Народную медицину подвезли: академик предложил защититься от омикрона водкой

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Академик РАН Сергей Колесников предложил делать ингаляции национальным алкогольным напитком.
Спиртовые инагаляции, используя для этого водку, могут снизить риск заражения омикрон-штаммом коронавируса. Так считает доктор медицинских наук, академик РАН.
Колесников предложил наносить несколько капель водки на медицинскую маску и подышать. "Вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы".
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Зараза не брала его ..И еще он заметил,что чаще заболевают некурящие ..
Я не призываю пить курить и т.д. Просто инфа .Берегите себя и своих близких ! Всем добра ..