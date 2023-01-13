Почему военные не носят кольца

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Нередко такое бывает, что командиры в частях требуют от своих подчинённых, чтоб они на период службы отказались от ношения обручальных колец. Конечно же, это вызывает непонимание у некоторых солдат и их семей - ведь обручальные кольца - это одна из самых устойчивых традиций во всех культурах.
Нормативных актов, которые бы запрещали ношение колец - нет. Но это может быть в регламенте локального подразделения или же по прямому приказу командира.
К примеру, на Северном морском флоте в РФ и в авиации обручальные кольца (да и любые другие) - запрещены. И этому же принципу следуют ряд армий самых разных стран.
К примеру, на Северном морском флоте в РФ и в авиации обручальные кольца (да и любые другие) - запрещены. И этому же принципу следуют ряд армий самых разных стран.
Также могут приказать не носить кольца в артиллеристских или технических подразделениях, в разведротах, при ведении активных боевых действий.
Разумеется, во время отпуска, увольнительной и после демобилизации военный может надеть кольцо. И не только кольцо: цепочки, браслеты, перстни в принципе не допускаются при выполнении военной службы.
И если нет прямого приказа или внутреннего акта, то солдаты могут спокойно носить кольцо.
Разумеется, во время отпуска, увольнительной и после демобилизации военный может надеть кольцо. И не только кольцо: цепочки, браслеты, перстни в принципе не допускаются при выполнении военной службы.
И если нет прямого приказа или внутреннего акта, то солдаты могут спокойно носить кольцо.
Запрет на украшения вообще и кольца в частности напрямую связан с техникой безопасности. Кольцо может впиваться, ограничивая подвижность, но чаще всего оно начинает прокручиваться, создавая между металлом и кожей люфт, создавая угрозу - за него могут цепляться предметы. В американской армии был случай, когда военный метнул осколочную гранату, но она на мгновение зацепилась за кольцо и вместо того, чтобы улететь далеко - упала рядом.
При использовании стрелкового оружия кольцо может стать причиной ненужного скольжения.
При использовании стрелкового оружия кольцо может стать причиной ненужного скольжения.
В высокотехничных родах войск, на флоте и в артиллерии озвучивают ещё одну причину. Золото обладает высокой тепло и электропроводимостью.
При соприкосновении с большими металлическими поверхностями и обслуживании техники солдат может получить разряд статического электричества, нарушить работу сложных приборов или вызвать замыкание.
Ещё кольцо может обжечь, так как золото быстро нагревается и даже если это будет незначительно, в условиях боя или ответственного дежурства это может отвлечь и привести к серьёзным последствиям.
При соприкосновении с большими металлическими поверхностями и обслуживании техники солдат может получить разряд статического электричества, нарушить работу сложных приборов или вызвать замыкание.
Ещё кольцо может обжечь, так как золото быстро нагревается и даже если это будет незначительно, в условиях боя или ответственного дежурства это может отвлечь и привести к серьёзным последствиям.
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Это неудобно и небезопасно.
И отец у меня не носил и не носит обручальное кольцо. И дед не носил. И брат не носит.
Бесполезная метка какая-то.
Мы с женой оба не носим кольца. Как-то не прижилось. Она еще носит иногда, я только в день свадьбы напяливаю - типа годовщина.
А вот на гражданке как-то раз шкурку спустил с пальца и разум сразу проявился. :-)
Уже много лет хожу без кольца.
Жена вполне нормально к этому относится.
Кстати, цепочки, на которых носят личные жетоны, не даром сделаны в подобном форм-факторе. Ими не получится задушиться (и задушить, как это делают в фильмах). Они просто порвутся. К тому же они рывком снимаются с трупа (да-да, как в фильмах).
Не так давно была тема, как чувак прыгал через забор и кольцом снял себе мясо с кости... а еще тема была, когда в Мосвкве чуваку вообще палец оторвало.
Мотоциклисты, которые катают на треках и на бездорожье снимают кольца, парашютисты, скалолазы, руферы и все кто как-то может при движении зацепиться кольцом, его не носят.
На многих предприятиях запрещено носить кольца по ТБ. Причина проста: зацепился - лишился кожи на пальце, в лучшем случае. А за что зацепиться, на промышленном предприятии всегда найдётся.
Также запрещены украшения на производствах, использующих даже маломощные лазеры, так как луч может отразиться. И по закону подлости попадёт в глаза.
И такие случаи реально бывали. Да, их, так же как и в армии, немного. Но ТБ, как гражданские, так и военные, направлены на то, чтобы их вообще не было.