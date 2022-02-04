Нежданчик: парни из Баку вызвали для тусовки "ночных бабочек", а приехали трансы

2470
2
Ошеломленные клиенты не захотели пользоваться услугами полумужчин-полуженщин, и те им отомстили. Как смогли.
В наше время ничему нельзя верить. Смотришь на фото - видишь девушку, а при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не пойми кто. В такой же ситуации оказались бакинцы, решившие хорошенько гульнуть.
Вызванные по телефону жрицы любви оказались недожрицами, которые вместо любви разгромили клиентам дом. Просто мужики оказались натуралами и не повелись на чары "женщин с дополнительной комплектацией".
Источник:
Ссылки по теме:
- "У меня 13 класс вождения!": женщина на "Лексусе" объясняет, почему она не может быть виновницей ДТП
- Собачонка насмешила хозяйку
- "Помогите!": забавная реакция собаки на прививку
- "Руки, растите!": прохожий мгновенно исцелил калеку в центре Киева
- "Я просила тебя вчера, как человека, не делать так": девушка, не получившая кофе, способна на многое
35
Понравилось35
Новости партнёров
у хозяев видно численного перевеса не было потому и терпели
Автор, ты прекращай 3,14дить то