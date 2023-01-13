Почему военные не носят кольца

Запрет на украшения вообще и кольца в частности напрямую связан с техникой безопасности. Кольцо может впиваться, ограничивая подвижность, но чаще всего оно начинает прокручиваться, создавая между металлом и кожей люфт, создавая угрозу - за него могут цепляться предметы. В американской армии был случай, когда военный метнул осколочную гранату, но она на мгновение зацепилась за кольцо и вместо того, чтобы улететь далеко - упала рядом.

При использовании стрелкового оружия кольцо может стать причиной ненужного скольжения.