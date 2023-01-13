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Почему военные не носят кольца

Почему военные не носят кольца

Автор:
13 января 2023 16:12
Сообщество : RealFishki
Метки: армия   интересное   отношения   правила   семья   факты   
1934
4
Нередко такое бывает, что командиры в частях требуют от своих подчинённых, чтоб они на период службы отказались от ношения обручальных колец. Конечно же, это вызывает непонимание у некоторых солдат и их семей - ведь обручальные кольца - это одна из самых устойчивых традиций во всех культурах.

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Метки: армия   интересное   отношения   правила   семья   факты   
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15  комментариев
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13k
Kucher 42 минуты назад
В авиации приказ ещё советских времён. И связан он с работой на технике. Причём из-за реальной травмы, когда техник зацепился кольцом спрыгивая с техники, в результате изувечил кисть. Я жене так и объяснил, почему в командировки без кольца летаю.
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52k
smakido Минуту назад
Береженого и Бог бережет.
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176
Purple_Bear 6 минут назад
Я ни военный, ни экстримал, ни спортсмен. Но после свадьбы кольцо проносил в общей сложности дней 7-10. И уже почти десять лет не ношу.
Это неудобно и небезопасно.
И отец у меня не носил и не носит обручальное кольцо. И дед не носил. И брат не носит.
Бесполезная метка какая-то.
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10k
Михаил 6 минут назад
аккумуляторы не обслуживайте с обручальными кольцами. А то они имеют свойство испаряться :)
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239
al-lav 10 минут назад
В армии как раз носил кольцо т.к. был молод, глуп, а понтов было избыток.
А вот на гражданке как-то раз шкурку спустил с пальца и разум сразу проявился. :-)
Уже много лет хожу без кольца.
Жена вполне нормально к этому относится.
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42k
Мойша 11 минут назад
Если не жалко пальцев - носите кольцо на производстве.
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431
Павел Кузнецов 14 минут назад
В далеком 2003 году, один знакомый старший офицер рассказывал, как у него в подразделении в свое время, одному лейтенанту оторвало палец, когда тот прыгал с кузова грузовика, и неудачно зацепился кольцом за борт.
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13k
Александр 14 минут назад
Ну это из серии, почему борцы не носят пирсинг. Простейшее ТБ.
Кстати, цепочки, на которых носят личные жетоны, не даром сделаны в подобном форм-факторе. Ими не получится задушиться (и задушить, как это делают в фильмах). Они просто порвутся. К тому же они рывком снимаются с трупа (да-да, как в фильмах).
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1k
Александр Куканов 15 минут назад
осталось эту мысль донести до женщин
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32k
Fat Lynx 23 минуты назад
Кольцо - хрень неимоверная в ситуациях, когда человек двигается активно. Не редкость, когда кольцо является причиной скальпирования или даже отрыва фаланги пальца.
Не так давно была тема, как чувак прыгал через забор и кольцом снял себе мясо с кости... а еще тема была, когда в Мосвкве чуваку вообще палец оторвало.
Мотоциклисты, которые катают на треках и на бездорожье снимают кольца, парашютисты, скалолазы, руферы и все кто как-то может при движении зацепиться кольцом, его не носят.
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24k
Павел Плеханов Полчаса назад
Не только в армии.
На многих предприятиях запрещено носить кольца по ТБ. Причина проста: зацепился - лишился кожи на пальце, в лучшем случае. А за что зацепиться, на промышленном предприятии всегда найдётся.
Также запрещены украшения на производствах, использующих даже маломощные лазеры, так как луч может отразиться. И по закону подлости попадёт в глаза.
И такие случаи реально бывали. Да, их, так же как и в армии, немного. Но ТБ, как гражданские, так и военные, направлены на то, чтобы их вообще не было.
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1k
Макс Юпитер Полчаса назад
Работаю на заводе. В первый рабочий день после свадьбы я себе несколько раз чуть палец не оторвал. На следующий день пошёл уже без кольца
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