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Кого в кино "убивали" чаще всего

Кого в кино "убивали" чаще всего (16 фото)

Автор:
05 февраля 2022 12:02
Сообщество : Кино
Метки: актеры   актрисы   знаменитости   интересное   искусство   кино   факты   
565
16
Есть шутка, что персонажи Шона Бина погибают в каждом фильме. Это неправда, хотя стоит признать, что актер редко "доживает" до конца в своих фильмах.
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Метки: актеры   актрисы   знаменитости   интересное   искусство   кино   факты   
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6  комментариев
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
в американских фильмах, до недавнего времени, убивали негров
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19k
Will2006 48 минут назад
Посчитаем ТОП-6: Шон Бин - 21%, Ли - 21,43%, Майкл Бин - 23,53%, Рурк - 28,57%, Лугоши - 31%, Терон - 32%.
Так что в процентном соотношении (про приведенным в посте данным, которые проверять цели не стояло) неожиданно (по крайней мере для меня) "чемпион" - Шарлиз Терон
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13k
net 2 часа назад
а если считать по процентам, то там будет 100% результат у актеров с одним фильмом и одним убийством ))
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6k
schmubu 2 часа назад

а он вообще ещё живой на фотографии-то?
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