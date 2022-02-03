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Самое доброе видео дня: в Ижме местные жители спасли увязшего в болоте оленя

Самое доброе видео дня: в Ижме местные жители спасли увязшего в болоте оленя (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2022 15:17
Сообщество : Животные
Метки: Ижма   Коми   болото   видео   олень   спасение   
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Молодого оленя не бросили не только люди, но и сородич, который долгие часы бродил вокруг попавшего в беду "товарища".

В поселке Ижма (Республика Коми) местные жители на снегоходах наткнулись на оленя, который провалился в припорошенный снегом пролом и по самые рога увяз в болоте. Делать нечего, пришлось спасать. Тем более что, один из мужчин на собственной шкуре ощутил, каково это - сам однажды провалился в эту же коварную яму.


Спасательная операция заняла несколько минут. Сначала оленя немного откопали, а затем двое мужчин вытащили из ямы за рога. В Сети шутят, что оленю очень подходит кличка Саид.

Судя по всему, олень просидел в яме довольно долго, поскольку после спасения ему потребовалось время, чтобы расходиться. Тем примечательней, что неподалёку бродил другой олень, который все это время наблюдал за судьбой сородича. Рогатый счастливчик сразу пошёл в сторону "товарища" и они отправились восвояси по своим оленьим делам.

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Метки: Ижма   Коми   болото   видео   олень   спасение   
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8k
Hunson Abadeer Час назад
молодцы мужики!
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Паша 41 минуту назад
Хорошо, что первые нашли мужики, а не волки
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Димка Смола/67 48 минут назад
Всегда говорю в таких случаях, не зря день прожили, благое дело сделали
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50k
smakido 51 минуту назад
И вы, мужики, тоже берегите себя!
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37k
Example 6.2.6 52 минуты назад
Здоровья вам, мужики.
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32k
Седой Час назад
Жить будет, если Рашкина не встретит...
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