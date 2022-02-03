Разъяренная мамаша ударила по голове одноклассника сына, но виноватой сочли учительницу

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В Петербурге мать школьника своеобразно проявила родительскую заботу. Нанесла травму четверокласснику. За что? И чем дело кончилось?
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, в одной из школ Петербурга учительницу обвинили в конфликте воспитанника и родительницы другого ученика.
Сам инцидент случился еще в конце декабря. Многодетная мамаша прибежала в школу, дабы провести «воспитательное мероприятие» с одноклассником сына. Тот, по ее версии, оскорбительно высказался о сынишке.
Месть мамочки была скорой. Она подождала паренька-четвероклассника на школьном дворе и наотмашь ударила его по голове. Как потом рассказал сам паренек, обещала добавить «с ноги», а то и задушить, если еще хоть слово... В родительском чате, да и среди педагогов школы эта нервная дама слывет скандалисткой, угрозы с ее стороны поступали и другим детям.
Сам инцидент случился еще в конце декабря. Многодетная мамаша прибежала в школу, дабы провести «воспитательное мероприятие» с одноклассником сына. Тот, по ее версии, оскорбительно высказался о сынишке.
Месть мамочки была скорой. Она подождала паренька-четвероклассника на школьном дворе и наотмашь ударила его по голове. Как потом рассказал сам паренек, обещала добавить «с ноги», а то и задушить, если еще хоть слово... В родительском чате, да и среди педагогов школы эта нервная дама слывет скандалисткой, угрозы с ее стороны поступали и другим детям.
Действительно ли одноклассники невзлюбили ее сына, осталось за кадром этой истории. Но даже если это так, наверное, метод решения ситуации выбран, мягко говоря, сомнительный. Тем более что «обидчику» пришлось прибегнуть к медицинской помощи.
Опекун пострадавшего парня подала уже три заявления в полицию на действия мамочки-агрессора. Но результат оказался неожиданным. С «горячей» дамой, видимо, решили не связываться. Вину за ЧП возложили на учителя, мол, недоглядела, не приняла превентивных мер.
Старшая сестра школьника, она же его опекун, готовит обращение к уполномоченному по правам ребёнка при президенте РФ
Опекун пострадавшего парня подала уже три заявления в полицию на действия мамочки-агрессора. Но результат оказался неожиданным. С «горячей» дамой, видимо, решили не связываться. Вину за ЧП возложили на учителя, мол, недоглядела, не приняла превентивных мер.
Старшая сестра школьника, она же его опекун, готовит обращение к уполномоченному по правам ребёнка при президенте РФ
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Сам отец двоих детей. Сын второклассник с 4 лет занимается борьбой - уважают пятиклассники . сказал ему - тронет слабого или будет над кем-нибудь издеваться получит от меня - ни одной жалобы из школы, дружит со всеми. Против дочки( 5 класс) объединились четыре одноклассницы ( дело женское) говорю - зачинщице дай люлей, не хочет, не боевая ( ну что делать) пошёл поговорил с отцом зачинщицы все решилось. Как итог хочу сказать - все вопросы решать только через родителей. Вот кокка родители не в адеквате - это уже совсем другая история ( но и тут есть решения)
Вот номер карты, скидывайте кто сколько сможет 4012 8888 8888 1881
Что не потратим, потом вернем
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весь поселок рванул перечислять вам ..Даже деньги сельсовета решили вам сбросить Вы такой добрый ..хе хе