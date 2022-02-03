Самое доброе видео дня: в Ижме местные жители спасли увязшего в болоте оленя

Молодого оленя не бросили не только люди, но и сородич, который долгие часы бродил вокруг попавшего в беду "товарища".
В поселке Ижма (Республика Коми) местные жители на снегоходах наткнулись на оленя, который провалился в припорошенный снегом пролом и по самые рога увяз в болоте. Делать нечего, пришлось спасать. Тем более что, один из мужчин на собственной шкуре ощутил, каково это - сам однажды провалился в эту же коварную яму.
Спасательная операция заняла несколько минут. Сначала оленя немного откопали, а затем двое мужчин вытащили из ямы за рога. В Сети шутят, что оленю очень подходит кличка Саид.
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Судя по всему, олень просидел в яме довольно долго, поскольку после спасения ему потребовалось время, чтобы расходиться. Тем примечательней, что неподалёку бродил другой олень, который все это время наблюдал за судьбой сородича. Рогатый счастливчик сразу пошёл в сторону "товарища" и они отправились восвояси по своим оленьим делам.
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