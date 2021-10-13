18 человек, которые переборщили с фотошопом и опозорились на весь мир

Хотя все в Интернете хором твердят о самопринятии и любви к собственному телу, на просторах Сети всё равно находятся люди, которые хотят выдать желаемое за действительное.
Эти люди не могут выложить в соцсеть снимок, хорошенько его не отредактировав, иначе, как они думают, их фото не наберут много лайков и они не получат восторженных комментариев. Но иногда, эти любители приукрасить себя, так сильно увлекаются данным процессом, что, сами того не замечая, создают из себя новых людей, с непропорционально длинными ногами, огромными нечеловеческими глазами и талией уже, чем у осы.
Да, она выглядит совершенно естественно, тут не на что смотреть ребята, листайте дальше
«Спасибо, Tinder, за грядущие кошмары, которые мне будут сниться сегодняшней ночью»
Кто-нибудь, вызовите для этого парня скорую
Это выглядит так, словно глаза нарисованы на закрытых веках
Презентация перед собственной фотографией из резюме
То, что опубликовала эта женщина, по сравнению с тем, что опубликовал в своём Инстаграме врач
Отредактировав своё фото этот парень стал напоминать пришельца Роджера из мультсериала «Американский папаша»
Снимок, который опубликовала Мадонна и фото, сделанное папарацци на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2021
Не удивляйтесь, если в реальной жизни вы не сможете узнать человека, которого видели в соцсетях
Это один и тот же человек
«Я знаю, что это традиционный свадебный макияж... Но количество фотошопа просто безумно»
Взглянув на это фото мельком, логично предположить, что это персонаж видеоигры, а не настоящий человек
Интересно, эта девушка действительно хотела добиться такого эффекта или это вышло случайно?
Только в Википедии можно найти неотредактированное фото этой женщины
Это, кстати, Тереза Джудиче — американская телеведущая, наиболее известная по роли в сериале«Настоящие домохозяйки Нью-Джерси».
Видимо, в Инстаграме не положено показывать текстуру своей кожи, и Меган Фокс об этом знает
Мадонна явно пошла по стопам яростной любительницы редактирования своих снимков Ким Кардашьян
Желтые зубы смотрелись бы лучше этой керамики
Источник:
- Девушка высмеивает стереотипные фотографии Instagram
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- Мастер фотошопа помещает героев известных мемов на балкон дома
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- 15 работ самого известного фотошоп-тролля
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