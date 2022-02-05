В индийском национальном парке живут тигры с редким окрасом

"Я сохранял спокойствие, и тигр вознаградил меня отличными ракурсами и возможностью сделать удачные фотографии", - добавляет Сатья. - Я узнал о тиграх с меланизмом от своих друзей, которые побывали в парке Нанданканан. Даже просто увидеть этих животных здесь - большая удача, а уж подобраться к ним так близко... Можно сказать, я вытянул счастливый билет".