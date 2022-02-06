Одна из самых экстремальных фигур на плоскости: треугольник Рёло

А есть еще такие треугольники и с большим количеством углов. Проходя через точку а все опорные прямые, которых бесконечность, образуют т.н. пучок, угол между крайними положениями которого равен углу при вершине треугольника Рёло - 120 градусов. И меньше на плоскости быть никак не может.