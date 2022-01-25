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"День сурка": после съемок Мюррей не разговаривал с режиссером 20 лет

"День сурка": после съемок Мюррей не разговаривал с режиссером 20 лет (7 фото)

Автор:
25 января 2022 14:59
Сообщество : RealFishki
Метки: актеры   голливуд   день сурка   интересное   режиссеры   факты   фильмы   
3073
7
Фильм, который в немецкой версии назывался "Сурок встречает каждый день", а в шведской "Понедельник всю дорогу", всегда вызывал любовь зрителей.
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Метки: актеры   голливуд   день сурка   интересное   режиссеры   факты   фильмы   
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9k
MUZSER 2 часа назад
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8k
Hunson Abadeer Час назад
отличный фильм
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154
Foma Kiniaev 2 часа назад
Хороший фильм о том, что бывает если зачитить и получить анлим респаунов. Вообще это несправедливо - все мы нет-нет по жизни мудачим, и нам не дано возможности это исправить. А тут довольно мудаковатому человечку позволено шлифовать свою личность пока он не станет совершенным заинькой. А вообще обидно. Я б тоже хотел так застрять. И человеком быть научился и на пианино и в средневековую английскую поэзию. Опять-таки кушать можно чего и сколько хочешь и не растолстеешь. А когда наскучит - можно на машине с обрыва прыгнуть
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