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Копаемся в чертогах разума: психологические эффекты, которые помогут вам понять жизнь

Копаемся в чертогах разума: психологические эффекты, которые помогут вам понять жизнь (8 фото)

Автор:
02 февраля 2022 19:17
Сообщество : Психология
Метки: мир и человек   осознание   познание   психология   эффекты   
1876
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Описание некоторых вещей, с которыми может столкнуться каждый.

Возможно, в этом материале вы не откроете Америку для себя, но многие люди сталкиваются с этими проблемами и не знают почему.

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До конца понять процессы, которые происходят в человеческом мозге невозможно. Но есть парадоксы и эффекты, которые были зафиксированы психологами в ходе исследований и научных экспериментов.

Эффект полного провала

Например, Эллиот Аронсон обнаружил, что человек, который чаще других ошибался в викторине, получил больше симпатий среди зрителей. Аронсон назвал такую реакцию эффектом полного провала. Вы, конечно, можете сказать, что это неправда и глупых людей никто не любит, но вспомните о таком феномене, как попрошайки или успех видео с ляпами людей, на худой конец многие считают картавость милой.

Эффект Пигмалиона

Помните поговорку: «Если человека называть свиньей, то рано или поздно он захрюкает»?

Оказывается, она имеет психологическое обоснование. Психолог Роберт Розенталь провел эксперимент. В начале учебного года он показал "результаты" теста на IQ учителям одного из классов.

Высокие показатели он выставил рандомным способом и они не соответствовали действительности.

Как думаете, какой был результат у этих учеников в конце учебного года? Отметки с якобы высоким IQ были выше, чем у остальных детей. Если вы думаете, что учителя жалели их и завышали им оценки, то вы ошибаетесь. Преподаватели наоборот требовали от них больших знаний, потому что верили в их потенциал.

Конечно, эффект не может работать в 100% случаев, поэтому не стоит называть ваше чадо повелителем стихий и ожидать от него то, что он будет управлять погодой. Но верить в то, что ребенок может больше, чем ему кажется - лучше, чем ожидать от него только косяков и ошибок.

И да, не путайте этот эффект с речами лайф-коучей, которые поют мантры про мысли материализуются.

Парадокс выбора

Замечали ли вы когда-нибудь сомнения, что сделали правильный выбор при покупке сотового телефона? На рынке столько моделей, столько фирм, столько конфигураций. Выбрать порой сложно, а после покупки порой остается неприятный осадок. Так вот, психологи выяснили, что чем больше выбор, тем большая вероятность того, что человек может остаться недовольным своим выбором.

Эффект свидетеля

Нагляднее всего его поймут те, кто переехал из глубинки в большой город. Как часто вы замечаете то, что в большом городе люди спешат помочь нуждающемуся? Психологи Бибб Латан и Джон Дарли провели исследование, которое дает эмпирический ответ на обозначенный выше вопрос.

Когда участники исследования думали, что они единственные, кто увидел человека в беде, то на помощь приходило 85%. Если участники эксперимента были вдвоем, то на помощь приходило 65%. В компании из четырех участников исследования на помощь пришли 31%.

Эти результаты объясняются тем, что когда очевидцев много, они считают, что кто-то другой окажет помощь, не проявляя инициативу. Когда ты один можешь помочь, то нужно принимать твердое решение.

Эффект прожектора

Вас часто посещает мысль, что все ваши косяки и ошибки у всех на виду? Паранойя и неуверенность в себе развиваются из-за эффекта прожектора. Мозг ошибочно думает, что наши ошибки всегда заметны обществу.

Психологи провели эксперимент, чтобы доказать это заблуждение мозга. Для наглядности испытуемого просили носить целый день странную футболку, а в конце они опросили собеседников.

Они задали вопрос, что не так с футболкой этого человека? Только 50% опрошенных ответили, что заметили что-то неладное с футболкой.

Хочется верить, что знание этих парадоксов и эффектов вашего мозга помогут сделать вашу жизнь более спокойной.

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Метки: мир и человек   осознание   познание   психология   эффекты   
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Горожанин Час назад
Автор - наивный обыватель. Все описанные эффекты не имеют никакого отношения к науке и психологической практике. И все это давно-давно заезженно. Это так называемые банальные манипуляции с чувствами и восприятием, которых великое множество и удел которых - просто фокусы.
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zloykoyot Час назад
Про эффект прожектора. Если у человека лопнут штаны между ног, он смущается и чувствует объяснимый дискомфорт. При этом мало задумывается как часто он сам заглядывает между ног другим людям. Всем насрать на его штаны, своих дел хватает.
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Ego sum qui sum Час назад
эффект скуки - возникает где-то в середине прочтения этого поста
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