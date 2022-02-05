В индийском национальном парке живут тигры с редким окрасом

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Фотограф-любитель Сатья Свагат сделал отличные фотографии двух редких "черных" тигров, живущих в национальном парке Нанданканан в Индии. Он сумел подобраться к ним достаточно близко для съемки. Такие котики!
Тигры с таким редким окрасом водятся только в штате Одиша в восточной Индии, и они чрезвычайно редки. Специалисты утверждают, что в регионе их осталось не больше семи-восьми особей.
Эта парочка тигров была поймана на фоторужье во время прогулки по национальному парку Нанданканан. Большая удача!
Эта парочка тигров была поймана на фоторужье во время прогулки по национальному парку Нанданканан. Большая удача!
"Черные тигры" получили свой характерный внешний вид из-за генетических мутаций, называемых псевдомеланизмом.
На их оранжево-золотистых шкурах так много темных полос, что в некоторых местах, например в спине в районе хребта, они сливаются в сплошное черное пятно.
23-летний фотограф-любитель Сатья Свагат, студент бизнес-школы из Нью-Дели, находился всего в 10 метрах от тигров.
Снимки были сделаны в ноябре прошлого года. По словам фотографа, при взгляде на "черных" тигров у него кожа покрылась мурашками.
"Мне было трудно поверить своим глазам, я даже не сразу сообразил взять камеру, потому что эта большая кошка двигалась прямо передо мной, - говорит он. - Меня поразила и восхитила красота этого редкого тигра".
"Я сохранял спокойствие, и тигр вознаградил меня отличными ракурсами и возможностью сделать удачные фотографии", - добавляет Сатья. - Я узнал о тиграх с меланизмом от своих друзей, которые побывали в парке Нанданканан. Даже просто увидеть этих животных здесь - большая удача, а уж подобраться к ним так близко... Можно сказать, я вытянул счастливый билет".
По словам фотографа, до этого у него уже были попытки сфотографировать "черного" тигра, в 2020 году, но тогда не получилось ни одного приличного кадра.
А вот в прошлом ноябре крупно повезло - в кадр попали не один, а сразу два тигра, и фотосессия прошла как по маслу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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