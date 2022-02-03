FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8492 поста • 1272 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Заклинатель змей в реанимации: заклинание не сработало

Заклинатель змей в реанимации: заклинание не сработало (3 фото + 2 видео)

Автор:
03 февраля 2022 12:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вава Суреш   Индия   видео   змеелов   королевская кобра   новости   производственная травма   укус   
1007
3
2
Знаменитый индийский ловец змей Вава Суреш борется за жизнь в реанимации после укуса трехметровой королевской кобры. Суреш был вызван в деревню, жители которой были напуганы крупной ядовитой змеей, но в этот раз отлов рептилии пошел не по плану.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Вава Суреш   Индия   видео   змеелов   королевская кобра   новости   производственная травма   укус   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
152
Филипп Преображенский Час назад
Расплата за понты. Матерые змееловы не позволяют себе такой беспечности при ловле такой твари.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
17k
RDen Минуту назад
"он спас тысячи змей от рук людей"

зачем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Hunson Abadeer 8 минут назад
бесстрашный дядька...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
652k
Alexey Berestenko 18 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Владимир Полчаса назад
фу! как он с дамой обращается!!?что за манеры?!!!как мешок подаешь?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Olga Raudis Полчаса назад
Змея конечно не трехметровая. тем не менее... Сама ловила ужей и знаю, насколько сильная бывает даже небольшая, мнее метра змея. Руку стиснет, обвившись - мало не покажется. Раз мужик довыёживается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
Viktor 42 минуты назад
Бля, достал животинку, я б его тоже укусил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
539
Гоша Гошин 48 минут назад
сразу видно, не его это :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
791
Hallo FreeSpace Час назад
Доигрался блин ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
onebibis 2 часа назад
Беспечный ловец - во вьетнамках, с голыми руками, в тонких брюках. Мог бы спецодежду одевать когда ловит змеюку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
История трансгендерной женщины, считающей себя волком (4 фото) История трансгендерной женщины, считающей себя волком (4 фото) Мужчина, чтобы не прививаться от COVID-19, залез на дерево Мужчина, чтобы не прививаться от COVID-19, залез на дерево В Антарктиде впервые приземлился самолет Airbus A340 В Антарктиде впервые приземлился самолет Airbus A340 Лукашенко в очередной раз снял маску в «красной зоне» Лукашенко в очередной раз снял маску в «красной зоне» Англичанин собирается неплохо заработать на очках Махатмы Ганди Англичанин собирается неплохо заработать на очках Махатмы Ганди Ученым удалось заснять "призрачную" глубоководную медузу Ученым удалось заснять "призрачную" глубоководную медузу
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

47952



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
46
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Внезапные факты обо всем на свете: теперь живите с этим
1
185
Внезапные факты обо всем на свете: теперь живите с этим
Набирающие популярность в сообществах
В Дубае построят летающий реактивный катер
0
10
В Дубае построят летающий реактивный катер
Corona Games или русская рулетка?
0
28
Corona Games или русская рулетка?
История трансгендерной женщины, считающей себя волком (4 фото)
История трансгендерной женщины, считающей себя волком (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот оно что!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#полиция#автомобили#Разное#дтп#Ynews#фейл#новости
#фото#интересно#история#люди#Приколы#аварии#СССР#Россия#интересное#США
#прикол#ватермарк#кино#подборка#фильм#девушки#фотографии#неудача#квартира#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться