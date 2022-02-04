"Ты просто под кайфом!": в Лондоне сотрудники почты съели чужие кексы, а они оказались непростыми

На улице Клэпхеме заметили очень странных почтальонов. Старики пытались добраться до тележки с письмами, но для них это было очень сложно. Другие почтальоны поняли, что их коллеги просто под кайфом. Ролик с сотрудниками появился в Insatgram. В нём мужчина обращается к престарелому работнику: "Ты в порядке? Давая я возьму тележку". Другой сотрудник добавил: "Ты просто под сильным кайфом".

В видео также запечатлена беседа почтальонов, возможно в офисе. "Один парень сказал, что шел к двери и думал, что идет целую вечность…", — сообщается в ролике. Саму запись удалили, но интернет всё помнит. На неё обратил внимание Mash.