Как создать идеальный профиль на сайте знакомств и не ударить в грязь лицом

При этом лицо должно быть открытым, а взгляд направлен в камеру, поскольку именно это, по заветам психологов, позволит вам выглядеть дружелюбным и вызывать доверие.





Приветствуются фотографии в полный рост, а также с питомцами. Милые собачки и котики растопят сердце даже таких суровых завсегдатаев сайтов знакомств, у которых палец разучился "свайпать" вправо. Ну и отдельно отмечается, что снимки с активного отдыха или занятий вашим хобби вызовут дополнительный интерес к вашей персоне.





2. Пишите, Шура, пишите