Кого в кино "убивали" чаще всего

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Есть шутка, что персонажи Шона Бина погибают в каждом фильме. Это неправда, хотя стоит признать, что актер редко "доживает" до конца в своих фильмах.
Но на самом-то деле Шон Бин даже в пятёрку не входит актеров, персонажей которых убивают. Интересно, кто же из них всех самый-самый?
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Так что в процентном соотношении (про приведенным в посте данным, которые проверять цели не стояло) неожиданно (по крайней мере для меня) "чемпион" - Шарлиз Терон
а он вообще ещё живой на фотографии-то?