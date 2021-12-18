В Подмосковье скорпион напал на ребенка

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Опасный гость появился в деревне Тарасково Наро-Фоминского района.
11-летняя Лиза решила поиграть дома, но когда девочка высыпала из мешка игрушки на пол и потянулась за ними, на неё напал маленький скорпион и ужалил в руку.
Скорпион решил, что мешок теперь его дом и очень разозлился, когда его потревожили. Девочка пожаловалась маме на болезненый укус.
Родители не стали рисковать и сразу же вызвали скорую помощь. Ребёнку вкололи антидот и доставили в больницу. В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает.
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