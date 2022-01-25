"День сурка": после съемок Мюррей не разговаривал с режиссером 20 лет

Эти двое дружили и творили вместе многие годы. "День сурка" стал их шестой и последней совместной работой.

На роль Фила претендовали Стив Мартин, Чеви Чейз, Том Хэнкс и Джон Траволта. Но они все казались Рамису "слишком милыми", ему хотелось более явного контраста при перемене от "плохого" Фила к "хорошему", с чем отлично справился Мюррей.

За актером давно уже закрепилась слава очень норовистого и несговорчивого актера, однако Рамис умел находить к нему подход. Однако, в большинстве случаев, когда режиссер разбирал с Биллом сцену, то он перебивал его одним вопросом: "Просто скажи мне, какой сейчас Фил, хороший или плохой?"

Мюррей был по-настоящему одержим этим фильмом, а еще переживал бракоразводный процесс, который сам же и затеял. Атмосфера на площадке была напряженной, часто возникали конфликты и вспышки раздражения.