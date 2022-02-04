Спалились на обмане: 15 мастеров фотошопа, которые в жизни выглядят не так, как на картинке

1538
15
Иногда люди хотят показаться теми, кем не являются. Тогда картинка в сети сильно отличается от реального образа. Жаль, что не все люди понимают, как сильно они палятся, выкладывая отфотошопленные кадры.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Смешные работы победителей битв фотошоперов
- 15 работ самого известного фотошоп-тролля
- 20+ горе-блогеров, которые переборщили с фотошопом
- 18 случаев, когда идеальная картинка из соцсетей столкнулась с неидеальной реальностью
- 18 человек, которые переборщили с фотошопом и опозорились на весь мир
27
Понравилось27
Новости партнёров