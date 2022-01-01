Чего нельзя делать людям, которым в поезде досталась верхняя полка: 3 запретные вещи

О том, на какие права не могут претендовать те, кому не повезло ехать сверху, мы рассказываем ниже.

Требовать освободить нижнюю полку

При покупке билета на поезд пассажир приобретает право на место, за которое он заплатил. Обычно на одного пассажира выделяется одно место, которое указывается в билете. Сам факт внесения денег за билет является явным доказательством того, что человек будет занимать выделенное ему место.

В этой ситуации человек не может пользоваться пространством, которое на тех же основаниях приобрели другие люди. Поэтому при просьбе другого пассажира поменяться местами можно смело отказывать. Это не является обязанностью, поменяться можно, если вам хочется.