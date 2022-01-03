Невероятно, но дайвер сдружился с двухметровой акулой

Рик узнает ее по особым отметинам и тому, что она хочет с ним обниматься при каждой встрече.

"Я начал общаться с этой акулой около семи лет назад, когда она была совсем маленькой. Я осторожно подплыл к ней, чтобы не напугать, а затем начал гладить. Со временем она привыкла ко мне и стала узнавать. Теперь каждый раз, когда акула видит меня, она подплывает ко мне и настойчиво бьется о ноги до тех пор, пока я не протяну руки, чтобы обняться с ней".