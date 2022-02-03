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В Томске полицейский вместо задержания послал нарушительницу на три буквы

В Томске полицейский вместо задержания послал нарушительницу на три буквы (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2022 12:28
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   курьёз   нарушительница   полицейский   томск   
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Хулиганка так достала дежурного, что тот потерял душевное равновесие и забыл о собственных функциях. Мало опыта или не был женат?

В Томске нашли самого терпеливого и странного полицейского, который вместо задержания хулигана хлопает дверью и уходит. Дежурный по имени Вадим вместе с напарником прибыли на вызов жителей многоквартирного дома, пожаловавшихся на соседку, в квартире которой несколько дней не утихала музыка.

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Соседи пожалели закутившую Елену и не стали писать заявление о нарушении закона о тишине. Посему полицейским всего-то нужно было получить данные нарушительницы для объяснительной. Но та ни в какую не соглашалась показывать паспорт и продолжала доставать полицейских занудными вопросами. Вадим культурно и доходчиво объяснил Елене, что без документов её придется везти в отдел, где на неё составят полноценный протокол. Но когда хулиганка в очередной раз отказалась давать паспорт, нервы Вадима не выдержали. Он шёпотом послал нарушительницу на три буквы, хлопнул входной дверью и удалился вместе с напарником.

Наутро Елена попыталась поднять на уши жителей города и местные власти, но затем передумала и удалила заснятый ролик из соцсетей. Видимо, решила не играть с судьбой. Что касается "культурного и терпеливого" Вадима, то по поводу его реакции на душную собеседницу сейчас проводится проверка. Наверное, у его коллег из МВД только один вопрос: почему не скрутил убедил наглую хулиганку показать документы?



«В дежурную часть поступило сообщение от жителей дома по переулку Заозёрный о шумном поведении соседки. В ходе разговора с сотрудником органов внутренних дел женщина веля себя некультурно, повышала голос, отказалась представиться. В завершении беседы, один из сотрудников употребил ненормативную лексику. По данному факту назначено проведение служебной проверки», - сообщили в томском главке МВД.

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Метки: видео   курьёз   нарушительница   полицейский   томск   
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6k
Максим Час назад
Скрутить? Нет ни жалобы (соседи отказались писать заявление) ни оснований проверять документы, ведь у нас участковые занимаются подобным.
Сердобольные соседи на самом деле уроды. Зачем вызывать и потом отказываться от претензий? Полицейскому то что делать?
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1k
Vladimirs Orlovskis 7 минут назад
Как немного проработавший ППСник в 83 году могу сказать, задерживать женщину самое отвратительное и неблагодарное . Один раз меня так подставил опытный служака. Сам он просто задержал мужика, а мне сказал, чтобы я женщину задержал. Это был полный отстой. Пожилая, бухая , толстая баба. Оооо Иезус Мария. Я вспоминаю этот эпизод своей службы, как самый черный.
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6k
Акакий 14 минут назад
Тож никогда не понимал.
Устраиваете ремонт несмотря на тихий час - первый раз сам приходишь, если продолжают, просто пишешь заявление.
Быдло воспринимает вежливость и жалость к себе как слабость.
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11k
Oleg 16 минут назад
да всё сделал правильно. будет повторное нарушение - будут скрученные руки, протоколы и т.д.
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8k
Hunson Abadeer 22 минуты назад
да чо разговаривать - мордой в пол положили бы п-и-з-д-е-н-ь эту....
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6k
SuperTroll Полчаса назад
Соседка выпрашивает знатных люлей.
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2k
Александр Алехин Полчаса назад
Тупенько жильцы поступили. Но ничего. В след раз дамочке рыльце то начистит какой нибуть нервный сосед. Тогда уж все хором посмеются с полицией.
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799
VSh 59 минут назад
Ей попался адекватный служитель закона, с не сломанной психикой, а она хохочет. Таких нужно беречь и молиться на них. А мог бы приехать матёрый. Ласты скрутить и свидетелей найти что она напала, да и наркота вон валяется в туалете. Добро пожаловать в изолятор.
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−33
веган если что Час назад
и в чем она не права?
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12k
Типа граф Час назад
Дверь заварить ей холодной сваркой и свет отключить пи.зде ох.уевшей !
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15k
Роберт Шекли Час назад
В этой ситуации только полицейских жалко. Вызвали посреди ночи, приехали, а по факту оказывается, что ни у кого нет никаких претензий. Все тихо и спокойно. Реально бесит
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