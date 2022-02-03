«Двушка-пушка»: краснодарец снял клип, чтобы продать свою квартиру

Краснодарец Вадим Этман чтобы ускорить процесс продажи своей двухкомнатной квартиры, снял полноценный клип в стиле группы Little Big и стал звездой местного разлива. К мужчине теперь обращаются продавцы с "Авито" с просьбой написать песню и снять клип, чтобы привлечь внимание к их квартире или автомобилю.

×

×

Как рассказал автор песни про «двушку-пушку», объявление о продаже квартиры он опубликовал два месяца назад, но с желающими приобрести недвижимость за это время было не густо. И однажды во время работы (Вадим называет себя композитором) ему пришла идея, как на хайпе можно реализовать квартиру. Он написал незамысловатые стихи про тёплые полы, санузел и прочие штуки, о которых пишут в объявлениях, наложил их на танцевальную музыку, а затем снял абсурдный клип с привлечением двух "бабушек", которых сыграли его друзья.