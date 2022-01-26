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Как создать идеальный профиль на сайте знакомств и не ударить в грязь лицом

Как создать идеальный профиль на сайте знакомств и не ударить в грязь лицом (9 фото)

Автор:
26 января 2022 23:21
Сообщество : Психология
Метки: анкета с сайта знакомств   знакомства в Интернете   мужчины и женщины   психология   сайты знакомств   
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Сегодня немало людей заводят знакомства в интернете, считая этот способ крайне простым. Однако, по мнению экспертов (даже в этой области есть эксперты), создать профиль – это целое искусство, поэтому необходимо учитывать все возможные нюансы.

По крайней мере, в этом убежден эксперт по свиданиям Фрэнсис Келлер, о чём он рассказал в беседе с изданием The Sun.


1. Улыбайтесь, это всем нравится

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Выходит, что выложить пару каких попало фоток и написать, кто вам и для чего нужен – не самая лучшая идея. Онлайн тоже встречают по одёжке, так что к выбору фото стоит отнестись очень внимательно. Эксперты советуют выкладывать снимки, где вы часто улыбаетесь (да, эксперты любят говорить очевидные вещи). Даже если вам больше нравятся фото, где вы глубокомысленно смотрите вдаль и морщите брови. Улыбка всё равно лучше.

При этом лицо должно быть открытым, а взгляд направлен в камеру, поскольку именно это, по заветам психологов, позволит вам выглядеть дружелюбным и вызывать доверие.


Приветствуются фотографии в полный рост, а также с питомцами. Милые собачки и котики растопят сердце даже таких суровых завсегдатаев сайтов знакомств, у которых палец разучился "свайпать" вправо. Ну и отдельно отмечается, что снимки с активного отдыха или занятий вашим хобби вызовут дополнительный интерес к вашей персоне.


2. Пишите, Шура, пишите

Что же дальше? Фотографии – это хорошо, но немало людей обращают внимание и на анкету, где, как правило, совсем нет информации о себе. А описание играет важную роль, но нужно помнить, что краткость – сестра таланта.


При этом, по мнению экспертов, при заполнении профиля важно сохранять баланс 70/30, где большая часть посвящена вам и лишь 30% касаются вашего идеального партнера. Только при этом не переборщите с требованиями к партнёру, не превращайте свой профиль в сайт по поиску работы, а себя в кадровика (примерно, как на фото ниже).

Также стоит забросить «крючок для свиданий», а лучше сразу несколько. Например, написать, что вы знаете «лучшее кафе в городе». Это может быть звучит сверхбанально, но такая фраза помогает упростить процесс назначения свидания. За неё можно зацепиться и назначить в этом самом кафе свидание.


3. Правда и ничего кроме правды

В 70% описания профиля, которые посвящены вам, стоит обойтись без приукрашиваний. Адекватные люди и так прекрасно понимают, что все мы не совершенство, поэтому простые и честные анкеты оказываются наиболее эффективными. Онлайн отношения тоже строятся на доверии. Но даже если вам есть чем гордиться или похвастаться, не стоит превращать это в парад надменности. Особенно, если вы обладатель шикарной внешности.

4. Как дела? Чем занимаешься?

Вот у вас есть образцовая анкета и привлекательный профиль. Как же нужно вести себя в диалогах и с чего их лучше начинать? По крайней мере, уж точно не со скабрезностей и рассылки некоторых своих частей тела, приведённых в боевую готовность. Ни к чему хорошему такой подход не приведёт.


В бесящей фразе «Привет, как дела?» нет ничего страшного. Если вашего собеседника эта фраза выводит из себя и он/она даже в профиле пишет, что на такие приветствия не отвечает, то он/она либо первый раз в интернете, либо на сайте знакомств не для знакомств. Но лучше начать с вопроса, который поможет потенциальному собеседнику раскрыться самому.

И самое главное правило – не вести долгих бесед. Если человек вам подходит, выдумывать сообщения для поддержания дальнейшего диалога не нужно – быстрее зовите на свидание. Ведь личное знакомство всегда проходит гораздо интереснее.

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Метки: анкета с сайта знакомств   знакомства в Интернете   мужчины и женщины   психология   сайты знакомств   
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babuby Полчаса назад
Если дело дошло до создания профиля на сайте знакомств, то "не ударить в грязь лицом", уже меньшая из проблем!
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