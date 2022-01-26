Комикс о том, как быстро пропадает "эффект новизны"

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Вы когда-нибудь замечали парадокс новых вещей? Купленная обновка по иному воспринимается человеком. Казалось бы, бережное отношение связано с тем, что воспоминания о стоимости покупки свежи в памяти. Но ведь так происходит не только с покупками. Психологи называют это состояние "эффектом новизны".
В сети есть комикс, в котором наглядно проиллюстрированы подобные ситуации.
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Так называемый эффект новизны у каждого человека имеет разный срок.
А у вас сколько времени проходит с момента покупки до "устаревания"?
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