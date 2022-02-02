«Праздник непослушания» закончился в больнице

Один из послушников Саввино-Сторожевского монастыря, что в Звенигороде, попал в больницу еще накануне Нового года. Ему грозит инвалидность. Как стало известно лишь сейчас, пострадал мужчина от рук другого обитателя монастыря, вооружившегося сковородкой.



Источник рассказал «Комсомольской правде» некоторые детали конфликта в обители. 53-летний Василий попал в стационар в предпраздничный день с травмами головы, он был без сознания.