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Комикс о том, как быстро пропадает "эффект новизны"

Комикс о том, как быстро пропадает "эффект новизны" (15 фото)

Автор:
26 января 2022 23:03
Сообщество : Психология
Метки: вещи   интересно   комикс   новая вещь   психология   фото   эффект новизны   
1261
15

Вы когда-нибудь замечали парадокс новых вещей? Купленная обновка по иному воспринимается человеком. Казалось бы, бережное отношение связано с тем, что воспоминания о стоимости покупки свежи в памяти. Но ведь так происходит не только с покупками. Психологи называют это состояние "эффектом новизны".

В сети есть комикс, в котором наглядно проиллюстрированы подобные ситуации.

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Так называемый эффект новизны у каждого человека имеет разный срок.

А у вас сколько времени проходит с момента покупки до "устаревания"?

Источник:

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Метки: вещи   интересно   комикс   новая вещь   психология   фото   эффект новизны   
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Бритва 53 минуты назад
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