаря им Дымка чувствует себя полноценной кошкой. Мы живём в прекрасное время с прекрасными людьми.
Ленские столбы
Ленские столбы: геологическая аномалия в Якутии. На территории заповедника сосредоточены тысячи вытянутых вверх скальных образований, высота которых достигает 100 метров. Общая площадь парка - 1358 тысяч гектаров.
Летающий дракон
Летающий дракон — это не только фольклорный персонаж различных сказаний и романов в стиле фэнтези, но и вполне реальное живое существо. Правда, миниатюрное. Свое название драконы получили благодаря способности перелетать при помощи своеобразных «крыльев» с дерева на дерево. Обитают летучие драконы в тропических лесах Юго-Восточной Азии: на о. Борнео, Суматра, в Малайзии, на Филиппинах, Индонезии и Южной Индии. Живут они в кронах деревьев, где проводят большую часть своей жизни. На землю спускаются только в двух случаях – для откладывания яиц и если полет не задался.
Алкогольные шахматы
Однажды Эммануэлю Ласкеру довелось сыграть в алкогольные шахматы с венгерским гроссмейстером Гезой Мароци на приз мецената. Условия такой игры заключаются в том, что каждая фигура — это ёмкость со спиртным, и, взяв вражескую фигуру, нужно его выпить. Причём для этого матча фигуры были сделаны так, что от их силы зависел вид и объём алкоголя. На третьем ходу партии Ласкер пожертвовал ферзя, который представлял собой 200-граммовую бутылку виски. Мароци тут же захмелел, и Ласкер легко довёл партию до победы.
Хатико
Посмертное фото Хатико. Собаки, прождавшей хозяина 9 лет. Он приходил на станцию вплоть до своей смерти. Мёртвого Хатико нашли на улице недалеко от станции. У него был рак в последней стадии. Япония, 1935 год
Старейший дом
В маленьком французском городе Аржантан находится один из старейших домов в мире. Ему недавно исполнилось 510 лет, и здание всё ещё населяют люди!
Сыр "касу марцу"
Деликатесный сардинский сыр с поэтическим названием "касу марцу", что означает "червивый сыр", является продуктом жизнедеятельности личинок сырной мухи. Испуганные личинки могут прыгать на 15 сантиметров, поэтому рекомендуется при поедании касу марцу прикрывать глаза рукой.
Дануте Даниэльссон
Памятник Дануте Даниэльссон в шведском городе Векшё. Женщина ударила сумкой скинхеда во время шествия колонны неонацистов в 1985 году. Ее мать была польской еврейкой, она прошла через концлагерь и чудом выжила. Через несколько минут к Дануте присоединились и другие горожане. Они разогнали демонстрацию неонацистов — тем пришлось запереться в вокзальном туалете и ждать, пока их спасут полицейские.
Глава городского совета Векшё Ева Йоханссон возражала против установки памятника, и заявила, что Данута была не права: «Мы, конечно же, сторонники демократии и свободы слова и не любим нацистов. Но бить другого человека только потому, что он нам не нравится, считаем недопустимым». Тогда по всей Швеции прошла акция в память Дануты – люди вешали на разные памятники женские сумочки. Петиция об установке памятника набрала более 100 000 подписей. Люди говорили, что это памятник не насилию, а смелости. В итоге общественное мнение победило и памятник был установлен.
Композитора Альфред Шнитке
Камень на могиле композитора Альфреда Шнитке. Знак фермата над паузой буквально означает вечная тишина. Символы fff (под знаком паузы) означают «Форте-фортиссимо — самое громкое», и в целом это можно интерпретировать как «Оглушающая вечная тишина».
Рамсеса IV
Ноготочки возрастом более 3000 лет. Это мумия Рамсеса IV, правившего около 1156—1150 гг. до н. э.
Шериф Эльфего Бака
Неубиваемый шериф Эльфего Бака. Эльфего Бака был стрелком, стражем закона «последних дней» Дикого Запада. Когда в 1884 году этот парень был заместителем шерифа в графстве Сокорро, он нарвался на войну с бандой техасских ковбоев, которые любили приехать в город и пострелять направо и налево по жителям со скуки.
Бака родился без ответственной за страх части мозга поэтому он начал с ареста ковбоя Чарли МакКарти за стрельбу на местной дискотеке (музыка тогда была отстойная и стрельба по ногам иногда была единственным способом заставить кого-либо танцевать). МакКарти работал на крупного землевладельца Тома Слотера, который собрал троих отморозков которые должны были сказать Баке, чтоб тот отпустил МакКарти. Бака застрелил одного и ранил второго. Когда у третьего остыли пятки после того, как он сбежал, Слотер собрал 80 своих головорезов и выдвинулся к Баке домой чтобы поставить его на место. Застав Баку в его халупе, армия ковбоев взяла его в осаду на всю ночь, выпустив 4000 пуль в деревянные стены. Потом пытались поджечь, ещё чуть позже — взорвать. Крыша рухнула от взрыва, как в “Крепком орешке”. Бака через 33 часа этой заварушки так и не был ранен, в ответ он смог убить 4 и ранить 10 ковбоев.
На следующий день Баку боялись абсолютно все. Боялись до такой степени, что он больше никогда никого не арестовывал лично. Он отправлял ордер по почте и преступники приходили сами: “Это ордер на ваш арест. Пожалуйста, сдавайтесь. Если мне покажется, что Вы сопротивляетесь аресту, я застрелю Вас, как только увижу. Искренне Ваш, Эльфего Бака, шериф.”
Оригинальный подарок
Подарочный торт для девушки, пережившей операцию на головном мозге.
Острова Famouse Диомида
Посредине между Чукоткой и Аляской находятся Острова Famouse Диомида. Один из них принадлежит России, в то время как другой принадлежит Америке. Так сложилось, что между этими островами проходит граница, но самое главное это смена часового пояса. Таким образом разница во времени между островами, которые находятся на расстоянии 4 км друг от друга, составляет 21 час.
Нирджа Бханот
Нирджа Бханот не дожила двух дней до своего 24-летия. 5 сентября 1986 года самолет, на котором она была стюардессой, захватили террористы. Они держали заложников 17 часов. Нирджа тайком вывела десятки людей через аварийный выход. Только благодаря ей они спаслись. Поняв, что их требования не выполнят, террористы открыли огонь. Нирджу расстреляли, когда она закрыла собой от пуль троих детей.
Алексей Вахонин
Алексей Вахонин на олимпиаде в Токио во время своего выступления бросил фразу венграм, которые уже отмечали победу: «Хрен вы шахтёров знаете!» и поднял штангу. А когда судьи зафиксировали вес, поднял ногу.
Лисий кузу
Лисий кузу показывает, какой он большой и страшный, защищая понравившиеся ему дерево от непрошеных гостей.
Женщины
Так выглядят мышeчная ткань и молочные железы женщин.
Caмая чeрная BMW
Caмая чeрная BMW на земле - BMW VBX6 с покрытием из VantaBlack. Этот материал поглощает 99,9% света и ничего не отражает, из-за чего все предметы, покрытие им, всегда выглядит плоскими.
Антарктида
Имея гражданство Антарктиды можно свободно въезжать почти в 100 стран мира: Шенген, США, Канада, Австралия и др., с возможностью трудоустройства.
Чарльз Алан Гилберт
Чарльзу Алану Гилберту было всего 18 лет, когда в 1892 году он создал самую знаменитую оптическую иллюзию “Все суета”. Ему до сих пор подражают многие художники и фотографы. Ars longa vita brevis (Искусство вечно, жизнь коротка)
Засос
17-летний Хулио Масиас Гонсалес умер после того, как его девушка сделала ему засос. Разрыв кровеносных сосудов привел к образованию тромба, который подобрался к мозгу и вызвал инсульт.
Собака и утка
Некоторые фотографии отличаются удивительной особенностью - если внимательно на них посмотреть, то начинаешь замечать, казалось бы, незначительные детали, которые в итоге затем меняют в корне твое первое впечатление о фотографии.
Это фото - именно такое. Нет, это не случай на охоте, когда ретривер принес хозяину подстреленную им утку. Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что утка жива, а ретривер держит ее очень нежно и аккуратно. Дело все в том, что на тот момент они были настоящими друзьями уже около двух лет!
В далеком 1947 году фотограф принес маленького утенка домой, который сразу же стал любимцем семьи, а домашний пес вообще взял над ним 'шефство', воспитывая его как 'своего'. Когда же утенок окреп, хозяин относил его в пруд, чтобы он мог поплавать с другими дикими утками, но у ретривера было совсем иное мнение на этот счет - он мгновенно прыгал за своим любимцем в пруд и вытаскивал его на сушу.
В Японии женщин не берут на работу поварами-сушистами
Официального запрета не существует, но женщинам эта работа не достаётся почти никогда. Причина, якобы, в том, что женские руки в зависимости от менструального цикла могут становиться теплее или холоднее, что может испортить вкус суши. Впрочем, куда вероятнее, что это просто суеверие: у японцев есть очень много суеверий, связанных с женщинами.
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