В Томске полицейский вместо задержания послал нарушительницу на три буквы

В Томске нашли самого терпеливого и странного полицейского, который вместо задержания хулигана хлопает дверью и уходит. Дежурный по имени Вадим вместе с напарником прибыли на вызов жителей многоквартирного дома, пожаловавшихся на соседку, в квартире которой несколько дней не утихала музыка.

×

×





Соседи пожалели закутившую Елену и не стали писать заявление о нарушении закона о тишине. Посему полицейским всего-то нужно было получить данные нарушительницы для объяснительной. Но та ни в какую не соглашалась показывать паспорт и продолжала доставать полицейских занудными вопросами. Вадим культурно и доходчиво объяснил Елене, что без документов её придется везти в отдел, где на неё составят полноценный протокол. Но когда хулиганка в очередной раз отказалась давать паспорт, нервы Вадима не выдержали. Он шёпотом послал нарушительницу на три буквы, хлопнул входной дверью и удалился вместе с напарником.