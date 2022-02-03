В Томске полицейский вместо задержания послал нарушительницу на три буквы

Хулиганка так достала дежурного, что тот потерял душевное равновесие и забыл о собственных функциях. Мало опыта или не был женат?
В Томске нашли самого терпеливого и странного полицейского, который вместо задержания хулигана хлопает дверью и уходит. Дежурный по имени Вадим вместе с напарником прибыли на вызов жителей многоквартирного дома, пожаловавшихся на соседку, в квартире которой несколько дней не утихала музыка.
Соседи пожалели закутившую Елену и не стали писать заявление о нарушении закона о тишине. Посему полицейским всего-то нужно было получить данные нарушительницы для объяснительной. Но та ни в какую не соглашалась показывать паспорт и продолжала доставать полицейских занудными вопросами. Вадим культурно и доходчиво объяснил Елене, что без документов её придется везти в отдел, где на неё составят полноценный протокол. Но когда хулиганка в очередной раз отказалась давать паспорт, нервы Вадима не выдержали. Он шёпотом послал нарушительницу на три буквы, хлопнул входной дверью и удалился вместе с напарником.
Источник:
Наутро Елена попыталась поднять на уши жителей города и местные власти, но затем передумала и удалила заснятый ролик из соцсетей. Видимо, решила не играть с судьбой. Что касается "культурного и терпеливого" Вадима, то по поводу его реакции на душную собеседницу сейчас проводится проверка. Наверное, у его коллег из МВД только один вопрос: почему не
скрутил убедил наглую хулиганку показать документы?
«В дежурную часть поступило сообщение от жителей дома по переулку Заозёрный о шумном поведении соседки. В ходе разговора с сотрудником органов внутренних дел женщина веля себя некультурно, повышала голос, отказалась представиться. В завершении беседы, один из сотрудников употребил ненормативную лексику. По данному факту назначено проведение служебной проверки», - сообщили в томском главке МВД.
Источник:
- Поздравляя жителей города, свердловский депутат пожелал недоброжелателям смерти
- Томич похвастался в автобусе наркотиками и тут же был задержан полицейским в штатском
- "Просто скотобойня": томич проник в "красную зону" под видом врача, чтобы ухаживать за бабушкой
- Дерзкое ограбление стоматологии пошло не по плану
- В Томске полыхает гипермаркет "Лента"
Понравилось25
Сердобольные соседи на самом деле уроды. Зачем вызывать и потом отказываться от претензий? Полицейскому то что делать?
Устраиваете ремонт несмотря на тихий час - первый раз сам приходишь, если продолжают, просто пишешь заявление.
Быдло воспринимает вежливость и жалость к себе как слабость.