«Двушка-пушка»: краснодарец снял клип, чтобы продать свою квартиру

С сегодняшними ценами на недвижимость продавцам приходится плясать.
Краснодарец Вадим Этман чтобы ускорить процесс продажи своей двухкомнатной квартиры, снял полноценный клип в стиле группы Little Big и стал звездой местного разлива. К мужчине теперь обращаются продавцы с "Авито" с просьбой написать песню и снять клип, чтобы привлечь внимание к их квартире или автомобилю.
Как рассказал автор песни про «двушку-пушку», объявление о продаже квартиры он опубликовал два месяца назад, но с желающими приобрести недвижимость за это время было не густо. И однажды во время работы (Вадим называет себя композитором) ему пришла идея, как на хайпе можно реализовать квартиру. Он написал незамысловатые стихи про тёплые полы, санузел и прочие штуки, о которых пишут в объявлениях, наложил их на танцевальную музыку, а затем снял абсурдный клип с привлечением двух "бабушек", которых сыграли его друзья.
Получилось вот это:
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«Два месяца назад я выложил объявление о продаже квартиры на «Авито». Сам я композитор, музыкант, ведущий, пишу песни. Ну вот, сидел, писал очередной трек. И тут пришла в голову мысль — не написать ли пару строк о квартире? Может, быстрее продастся. Друзья начали снимать видео на телефон. Сначала хотел сделать все профессионально, но потом решил, что надо быть проще. Придумали разные фишки, вроде дымящейся на полу яичницы. Их придумал актер, игравший одну из бабушек. Дым там был от вейпа. В общем, повеселились!», - рассказал Вадим.
Свою двушку, к слову, мужчина планирует реализовать за 7 миллионов рублей. Но пока не продал, зато приобрёл поклонников и наверняка приобретёт и подражателей. Ведь с сегодняшними ценами на недвижимость продавцам приходится попотеть. И поплясать.
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