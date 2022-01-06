Как выбраться из кроличьей норы: способы избавиться от одиночества

Новый год — праздник семейный. Но что делать, если ее у тебя нет или ты в дали от своих родных?
И хоть слух, что в праздники совершается больше всего самоубийств является мифом, но длинные новогодние каникулы не для всех одиночек проходят просто.
Что делать, если ты остался один на один в семейный праздник? Уйти в работу не получится, убежать на встречу с друзьями также не всегда удастся, потому что у них могут быть свои планы на эти праздники. Человек остается один на один с самим собой.
Бежать в интернет и создавать иллюзию компании или же есть иной способ?
В первую очередь вы должны определиться это одиночество или же вы временно остались один на один с самим собой.
Как и в любой проблеме первым делом необходимо ее выявить. Оставшись один на один вы можете задать себе нужные вопросы и получить необходимые ответы.
Исследования выявили, что чрезмерная любовь к покупкам может быть признаком одиночества. Поэтому вы можете просмотреть свои последние покупки, чтобы понять их первопричину.
Конечно, покупать можно и по нужде, но ученый Рик Питерс провел исследование, которое показывает, что одинокие люди зачастую восполняют пустоту материальными вещами.
Смотрите сериалы или фильмы с запоем? Не можете жить без очередной серии и из-за этого засыпаете за полночь? Возможно это связано с вашим одиночеством или депрессией. Хотя они зачастую ходят парой. Исследование Техасского университета в 2015 году выявило зависимость между просмотрами многосерийных передач и одиночеством.
В 2011 году учеными из Южной Дакоты был проведен эксперимент, в котором приняли участие сто добровольцев. Исследование пыталось выявить зависимость между нарушением сна и социальным статусом испытуемых. У тех, кто живет одинокий образ жизни, как правило были проблемы со сном. Правда, это не говорит, что эти вещи напрямую взаимосвязаны между собой.
А вот серия исследований, сделанных в 2013 году установило, что одинокие люди, из-за нехватки человеческого общения, восполняют его теплом от горячей воды. Да, одинокие люди любят по долгу находиться в ванной и это не то, о чем вы подумали. Горячая ванна и душ способствуют улучшению общего самочувствия. Горячая вода не только улучшает кровообращение и избавляет от стресса после тяжелого рабочего дня, но и помогает для улучшения сна. Да, да предыдущего признака одиночества.
Человек — существо социальное, это заложено в нашем естестве. Благодаря жизни в обществе у человека вырабатывается иммунитет, что помогает ему меньше болеть. Жизнь в одиночестве негативно сказывается на состоянии здоровья из-за слабого иммунитета одинокие люди чаще болеют.
В 2010 году были проведены исследования, которые установили, что одиночество может быть заразным. Людям свойственна эмпатия, поэтому некоторые люди в попытке помочь и посочувствовать своим близким могут «заразиться» одиночеством. Поэтому если в вашем окружении много одиноких людей, которые жалуются вам на одиночество, то вы также можете столкнуться с этой проблемой.
Если все признаки вам подходят, то возможно, вы одиноки. При этом, как вы понимаете, одиноким можно быть и в кругу общества.
Теперь, когда проблема известна, давайте попытаемся с ней справиться.
Визуализация — следующий шаг на пути к психологическому выздоровлению. Подойдёт дневник, письма самому себе или воображаемому другу. Делиться мыслями нужно искренне и на постоянной основе, чтобы терапия начала работать.
Для творческих людей подойдёт написание картин, музыки или стихов. Нужно выплеснуть свою проблему.
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Терапия не должна быть единственным инструментом в борьбе с одиночеством. Для того чтобы избавиться от проблем, нужно начать менять свою жизнь.
Живите настоящим
Раньше трава была зеленее и вы не были одиноки. Перестаньте грезить прошлым, нужно жить настоящим. То что происходит сейчас куда важнее, хватит себя жалеть.
Настало время выйти из кокона
Настало время налаживать общественные связи. Потихоньку, делайте мелкие шаги, но в нужном направлении. Вам нужно избавиться от иллюзии, что интернет может вам заменить живое общение. Он можно быть инструментом, но в конечном счете встречи. Обращайтесь за небольшими просьбами к людям, ищите близких по духу, а дальше выстраивайте вместе с ними дружеские отношения.
Саморазвитие
Никому не интересно общаться с людьми, круг интересов которых ничтожно мал. Для того чтобы общество приняло вас как свою часть, вам следует дать ему что-то. Учитесь, узнавайте новое и совершенствуйтесь, чтобы стать интересным собеседником. К тому же на занятиях иностранным языком вы можете встретить людей, как минимум с одним общим интересом.
А поход в тренажёрный зал не только поможет вам улучшить вашу физическую форму, но и послужит площадкой для социальных коммуникаций.
Главное, помните, что в общении с незнакомцами нужно соблюдать позитивный настрой. Начинать знакомство с ваших насущных проблем не самый лучший вариант.
Уединение не должно стать вашей тюрьмой
Бороться с одиночеством не значит вечно искать общество и быть в окружении людей. Нужно научиться проводить с пользой время с самим собой. В этом может помочь стремление развиваться: пробежки на свежем воздухе или чтение книг. Главное, чтобы ваше уединение приносило вам пользу и удовольствие.
Избавьтесь от ложной зависимости общения в режиме онлайн
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Когда говорят, что социальные сети и интернет зло, люди лукавят. Речь идет о количестве времени, которые вы тратите, проводят социальных сетях.
Это не все шаги на пути к жизни в гармонии с обществом, но те, что легче всего сделать.
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Понравилось19
скорее всего это от того, что очень хочется потрахаться, но не с кем,
есть такое слово - "самодостаточность",
чел, которому есть чем заняться, чел у которого нет времени на глупости, а есть увлечения, хобби, спорт и т.д., даже не поймёт значение этого вашего слова