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Невероятно, но дайвер сдружился с двухметровой акулой

Невероятно, но дайвер сдружился с двухметровой акулой (4 фото)

Автор:
03 января 2022 20:25
Сообщество : Животные
Метки: видео   дайвинг   животные   забавное   интересное   новости   
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Австралиец Рик Андерсон частенько навещает свою подругу-акулу, чтобы пообниматься с ней.
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Рик узнает ее по особым отметинам и тому, что она хочет с ним обниматься при каждой встрече.
"Я начал общаться с этой акулой около семи лет назад, когда она была совсем маленькой. Я осторожно подплыл к ней, чтобы не напугать, а затем начал гладить. Со временем она привыкла ко мне и стала узнавать. Теперь каждый раз, когда акула видит меня, она подплывает ко мне и настойчиво бьется о ноги до тех пор, пока я не протяну руки, чтобы обняться с ней".

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Метки: видео   дайвинг   животные   забавное   интересное   новости   
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9k
кот базилий Час назад
Один с медведями дружил ......
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Растрелли В.В. Полчаса назад
Наверно интересная новость получится, если она ему ногу отгрызёт.
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11k
Александр 39 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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644
RRR69rus 40 минут назад
Это он так думает.Акула ждет пока он друзей приведет
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17k
homerchik Час назад
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