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"Ты просто под кайфом!": в Лондоне сотрудники почты съели чужие кексы, а они оказались непростыми

"Ты просто под кайфом!": в Лондоне сотрудники почты съели чужие кексы, а они оказались непростыми (1 фото + 2 видео)

Автор:
04 февраля 2022 13:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   видео   интересное   кексы   пирожки   почта   фото   
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В Англии сотрудники Королевской почты съели кексы, которые не могли ни доставить на место, ни отправить обратно. Кексы назывались "Пабло Шокобар", но название стариков не смутило. Они позавтракали кексами и их ждал очень весёлый рабочий день, так как кексы оказались непростыми, а с "изюминкой".

На улице Клэпхеме заметили очень странных почтальонов. Старики пытались добраться до тележки с письмами, но для них это было очень сложно. Другие почтальоны поняли, что их коллеги просто под кайфом. Ролик с сотрудниками появился в Insatgram. В нём мужчина обращается к престарелому работнику: "Ты в порядке? Давая я возьму тележку". Другой сотрудник добавил: "Ты просто под сильным кайфом".

В видео также запечатлена беседа почтальонов, возможно в офисе. "Один парень сказал, что шел к двери и думал, что идет целую вечность…", — сообщается в ролике. Саму запись удалили, но интернет всё помнит. На неё обратил внимание Mash.

Позже стало известно, что престарелые работники никакие не торчки. Просто они решили отведать посылку с кексами. Её прислали на почту без обратного адреса, а дом, куда надо было её доставить, оказался заброшенным. Посылка пролежала на почте месяц, и мужчины решили её съесть. Как оказалось, в посылке были кексы с марихуаной, пишет dailymail.co.uk.

В Королевской Почте уже отреагировали на видео.

"Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Мы начали расследование, которое определит, могут ли быть предприняты какие-либо дальнейшие действия, включая дисциплинарные меры…", — сообщил представитель Королевской почты.

При этом он отметил, что работник из ролика был очень ответственный и никогда не был замечен в противоправных действиях.

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Метки: Англия   видео   интересное   кексы   пирожки   почта   фото   
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Трям Час назад
За такие видосы и картинки с музыкой - надо гвоздь в голову забивать!
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Сеня Быгэмотиг 22 минуты назад
т.е. никого не смутило что они лежат уже месяц в коробке??
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imho Сеня Быгэмотиг 8 минут назад
А вы их хлеб пробовали?) Он месяцами "свежий"
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nobody® 53 минуты назад
Ну а где ещё делать закладку, как не в заброшенном доме?
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Bendix Час назад
Клэпхэм - не улица, а район. Переводить надо было "на одной из улиц Клэпхэма".
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