Невероятно, но дайвер сдружился с двухметровой акулой

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Австралиец Рик Андерсон частенько навещает свою подругу-акулу, чтобы пообниматься с ней.
Он надевает свой гидрокостюм, берет кислородный баллон и ныряет в океанское побережье Ноббис Бич в Новом Южном Уэльсе. Там его ждет интересная встреча.
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Рик узнает ее по особым отметинам и тому, что она хочет с ним обниматься при каждой встрече.
"Я начал общаться с этой акулой около семи лет назад, когда она была совсем маленькой. Я осторожно подплыл к ней, чтобы не напугать, а затем начал гладить. Со временем она привыкла ко мне и стала узнавать. Теперь каждый раз, когда акула видит меня, она подплывает ко мне и настойчиво бьется о ноги до тех пор, пока я не протяну руки, чтобы обняться с ней".
"Я начал общаться с этой акулой около семи лет назад, когда она была совсем маленькой. Я осторожно подплыл к ней, чтобы не напугать, а затем начал гладить. Со временем она привыкла ко мне и стала узнавать. Теперь каждый раз, когда акула видит меня, она подплывает ко мне и настойчиво бьется о ноги до тех пор, пока я не протяну руки, чтобы обняться с ней".
Коллеги-дайверы просто не могут поверить своим глазам, когда видят трогательные объятия Рика с акулой. Практически все люди боятся приближаться к этим существам, ведь некоторые из них могут представлять серьезную опасность. Но Рик спокойно плавает даже с большими белыми акулами.
"Люди думают, что все акулы — жестокие убийцы, которые подстерегают человека в воде, чтобы съесть его. Но на самом деле это не так", - уверен дайвер.
Австралиец надеется, что его необычная дружба поможет остальным людям меньше бояться акул, так как они достаточно редко нападают на человека.
Австралиец надеется, что его необычная дружба поможет остальным людям меньше бояться акул, так как они достаточно редко нападают на человека.
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