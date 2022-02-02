FISHKINET
Сообщество Криминал 1205 постов • 296 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
«Праздник непослушания» закончился в больнице

«Праздник непослушания» закончился в больнице (2 фото)

Автор:
02 февраля 2022 18:43
Сообщество : Криминал
Метки: Звенигород   Монастырь   больница   голова   инвалидность   послушник   сковорода   травмы   
1607
2
Непослушный послушник использовал сковороду в качестве «весомого аргумента» в споре.
Один из послушников Саввино-Сторожевского монастыря, что в Звенигороде, попал в больницу еще накануне Нового года. Ему грозит инвалидность. Как стало известно лишь сейчас, пострадал мужчина от рук другого обитателя монастыря, вооружившегося сковородкой.

Источник рассказал «Комсомольской правде» некоторые детали конфликта в обители. 53-летний Василий попал в стационар в предпраздничный день с травмами головы, он был без сознания.
Медики привели пострадавшего в чувство и обратились в полицию. По характеру повреждений было ясно, что они нанесены другим человеком, и травмы значительные. Василий (так условно поименовали его журналисты) рассказал, что между ним и другим послушником возникла ссора. Оппонент все распалялся, и в какой-то момент Иван схватил сковороду, нанес своему визави несколько ударов по голове.

Правоохранители возбудили уголовное дело. А пострадавшего ждет долгое лечение и инвалидность.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Звенигород   Монастырь   больница   голова   инвалидность   послушник   сковорода   травмы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Альберт 2 часа назад
Смотрю на фото: благодать-то какая...
А это тот ещё "тихий омут".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
644
Мрачный Жнец 59 минут назад
Всё по воле Божьей....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Mixalych Час назад
А чего это сразу инвалидность? Может он уже был такой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
a.fey 2 часа назад
А еще послушник. А сковородкой, как женщина. А должен был канделябром.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Анонимный Трезвенник 2 часа назад
Обряд изгнания бесов сковородой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Если чувак бьет другого чувака сковородкой по голове, то какой же он послушник? Наоборот, он непослушник. Гнать такого из монастыря, он не имеет понятия о церковной дисциплине и субординации. Он и Кирю Гyндяя, своего главнюка, завтра не будет послушаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Максимов 2 часа назад
Сковородой, потому что кадила под рукой не было..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Разрешат ли России выступать на Олимпиаде под собственным флагом Разрешат ли России выступать на Олимпиаде под собственным флагом Следственный комитет ведет расследование самоубийств двух медсестер в сургутской больнице Следственный комитет ведет расследование самоубийств двух медсестер в сургутской больнице Послушник монастыря украл 800 тысяч рублей пожертвований и прогулял их в Москве Послушник монастыря украл 800 тысяч рублей пожертвований и прогулял их в Москве Причины неожиданного головокружения Причины неожиданного головокружения Из-за халатности людей в белых халатах бывший десантник лишился обеих ног Из-за халатности людей в белых халатах бывший десантник лишился обеих ног Мужчина устроил поджог в парикмахерской города Аткарска Мужчина устроил поджог в парикмахерской города Аткарска
Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19804



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
45
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Наш СССР
4
494
Наш СССР
Набирающие популярность в сообществах
20+ жутковатых фото из жизни, которыми поделились пользователи сети
1
33
20+ жутковатых фото из жизни, которыми поделились пользователи сети
Corona Games или русская рулетка?
0
28
Corona Games или русская рулетка?
Красивая блогерша смыла макияж и возмутила подписчиков (5 фото)
Красивая блогерша смыла макияж и возмутила подписчиков (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Приемлемо!
0
2

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#животные#полиция#дтп#аварии#автомир#роль#неудача#девушки
#интересно#прикол#история#автомобили#Приколы#люди#Ynews#новости#фейл#картинки
#факты#ватермарк#кино#подборка#фильм#авто аварии#природа#Разное#квартира#милота

На что жалуетесь?

Вернуться