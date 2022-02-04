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Спалились на обмане: 15 мастеров фотошопа, которые в жизни выглядят не так, как на картинке

Спалились на обмане: 15 мастеров фотошопа, которые в жизни выглядят не так, как на картинке (15 фото)

Автор:
04 февраля 2022 10:16
Сообщество : Юмор
Метки: инстаграм и реальность   обман   прикол   фото   фотошоп   фотошоперы   
1538
15

Иногда люди хотят показаться теми, кем не являются. Тогда картинка в сети сильно отличается от реального образа. Жаль, что не все люди понимают, как сильно они палятся, выкладывая отфотошопленные кадры.

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Метки: инстаграм и реальность   обман   прикол   фото   фотошоп   фотошоперы   
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7  комментариев
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10k
Kostick 40 минут назад
опустив категорически отвратительную обработку, на что рассчитывают эти идиоты? в реале то всё становится видно) помню было время, таксовал по ночам, паренька вёз, разговорились. он к тётке катил на свиданку, на сайте вспазнакомились. зарисовал он ейный портрет, я ему сразу предложил - "давай я тебя подожду". так и получилось, через минут 5-7 он из кафешки аки ужаленный выскочил) спасибо сказал.
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8k
Мистер Фикс 10 минут назад
Иногда встречается наоборот - внешне симпатичная превращается в размалеванную муклу
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Hunson Abadeer 19 минут назад
кому нужен этот пост
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19k
Serg2001 Полчаса назад
Самое печальное, что некоторые и после фотошопа страшны как смерть... )
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890
And Kkk 42 минуты назад
Ипать ну и рожи
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5k
Бу 49 минут назад
Жуть
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