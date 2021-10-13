FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 346 постов • 218 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 
18 человек, которые переборщили с фотошопом и опозорились на весь мир

18 человек, которые переборщили с фотошопом и опозорились на весь мир (19 фото)

Автор:
13 октября 2021 09:06
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: забавно   люди   переборщили   прикол   умора   фото   фотошоп   
1239
19

Хотя все в Интернете хором твердят о самопринятии и любви к собственному телу, на просторах Сети всё равно находятся люди, которые хотят выдать желаемое за действительное.

Эти люди не могут выложить в соцсеть снимок, хорошенько его не отредактировав, иначе, как они думают, их фото не наберут много лайков и они не получат восторженных комментариев. Но иногда, эти любители приукрасить себя, так сильно увлекаются данным процессом, что, сами того не замечая, создают из себя новых людей, с непропорционально длинными ногами, огромными нечеловеческими глазами и талией уже, чем у осы.

 

Да, она выглядит совершенно естественно, тут не на что смотреть ребята, листайте дальше

×

 

«Спасибо, Tinder, за грядущие кошмары, которые мне будут сниться сегодняшней ночью»

 

Кто-нибудь, вызовите для этого парня скорую

 

Это выглядит так, словно глаза нарисованы на закрытых веках



 

Презентация перед собственной фотографией из резюме

 

То, что опубликовала эта женщина, по сравнению с тем, что опубликовал в своём Инстаграме врач

 

Отредактировав своё фото этот парень стал напоминать пришельца Роджера из мультсериала «Американский папаша»

 

Снимок, который опубликовала Мадонна и фото, сделанное папарацци на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2021

 


 

Не удивляйтесь, если в реальной жизни вы не сможете узнать человека, которого видели в соцсетях

 

Это один и тот же человек

 

«Я знаю, что это традиционный свадебный макияж... Но количество фотошопа просто безумно»

 

Взглянув на это фото мельком, логично предположить, что это персонаж видеоигры, а не настоящий человек

 


 

Интересно, эта девушка действительно хотела добиться такого эффекта или это вышло случайно?

 

Только в Википедии можно найти неотредактированное фото этой женщины

Это, кстати, Тереза ​​Джудиче — американская телеведущая, наиболее известная по роли в сериале«Настоящие домохозяйки Нью-Джерси».

 

Видимо, в Инстаграме не положено показывать текстуру своей кожи, и Меган Фокс об этом знает

 

Мадонна явно пошла по стопам яростной любительницы редактирования своих снимков Ким Кардашьян

Желтые зубы смотрелись бы лучше этой керамики

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мастера фотошопа и видеомонтажа"
Метки: забавно   люди   переборщили   прикол   умора   фото   фотошоп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
926
Ян 43 минуты назад
Кунсткамера какая-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
127
Роман 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Тигран Саркисян Полчаса назад
После таких вот картин уже на ужасы смотришь как на комедию)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Девушка хотела продать платье, а получилась «неприличная» иллюзия (2 фото) Девушка хотела продать платье, а получилась «неприличная» иллюзия (2 фото) 15 работ самого известного фотошоп-тролля 15 работ самого известного фотошоп-тролля 18 случаев, когда идеальная картинка из соцсетей столкнулась с неидеальной реальностью 18 случаев, когда идеальная картинка из соцсетей столкнулась с неидеальной реальностью Переборщили с обработкой: 15 провальных примеров Переборщили с обработкой: 15 провальных примеров Эти люди хотят казаться круче, чем они есть&nbsp; Эти люди хотят казаться круче, чем они есть  Девушка высмеивает стереотипные фотографии Instagram Девушка высмеивает стереотипные фотографии Instagram
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1087780



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Комменты - огонь: 15 примеров, в которых остроумие пользователей достойно аплодисментов
5
107
Комменты - огонь: 15 примеров, в которых остроумие пользователей достойно аплодисментов
Удивительные факты о Юпитере
2
69
Удивительные факты о Юпитере
Набирающие популярность в сообществах
Понять себя и всех вокруг: 30 лучших книг по психологии
4
3
Понять себя и всех вокруг: 30 лучших книг по психологии
Последние рыбаки. Рыбный промысел на Крайнем Севере
0
3
Последние рыбаки. Рыбный промысел на Крайнем Севере
Самая лучшая учительница, какая она?
Самая лучшая учительница, какая она?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#вкусно#рецепты#фото#суп#факты#аварии#Кулинарный рецепт#авто аварии#рис#кино
#еда#кулинарные рецепты#Россия#животные#прикол#Просто#Рецепт#фунчоза#автомобили#автомир
#кулинария#Юмор#дтп#интересно#кухня#рассольник#люди#Салат#картинки#ynews

На что жалуетесь?

Вернуться