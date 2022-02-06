25 потрясающих фотографий дикой природы

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Эти снимки напомнят вам о том, как много на Земле интересных живых созданий и насколько они все разные. Нет ничего круче дикой природы! Вот несколько притягивающих взгляд фотографий из коллекции сабреддита NatureIsFuckingLit, наслаждайтесь.
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2. "Если кому-то интересно, что случилось с динозаврами, вот детеныш большой голубой цапли"
10. "Редкий меланистический западноафриканский тонкорылый крокодил (Mecistops cataphractus)"
12. "Брачная пара ягуаров замечена на Флореста Насиональ де Карахас, Бразильская Амазонка"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: дикая природа животные классные фотки милые зверушки фотографии животных фотоохота фотоохотники
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