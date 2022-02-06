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Одна из самых экстремальных фигур на плоскости: треугольник Рёло

Одна из самых экстремальных фигур на плоскости: треугольник Рёло (5 фото + 2 видео)

Автор:
06 февраля 2022 11:48
Сообщество : Математические фишки
Метки: геометрия   интересное   математика   наука   ученые   факты   
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Что это вообще такое? Квадратный круг? Круглый квадрат? История этого треугольника длится уже сотни лет.
Опорная прямая - это та прямая, что содержит точку фигуры, но не разделяющая никакие две точки на ней. На рисунке выше проведены три пары опорных прямых, расстояние между которыми равно постоянной ширине треугольника Рёло.
Треугольник Рёло имеет минимальную площадь из всех фигур постоянной ширины, а окружность максимальную.
А есть еще другое экстремальное свойство треугольника Рёло: все его углы при вершинах так же минимальны среди всех фигур с постоянной шириной:
Но вот какое самое поражающее свойство треугольника Рёло - это то, что он может вписаться в квадрат с равной стороной!
В специальном роторном двигателе Венкеля треугольник позволяет выполнить сразу три цикла сгорания топлива в один такт.

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Метки: геометрия   интересное   математика   наука   ученые   факты   
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Mixan Час назад
Честно скажу особо не понял ,но было интересно прочитать ..
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49k
zloykoyot 56 минут назад
Я знаю ещё одну сферу применения - гидравлические полигональные зажимные патроны для хвостовых инструментов. Принцип прост - патрон сжимают в трёх точках под давлением около 300 - 350 бар, чтобы можно было вставить цилиндрический хвостовик инструмента. При снятии давления инструмент зажимается с практически идеальной центровкой.
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