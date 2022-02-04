Нежданчик: парни из Баку вызвали для тусовки "ночных бабочек", а приехали трансы

В наше время ничему нельзя верить. Смотришь на фото - видишь девушку, а при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не пойми кто. В такой же ситуации оказались бакинцы, решившие хорошенько гульнуть.

Вызванные по телефону жрицы любви оказались недожрицами, которые вместо любви разгромили клиентам дом. Просто мужики оказались натуралами и не повелись на чары "женщин с дополнительной комплектацией".