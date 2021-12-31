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Китайским футболистам запретили татуировки

Китайским футболистам запретили татуировки (5 фото)

Автор:
31 декабря 2021 12:30
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Китай   запрет   спорт   татуировки   татуировки спортсмен   футболисты   
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Главное управление спорта Китая выпустило директиву о запрете татуировок среди игроков футбольной сборной. Спортсменов призвали удалить уже существующие татуировки, "чтобы подать хороший пример обществу". Молодым игрокам запрещается играть за национальную команду, если на их теле есть тату.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Китай   запрет   спорт   татуировки   татуировки спортсмен   футболисты   
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11  комментариев
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1k
Eugene 2 часа назад
Сегодня татуировки, а завтра член скажут отрезать?
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2k
веселый просто 12 минут назад
Полностью поддерживаю линию партии
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389
Андрей Савов 55 минут назад
Спорное решение...я бы подумал прежде чем у якудзы мячик отбирать. Нашим вот точно надо купола и звезды там на коленках.
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389
Андрей Савов MrMopnex Полчаса назад
У Триады тоже стремно.
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20k
Мерзавец... Час назад
Моё тело, моё дело!
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