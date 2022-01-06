Как выбраться из кроличьей норы: способы избавиться от одиночества

В 2010 году были проведены исследования, которые установили, что одиночество может быть заразным. Людям свойственна эмпатия, поэтому некоторые люди в попытке помочь и посочувствовать своим близким могут «заразиться» одиночеством. Поэтому если в вашем окружении много одиноких людей, которые жалуются вам на одиночество, то вы также можете столкнуться с этой проблемой.

Если все признаки вам подходят, то возможно, вы одиноки. При этом, как вы понимаете, одиноким можно быть и в кругу общества.