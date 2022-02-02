Копаемся в чертогах разума: психологические эффекты, которые помогут вам понять жизнь

Помните поговорку: «Если человека называть свиньей, то рано или поздно он захрюкает»?

Оказывается, она имеет психологическое обоснование. Психолог Роберт Розенталь провел эксперимент. В начале учебного года он показал "результаты" теста на IQ учителям одного из классов.



Высокие показатели он выставил рандомным способом и они не соответствовали действительности.

Как думаете, какой был результат у этих учеников в конце учебного года? Отметки с якобы высоким IQ были выше, чем у остальных детей. Если вы думаете, что учителя жалели их и завышали им оценки, то вы ошибаетесь. Преподаватели наоборот требовали от них больших знаний, потому что верили в их потенциал.



Конечно, эффект не может работать в 100% случаев, поэтому не стоит называть ваше чадо повелителем стихий и ожидать от него то, что он будет управлять погодой. Но верить в то, что ребенок может больше, чем ему кажется - лучше, чем ожидать от него только косяков и ошибок.

И да, не путайте этот эффект с речами лайф-коучей, которые поют мантры про мысли материализуются.



Парадокс выбора