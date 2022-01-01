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Чего нельзя делать людям, которым в поезде досталась верхняя полка: 3 запретные вещи

Чего нельзя делать людям, которым в поезде досталась верхняя полка: 3 запретные вещи (4 фото)

Автор:
01 января 2022 09:41
Сообщество : Факты
Метки: верхняя полка   запрет   люди   поезд   правила   путешествия   факты   
1220
4

В путешествии на поезде многие не скрывают своего расстройства, когда узнают, что им нужно будет все время взбираться на верхнюю полку. Но бывает, что эти же люди нарушают комфорт тех, кто едет снизу.

О том, на какие права не могут претендовать те, кому не повезло ехать сверху, мы рассказываем ниже.


Требовать освободить нижнюю полку

При покупке билета на поезд пассажир приобретает право на место, за которое он заплатил. Обычно на одного пассажира выделяется одно место, которое указывается в билете. Сам факт внесения денег за билет является явным доказательством того, что человек будет занимать выделенное ему место.

В этой ситуации человек не может пользоваться пространством, которое на тех же основаниях приобрели другие люди. Поэтому при просьбе другого пассажира поменяться местами можно смело отказывать. Это не является обязанностью, поменяться можно, если вам хочется.

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Помещать багаж под нижнюю полку

В билетах обычно указано, куда следует располагать свой багаж — на третью полочку или под первую. Не все следуют этому правилу и часто пытаются теснить владельцев нижних полочек, которым свой багаж положено помещать под «кровать». По обоюдному договору каждый может разместить вещи там, где удобно, однако при неудобствах следует помнить о правилах.

Хранить на нижней полке свои вещи

По той же же схеме работает и правило, запрещающее располагать свои вещи на полочке другого пассажира. Однако всегда можно вежливо спросить, можно ли повесить куртку на нижний крючок, и всегда можно найти способ вежливо отказать.

Если же с соседями возникают определенные сложности, то сначала нужно все-таки попробовать договориться. Никому не хочется проводить путь в ссоре. Если же это не помогает, то следует вызывать проводника и выяснять ситуацию с ним. В конце концов, можно просто забронировать желаемое место заранее.

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Метки: верхняя полка   запрет   люди   поезд   правила   путешествия   факты   
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91
Славик Ф. Час назад
Как же я раньше ездил...
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6k
Кроха Енот 17 минут назад
Что значит "досталась" верхняя полка? При покупке билета башка "откл"? Далее: меняться местами нельзя - читайте Правила перевозок пассажиров, а не вводите людей в заблуждение.
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4k
Димыч 20 минут назад
Короче, чтобы спокойно ехать, надо выкупать всё купе или брать СВ. Ехал однажды на поезде. В Пензе в купе подсели две "боярыни" и началось: "выйдите, нам надо переодеться/раздеться/одеться/обуться/развернуться/поесть и т.д." Ключевое слово - "выйдите". Я не стерпел, сказал, что - хватит, мне что, в тамбуре ехать? Побурчали что-то про мега-крутого мужа - генерала и заткнулись до самой Москвы.
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65k
Доктор Джонс Полчаса назад
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5k
Виктор 48 минут назад
Блевать ....
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714
Сергей 49 минут назад
Верхняя полка - это самый шикарный вариант. Я ещё предпочитаю 36-е место в плацкарте - там перед проходом есть стенка и в неё удобно ноги упереть, чтобы в проход не свешивались.

ЗЫ: запахи не проходят, а ночью сплю отлично и хлопанье дверью вообще не отвлекает; ну а днём отлично помогают наушники
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13k
Вася 52 минуты назад
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7k
Хороший, Плохой, Злой Час назад
на верхней в окно смотреть пизже..)))
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234
Аккаунт удален Час назад
а что не так с верхней полкой? ведь самое классное место, никто не ходит, не топчется. залез и делай свои дела - фильм, книгу. вообще шикарная. что такоего в нижней полке, что надо именно ее брать?
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