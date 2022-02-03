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Разъяренная мамаша ударила по голове одноклассника сына, но виноватой сочли учительницу

Разъяренная мамаша ударила по голове одноклассника сына, но виноватой сочли учительницу (2 фото)

Автор:
03 февраля 2022 17:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Травма   голова   полиция   удар   учитель   четвероклассник   школа   
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В Петербурге мать школьника своеобразно проявила родительскую заботу. Нанесла травму четверокласснику. За что? И чем дело кончилось?
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, в одной из школ Петербурга учительницу обвинили в конфликте воспитанника и родительницы другого ученика.

Сам инцидент случился еще в конце декабря. Многодетная мамаша прибежала в школу, дабы провести «воспитательное мероприятие» с одноклассником сына. Тот, по ее версии, оскорбительно высказался о сынишке.

Месть мамочки была скорой. Она подождала паренька-четвероклассника на школьном дворе и наотмашь ударила его по голове. Как потом рассказал сам паренек, обещала добавить «с ноги», а то и задушить, если еще хоть слово... В родительском чате, да и среди педагогов школы эта нервная дама слывет скандалисткой, угрозы с ее стороны поступали и другим детям.
Действительно ли одноклассники невзлюбили ее сына, осталось за кадром этой истории. Но даже если это так, наверное, метод решения ситуации выбран, мягко говоря, сомнительный. Тем более что «обидчику» пришлось прибегнуть к медицинской помощи.

Опекун пострадавшего парня подала уже три заявления в полицию на действия мамочки-агрессора. Но результат оказался неожиданным. С «горячей» дамой, видимо, решили не связываться. Вину за ЧП возложили на учителя, мол, недоглядела, не приняла превентивных мер.

Старшая сестра школьника, она же его опекун, готовит обращение к уполномоченному по правам ребёнка при президенте РФ

Источник:

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Метки: Травма   голова   полиция   удар   учитель   четвероклассник   школа   
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28  комментариев
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30k
Растрелли В.В. 5 часов назад
Зато малолетний дебил на всю жизнь запомнит.
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1k
elf3399 24 минуты назад
Я правильно понял, что родителям ничего не будет, если они побьют одноклассников? Кого ещё можно безнаказанно побить? Кого можно побить безнаказанно, если ты русский и не псих ?
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19k
sanchesS80 4 часа назад
Мамаша то небось из органов или её муж из органов.
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43k
Элек Мек 4 часа назад
Если виновата учительница,значит это мама кого надо мама.
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2k
Лёха 4 часа назад
Так во всём виноваты Обама, массоны и жиды...
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53
jeka 4 часа назад
Люди люди куда мы катимся! Мамашу однозначно на кукан, надо разбираться с родителями при детях!
Сам отец двоих детей. Сын второклассник с 4 лет занимается борьбой - уважают пятиклассники . сказал ему - тронет слабого или будет над кем-нибудь издеваться получит от меня - ни одной жалобы из школы, дружит со всеми. Против дочки( 5 класс) объединились четыре одноклассницы ( дело женское) говорю - зачинщице дай люлей, не хочет, не боевая ( ну что делать) пошёл поговорил с отцом зачинщицы все решилось. Как итог хочу сказать - все вопросы решать только через родителей. Вот кокка родители не в адеквате - это уже совсем другая история ( но и тут есть решения)
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17k
Vital Idol 5 часов назад
кто вину на училку возложил?! участковый заболтайкин?! отказали/возбудили - административку, уголовку?! постановление участкового в студию!!! или афтар балабол!!!
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53k
doker 5 часов назад
Нетипичная петербурженка - ни ножа, ни топора при себе....
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20k
kamanch 5 часов назад
Давайте наймем хорошего юриста, пусть поможет эту мамашу привлечь по полной.
Вот номер карты, скидывайте кто сколько сможет 4012 8888 8888 1881
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5k
Бу 5 часов назад
Что происходит с людьми, просто ужас (
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