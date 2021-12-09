Найди одно отличие: мэр Ростова повторил трюк Патриарха Кирилла с исчезнувшими часами

После разговора с Кадыровым журналисты заметили, что на фото у Алексея Логвиненко пропали роскошные часы, стоимостью свыше 2,5 миллионов рублей. Магия, не иначе!
В конце ноября мэр Ростова Алексей Логвиненко в ходе рабочего визита посетил Чечню. Заметка о встрече с президентом Ахматом Кадыровым появилась в инстаграме ростовского сити-менеджера. Однако внимательные интернет-пользователи заметили, что фото- и видеоматериалы грозненской пресс-службы, которые также были опубликованы после встречи двух глав, выглядят немного иначе.
Найдите одно отличие!
В частности, на снимках в инстаграм Логвиненко с его руки пропали золотые часы известного бренда Breguet Marine Royale. Стоимость этой модели составляет более 2,5 миллиона рублей.
Вот он, феномен Кирилла во всей красе:
Между тем, Логвиненко по итогам 2020 года является официально одним из самых обеспеченных людей в Ростовской области. Он задекларировал доход 14,3 миллиона рублей. Администрация города тогда объяснила это не высокой зарплатой главы города, а прибылью, полученной от ценных бумаг. Конечно, при таком официальном доходе часы за 2,5 миллиона выглядят милым пустячком.
В подобной скромности ранее заметили Патриарха Кирилла, с фото которого также загадочным образом исчезли роскошные часы Breguet за 30 тысяч долларов. Однако ретушер не заметил, что аксессуар отражается в полировке стола. Этот подвох заметили вниманительные пользователи Сети, и фото мгновенно стало вирусным. В РПЦ ажиотаж вокруг фото назвали информационной "кампанией", цель которой - очернить Церковь. После, правда, извинились за ретушь, пояснив, что вообще-то всегда обработка фото касалась лишь цвета и технических моментов и каким образом была допущена такая ошибка, неизвестно.
Источник:
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