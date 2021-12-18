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В Подмосковье скорпион напал на ребенка

В Подмосковье скорпион напал на ребенка (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2021 11:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Подмосковье   Скорпион   банка   видео   животные   укус   
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1
Опасный гость появился в деревне Тарасково Наро-Фоминского района.

Источник:

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Метки: Подмосковье   Скорпион   банка   видео   животные   укус   
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13  комментариев
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5k
gor 56 минут назад
открыл телеграм почитал новости,про скорпиона,про аварию с детьми в Ярославской области,про пьяного сварщика в пятёрочке,про драку с мигрантами в Калужской области.все новости прочитал,пора на Фишки,что нибудь прикольное и смешное почитать,открываю:скорпион,авария,пьяный сварщик,мигранты,короче новостной агрегатор.теперь не знаю то ли Фишки-гавно,то ли телегу нахер снести
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913
Герасим 50 секунд назад
Мистика! Никто ничего не делал, а скорпион сам по себе появился... Полтергейст какой-то! Неопознанное перемещение скорпионов во времени и пространстве! Жуть!
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990
Oort 12 минут назад
Напал, б.ля ? Да нах.уй ему не упёрся ваш ребёнок.
Вас будет атаковать огромная штука - вы будете сопротивляться.
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2k
Fara Zolkin 12 минут назад
Работал в магазине Metro c&c,отодвигаю поддон с фруктами, а там маленький ползёт скорпион, отдал его коллеге.
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0
F0rVVartZ Полчаса назад
ИМХО, "гостинец" привезли "гости" из ex-USSR. Ждём новостей про кобру под подушкой, крокодила в ванной, .... /список сама жизнь продолжит/
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4k
Юрий Злой Час назад
если судить по заголовку статьи, то я прикидывал что это будет выглядеть как то так

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6k
Сергей Час назад
Хорошо что Сабзиро не напал.
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5
SKIL LYR Час назад
не удивлюсь если скоро крокодилов в лужах находить начнут...
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160
Dima Час назад
Гости из средней Азии могли завести
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