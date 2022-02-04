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Нежданчик: парни из Баку вызвали для тусовки "ночных бабочек", а приехали трансы

Нежданчик: парни из Баку вызвали для тусовки "ночных бабочек", а приехали трансы (2 фото)

Автор:
04 февраля 2022 12:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   как страшно жить   ночные бабочки   подстава подстав   продажная любовь   смешно   транс   
2470
2

Ошеломленные клиенты не захотели пользоваться услугами полумужчин-полуженщин, и те им отомстили. Как смогли.

В наше время ничему нельзя верить. Смотришь на фото - видишь девушку, а при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не пойми кто. В такой же ситуации оказались бакинцы, решившие хорошенько гульнуть.


Вызванные по телефону жрицы любви оказались недожрицами, которые вместо любви разгромили клиентам дом. Просто мужики оказались натуралами и не повелись на чары "женщин с дополнительной комплектацией".



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Метки: видео   как страшно жить   ночные бабочки   подстава подстав   продажная любовь   смешно   транс   
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17k
ЦСКА 2 часа назад
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Иван Иванович 8 минут назад
Ох уж эти мусульмане. Но музчины гордые.
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3k
Слава Андреев 15 минут назад
времена сложные. теперь надо уточнять)))) когда размещаешь заказ))))))
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8k
Hunson Abadeer 55 минут назад
боевые трансы
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29k
Митхун Чакрабортенков Час назад
Нежданчик: парни из Баку вызвали для тусовки "ночных бабочек", а приехали трансыПосмотреть
Нежданчик: парни из Баку вызвали для тусовки "ночных бабочек", а приехали трансы
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5k
Бу Час назад
Жуть
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2k
Андрей 2 часа назад
хрена себе п.и д.о.р.ы у азеров крутые
у хозяев видно численного перевеса не было потому и терпели
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427
Andrey 2 часа назад
По ошибке , ну да , ну да !)))))
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7k
Фельдъегерь 2 часа назад
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24k
SerGProS 2 часа назад
Хорошо, что в ж..пу не отымели. Вспоминаются школьные стишки типа: приезжай ко мне в Баку - будет жопа на боку.
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12k
Александр 2 часа назад
Полумуж и полуженщина
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10k
myymoo 2 часа назад
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3k
Сергей Сергеев 2 часа назад
Такие?
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601
Киса Кацман 2 часа назад
РАЗГРОМИЛИ ДОМ? (c)
Автор, ты прекращай 3,14дить то
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