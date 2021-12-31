Китайским футболистам запретили татуировки

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Главное управление спорта Китая выпустило директиву о запрете татуировок среди игроков футбольной сборной. Спортсменов призвали удалить уже существующие татуировки, "чтобы подать хороший пример обществу". Молодым игрокам запрещается играть за национальную команду, если на их теле есть тату.
Управление по делам спорта начало бороться с татуировками еще в 2018 году, но тогда достаточно было закрывать их. Теперь же требуют полного удаления, под страхом исключения из команды.
"Национальной сборной и спортсменам сборной U23 строго запрещено делать новые татуировки, а тем, у кого уже есть татуировки, рекомендуется удалить их самостоятельно, - говорится в заявлении Главного управления спорта Китая. - Если есть особые обстоятельства, согласованные командой, игроки должны скрывать татуировки во время тренировок и матчей".
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В Китае и раньше предпринимались попытки повлиять на внешний вид игроков: например, женский футбольный матч в 2018 году был отменен после того, как игрокам сказали, что им запрещено играть с крашеными волосами.
"Спортсменам не разрешается красить волосы, отращивать длинные волосы [для мальчиков], носить необычные прически или какие-либо аксессуары, - говорится в правилах Департамента образования провинции Фуцзянь, опубликованных South China Morning Post. - В противном случае они будут дисквалифицированы с соревнований".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я хоть и не против тату, но в подобных случаях наверное это правильно.