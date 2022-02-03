Заклинатель змей в реанимации: заклинание не сработало

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Знаменитый индийский ловец змей Вава Суреш борется за жизнь в реанимации после укуса трехметровой королевской кобры. Суреш был вызван в деревню, жители которой были напуганы крупной ядовитой змеей, но в этот раз отлов рептилии пошел не по плану.
Знаменитый индийский ловец змей борется за жизнь в реанимации после того, как его укусила за бедро 3-метровая королевская кобра, которую он пытался поймать и вывезти из деревни.
48-летний Вава Суреш, знаменитый в штате Керала змеелов и телезвезда, был укушен в соседнем штате Тамил Наду, куда его позвали местные жители, чтобы избавить деревню от змеи. Шокирующее видео, снятое местным жителем, показывает момент, когда кобра укусила Суреша за правое бедро, пока он пытался запихнуть его в мешок.
48-летний Вава Суреш, знаменитый в штате Керала змеелов и телезвезда, был укушен в соседнем штате Тамил Наду, куда его позвали местные жители, чтобы избавить деревню от змеи. Шокирующее видео, снятое местным жителем, показывает момент, когда кобра укусила Суреша за правое бедро, пока он пытался запихнуть его в мешок.
Каким-то невероятным усилием воли ему удалось поместить змею в сумку, прежде чем он потерял сознание и был доставлен в больницу, где его сразу же отправили в реанимацию.
Первоначально Суреш был доставлен в частный медицинский колледж в Коттаяме, недалеко от того места, где он был укушен, но там у него случился сердечный приступ. Медики решили не рисковать и перевести его в более крупную больницу в Коттаяме для специализированного лечения. Его продержали там всю ночь, и утром медики заявили, что ему стало лучше. По их словам, Суреш все еще находится без сознания в реанимации, но начал дышать самостоятельно.
Медики предупредили, что потребуется некоторое время, чтобы полностью оценить действие яда, и пока невозможно сказать, полностью ли Суреш выздоровеет.
По словам Суреша, за свою карьеру, насчитывающую два десятилетия, он спас тысячи змей от рук людей, желавших с ними расправиться, и сотни раз был укушен.
Медики предупредили, что потребуется некоторое время, чтобы полностью оценить действие яда, и пока невозможно сказать, полностью ли Суреш выздоровеет.
По словам Суреша, за свою карьеру, насчитывающую два десятилетия, он спас тысячи змей от рук людей, желавших с ними расправиться, и сотни раз был укушен.
Как сообщают местные СМИ, Суреш едва успел выйти из больницы после очередного укуса змеи - и сразу же поехал за коброй. Семья из села Куричи позвонила Сурешу, чтобы сообщить о кобре, которую они нашли спящей возле заброшенного хлева на их территории. Суреш сказал семье, что он занят, но предложил перезвонить через пару дней, если рептилия все еще будет там. Поскольку змея за два дня никуда не ушла, змеелов выехал в Куричи.
Суреша уже как минимум однажды укусила кобра — он потерял указательный палец правой руки в результате ядовитого укуса в 2005 году. В 2020 году он провел несколько недель в отделении интенсивной терапии в городе Тируванантапурам после укуса гремучей змеи.
Суреша уже как минимум однажды укусила кобра — он потерял указательный палец правой руки в результате ядовитого укуса в 2005 году. В 2020 году он провел несколько недель в отделении интенсивной терапии в городе Тируванантапурам после укуса гремучей змеи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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