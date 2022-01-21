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Народную медицину подвезли: академик предложил защититься от омикрона водкой

Народную медицину подвезли: академик предложил защититься от омикрона водкой (3 фото)

Автор:
21 января 2022 16:34
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: алкоголь   врачи   коронавирус   медицина   мнение   новости   
787
3
Академик РАН Сергей Колесников предложил делать ингаляции национальным алкогольным напитком.

Источник:

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Метки: алкоголь   врачи   коронавирус   медицина   мнение   новости   
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38  комментариев
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9k
Кенвуд 2 часа назад
Так и знал, что я правильно от коронавируса защищаюсь. Только не капаю на маску, а "принимаю на грудь", и не совсем пару капель
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56k
Похабыч 21 минуту назад
Правильная мысль, всех с пятницей!

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14k
Кархародон Час назад
Один деятель ещё трактор и баню предлагал. Да, на ледовом катке тоже, говорит, вирусы не летают.
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61k
Опиум для народа Час назад
Такой же академик, как каДыров. Что Звезду Героя обосрали ,что звание ученого...
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750
Chaim Kushnir Час назад
изначально прям как чуял... Как только объявили пандемию - в Дикси по соседству завезли виски Грантс по очень даже привлекательной цене. Таки никто не заболел, значит, все правильно делали )
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4k
Владимир Час назад
еще клизму с водкой, и вообще никакая зараза не возьмет...
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4k
Дмитрий Час назад
Минуточку! Минуточку! Поподробнее пожалуйста! Вопрос: какая водка лучше всего подойдёт для процедур? Своего региона или какая то конкретная марка? Аааа ещё вопрос: Можно ли заменить ингаляции приёмом лекарства(уже же это не обсуждается!) приёмом внутрь? Какой дозой? И последний вопрос(хотя их много): За второй сразу бежать или одной в день хватит?
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754
sos1960sos Час назад
Сочетание слов - академик и водка сразу вызывает чувство безграничного доверия к рецепту. Ещё бы шашлык добавить для закрепления лечебного эффекта...
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15k
vikklu Час назад
Поняятнооо...
Неудивительно.
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893
Максим Максимов Час назад
Что для русского хорошо - остальным ПОГИБЕЛЬ. Нууууу... за народную медицину!
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9k
Vacony Час назад
ожог легких и слизистых ?
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880
Mixan Час назад
У меня брат на скорой работал ,во время этих пандемий ..Так вот говорил ,что после смены грамм 150 самогонки накатит чесночек лучек и т.д.
Зараза не брала его ..И еще он заметил,что чаще заболевают некурящие ..
Я не призываю пить курить и т.д. Просто инфа .Берегите себя и своих близких ! Всем добра ..
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583
Алексей Час назад
Маски с нюхательным табаком ещё говорят помогают от омикрона.
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22k
pssst Час назад
Ссылка youtu.be
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3k
VPJ Час назад
Это чтож. Алкогольные братки нашли общий язык с медспекулянтами.Тогда подтягивайте табакопромышленность, и просто проституток и всех прочих млядей.
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3k
Alexbux1 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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741
герасим 2 часа назад
Млять... Кто-то вообще понимает, что такое надышаться горячими парами спиртосодержащих продуктов? И, это советует академик РАН!!! Писец!
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3k
Ivan 2 часа назад
Смешно... Омикрон-не омикрон, а старший сын в среду проснулся 39. В классе 10 человек так же. Сейчас уже почти здоров. Вчера младший свалился в обед. 38.5 и я весь день кашлял. У меня ночью 38, с утра 37 так и держится. Жена так же. Ночью 38, весь день 37. Младший тоже уже приходит в чувства. И я уже начинаю оживать. На 3 дня зараза, короче. Очень заразная хрень ща по Москве ходит. Но легкая.
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880
Mixan 2 часа назад
Пойду нюхну грамм 200 ..!
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