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Найди одно отличие: мэр Ростова повторил трюк Патриарха Кирилла с исчезнувшими часами

Найди одно отличие: мэр Ростова повторил трюк Патриарха Кирилла с исчезнувшими часами (6 фото)

Автор:
09 декабря 2021 08:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Логвиненко   Мэджик   грозный   обман   политика   фото   фотошоп   часы   
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После разговора с Кадыровым журналисты заметили, что на фото у Алексея Логвиненко пропали роскошные часы, стоимостью свыше 2,5 миллионов рублей. Магия, не иначе!

В конце ноября мэр Ростова Алексей Логвиненко в ходе рабочего визита посетил Чечню. Заметка о встрече с президентом Ахматом Кадыровым появилась в инстаграме ростовского сити-менеджера. Однако внимательные интернет-пользователи заметили, что фото- и видеоматериалы грозненской пресс-службы, которые также были опубликованы после встречи двух глав, выглядят немного иначе.

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Найдите одно отличие!

В частности, на снимках в инстаграм Логвиненко с его руки пропали золотые часы известного бренда Breguet Marine Royale. Стоимость этой модели составляет более 2,5 миллиона рублей.

Вот он, феномен Кирилла во всей красе:


В администрации Ростова объяснили, что мэр в принципе не любит демонстрировать свой достаток.


Между тем, Логвиненко по итогам 2020 года является официально одним из самых обеспеченных людей в Ростовской области. Он задекларировал доход 14,3 миллиона рублей. Администрация города тогда объяснила это не высокой зарплатой главы города, а прибылью, полученной от ценных бумаг. Конечно, при таком официальном доходе часы за 2,5 миллиона выглядят милым пустячком.


В подобной скромности ранее заметили Патриарха Кирилла, с фото которого также загадочным образом исчезли роскошные часы Breguet за 30 тысяч долларов. Однако ретушер не заметил, что аксессуар отражается в полировке стола. Этот подвох заметили вниманительные пользователи Сети, и фото мгновенно стало вирусным. В РПЦ ажиотаж вокруг фото назвали информационной "кампанией", цель которой - очернить Церковь. После, правда, извинились за ретушь, пояснив, что вообще-то всегда обработка фото касалась лишь цвета и технических моментов и каким образом была допущена такая ошибка, неизвестно.

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Метки: Логвиненко   Мэджик   грозный   обман   политика   фото   фотошоп   часы   
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12  комментариев
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10k
Николай 16 минут назад
А вдруг это ахматка спёр?
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Карл 2 минуты назад
Не часы украшают шарлатанов, а фотошопость. Встречают по одежке , а провожают по тому, как нарисовано..
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2k
NIS 2 минуты назад
Какая несчастная жизнь у человека ! Уже надеть никуда нельзя честно наворованное ! Ему что , их носить только дома или на встрече мэров ? Беспонтово как-то ..
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41k
dima423 4 минуты назад
да он поди их в переходе метро купил за 500 руб)
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36k
Александр 8 минут назад
Новый флешмоб в Российском правительстве?
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−90
Mosgaz 9 минут назад
Длань Господня не только Кириллу подвластна...
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55k
Похабыч 10 минут назад
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1k
Radugananebe 11 минут назад
Никогда такого не было - и вот опять. Однако Патриарх задал тренд, выходит?
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944
Ksenia2 13 минут назад
Скромняга, однако!
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1k
Алксандр Шевченко 13 минут назад
Да уж, а все говорят денег нет. Не там ищут видимо.
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