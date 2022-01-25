"День сурка": после съемок Мюррей не разговаривал с режиссером 20 лет

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Фильм, который в немецкой версии назывался "Сурок встречает каждый день", а в шведской "Понедельник всю дорогу", всегда вызывал любовь зрителей.
Почему же именно Филу досталось такое вот испытание временем, как эта история выглядела изначально и почему фильм стал последней работой старых друзей Билла Мюррея и Гарольда Рамиса (режиссер картины)?
Почему Фил
Черновики сценария подробно объяснили причину происходящего с главным героем: брошенная им женщина по имени Стефани прокляла его, чтобы преподать некий урок человечности. Эта версия носила ну очень явный элемент магии, поэтому от него решили отказаться.
Создатели просто решили ничего не объяснять: не очень приятный человек оказывается в петле времени, чтобы исправиться. И как только это происходит, то все становится как было. Все предельно ясно.
Создатели просто решили ничего не объяснять: не очень приятный человек оказывается в петле времени, чтобы исправиться. И как только это происходит, то все становится как было. Все предельно ясно.
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Плагиат
После того, как фильм вышел, сценарист Дэнни Рубин был обвинен в плагиате сразу несколькими людьми, которые называли себя авторами идеи.
Ричард Лупофф, писатель, заявлял, что это просто копия его рассказа "12:01 вечера", Кен Римвуд, написавший роман "Повтор" отметил, что его творение существенно переврали, а были даже и те, кто говорили, что идея взята с романа Демьяна Успенского от 1905 года "Странная жизнь Ивана Осокина".
Рубину пришлось собрать пресс-конференцию, где он рассказал обо всех источниках, что подарили ему вдохновение: роман Энн Райс "Вампир Лестат", произведение Уильяма Дина Хауэллса "Рождество каждый день", "Сиддхартха" Германа Гессе и внимательное изучение идей буддизма.
Ричард Лупофф, писатель, заявлял, что это просто копия его рассказа "12:01 вечера", Кен Римвуд, написавший роман "Повтор" отметил, что его творение существенно переврали, а были даже и те, кто говорили, что идея взята с романа Демьяна Успенского от 1905 года "Странная жизнь Ивана Осокина".
Рубину пришлось собрать пресс-конференцию, где он рассказал обо всех источниках, что подарили ему вдохновение: роман Энн Райс "Вампир Лестат", произведение Уильяма Дина Хауэллса "Рождество каждый день", "Сиддхартха" Германа Гессе и внимательное изучение идей буддизма.
Странность истории
Первая версия сценария не очень сильно отличалась от итоговой, но были в ней странности. Если бы фильм снимали вообще без правок, то зритель оказался бы сразу в центре истории, где Фил проживает "день сурка" уже десятки раз и были бы очень удивлены, откуда же ему знать, что произойдет в следующую минуту.
Также в сценарии была идея, что Фил попал во 2 февраля на 10 000 лет (вот это явное влияние буддизма). У изначальной версии не было хорошего финала, так как после того, как Фил покидал петлю времени, там оказывалась Рита.
Также в сценарии была идея, что Фил попал во 2 февраля на 10 000 лет (вот это явное влияние буддизма). У изначальной версии не было хорошего финала, так как после того, как Фил покидал петлю времени, там оказывалась Рита.
Конфликт Гарольда Рамиса и Билла Мюррея
Эти двое дружили и творили вместе многие годы. "День сурка" стал их шестой и последней совместной работой.
На роль Фила претендовали Стив Мартин, Чеви Чейз, Том Хэнкс и Джон Траволта. Но они все казались Рамису "слишком милыми", ему хотелось более явного контраста при перемене от "плохого" Фила к "хорошему", с чем отлично справился Мюррей.
За актером давно уже закрепилась слава очень норовистого и несговорчивого актера, однако Рамис умел находить к нему подход. Однако, в большинстве случаев, когда режиссер разбирал с Биллом сцену, то он перебивал его одним вопросом: "Просто скажи мне, какой сейчас Фил, хороший или плохой?"
Мюррей был по-настоящему одержим этим фильмом, а еще переживал бракоразводный процесс, который сам же и затеял. Атмосфера на площадке была напряженной, часто возникали конфликты и вспышки раздражения.
На роль Фила претендовали Стив Мартин, Чеви Чейз, Том Хэнкс и Джон Траволта. Но они все казались Рамису "слишком милыми", ему хотелось более явного контраста при перемене от "плохого" Фила к "хорошему", с чем отлично справился Мюррей.
За актером давно уже закрепилась слава очень норовистого и несговорчивого актера, однако Рамис умел находить к нему подход. Однако, в большинстве случаев, когда режиссер разбирал с Биллом сцену, то он перебивал его одним вопросом: "Просто скажи мне, какой сейчас Фил, хороший или плохой?"
Мюррей был по-настоящему одержим этим фильмом, а еще переживал бракоразводный процесс, который сам же и затеял. Атмосфера на площадке была напряженной, часто возникали конфликты и вспышки раздражения.
Дочь Гарольда Рамиса Вайлет вспоминала:
"День сурка" стал фильмом, который разрушил дружбу между моим отцом и Биллом Мюрреем. Билл переживал трудные времена в личной жизни, и они с отцом не сходились во взглядах на тон фильма.
У них было несколько споров на съемочной площадке, в том числе один, в котором отец, что для него нехарактерно, вышел из себя, схватил Билла за воротник и прижал к стене. Когда съемки закончились, Билл полностью вычеркнул отца из своей жизни на двадцать с лишним лет."
"День сурка" стал фильмом, который разрушил дружбу между моим отцом и Биллом Мюрреем. Билл переживал трудные времена в личной жизни, и они с отцом не сходились во взглядах на тон фильма.
У них было несколько споров на съемочной площадке, в том числе один, в котором отец, что для него нехарактерно, вышел из себя, схватил Билла за воротник и прижал к стене. Когда съемки закончились, Билл полностью вычеркнул отца из своей жизни на двадцать с лишним лет."
Мужчины помирились только лишь перед самой смертью Гарольда. Узнав, что Гарольд серьезно болен, Билл приехал к нему:
"В 2014 году, незадолго до того, как Рамис скончался, Мюррей рано утром посетил его дом с коробкой пончиков. И хотя Рамис к тому времени "в значительной степени потерял способность говорить", они все же провели пару часов в хорошем настроении и простили друг друга".
"В 2014 году, незадолго до того, как Рамис скончался, Мюррей рано утром посетил его дом с коробкой пончиков. И хотя Рамис к тому времени "в значительной степени потерял способность говорить", они все же провели пару часов в хорошем настроении и простили друг друга".
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Я говорю без осуждения, на это все реально нужно искать время, найти в себе самом желание и победить эту заразу прокрастинацию)