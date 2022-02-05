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В индийском национальном парке живут тигры с редким окрасом

В индийском национальном парке живут тигры с редким окрасом (14 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2022 17:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Индия   Тигры с разным окрасом шерсти   животные   повезло   тигр   тигры   удачный кадр   фотографии животных   
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Фотограф-любитель Сатья Свагат сделал отличные фотографии двух редких "черных" тигров, живущих в национальном парке Нанданканан в Индии. Он сумел подобраться к ним достаточно близко для съемки. Такие котики!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индия   Тигры с разным окрасом шерсти   животные   повезло   тигр   тигры   удачный кадр   фотографии животных   
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3  комментария
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4k
Виктор Штурмаревич 3 часа назад
При изготовлении этих тигров у бати в принтере левый картридж с чёрной краской переливал.
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−20
Камаз Плова 47 минут назад
Понял, спасибо)
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19k
Luc72 2 часа назад
Если вы вытаскиваете из огромного мешка шахматные фигурки (их там 50% на 50% изначально) и подряд заполняете шахматную доску, то ТЕОРЕТИЧЕСКИ, есть вероятность, что вы вытащите 64 подряд черные или белые фигуры
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