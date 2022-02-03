Разъяренная мамаша ударила по голове одноклассника сына, но виноватой сочли учительницу

Как сообщает Телеграм-канал SHOT, в одной из школ Петербурга учительницу обвинили в конфликте воспитанника и родительницы другого ученика.



Сам инцидент случился еще в конце декабря. Многодетная мамаша прибежала в школу, дабы провести «воспитательное мероприятие» с одноклассником сына. Тот, по ее версии, оскорбительно высказался о сынишке.



Месть мамочки была скорой. Она подождала паренька-четвероклассника на школьном дворе и наотмашь ударила его по голове. Как потом рассказал сам паренек, обещала добавить «с ноги», а то и задушить, если еще хоть слово... В родительском чате, да и среди педагогов школы эта нервная дама слывет скандалисткой, угрозы с ее стороны поступали и другим детям.