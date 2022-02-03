Заклинатель змей в реанимации: заклинание не сработало

Первоначально Суреш был доставлен в частный медицинский колледж в Коттаяме, недалеко от того места, где он был укушен, но там у него случился сердечный приступ. Медики решили не рисковать и перевести его в более крупную больницу в Коттаяме для специализированного лечения. Его продержали там всю ночь, и утром медики заявили, что ему стало лучше. По их словам, Суреш все еще находится без сознания в реанимации, но начал дышать самостоятельно.

Медики предупредили, что потребуется некоторое время, чтобы полностью оценить действие яда, и пока невозможно сказать, полностью ли Суреш выздоровеет.

По словам Суреша, за свою карьеру, насчитывающую два десятилетия, он спас тысячи змей от рук людей, желавших с ними расправиться, и сотни раз был укушен.