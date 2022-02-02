«Праздник непослушания» закончился в больнице

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Непослушный послушник использовал сковороду в качестве «весомого аргумента» в споре.
Один из послушников Саввино-Сторожевского монастыря, что в Звенигороде, попал в больницу еще накануне Нового года. Ему грозит инвалидность. Как стало известно лишь сейчас, пострадал мужчина от рук другого обитателя монастыря, вооружившегося сковородкой.
Источник рассказал «Комсомольской правде» некоторые детали конфликта в обители. 53-летний Василий попал в стационар в предпраздничный день с травмами головы, он был без сознания.
Источник рассказал «Комсомольской правде» некоторые детали конфликта в обители. 53-летний Василий попал в стационар в предпраздничный день с травмами головы, он был без сознания.
Медики привели пострадавшего в чувство и обратились в полицию. По характеру повреждений было ясно, что они нанесены другим человеком, и травмы значительные. Василий (так условно поименовали его журналисты) рассказал, что между ним и другим послушником возникла ссора. Оппонент все распалялся, и в какой-то момент Иван схватил сковороду, нанес своему визави несколько ударов по голове.
Правоохранители возбудили уголовное дело. А пострадавшего ждет долгое лечение и инвалидность.
Правоохранители возбудили уголовное дело. А пострадавшего ждет долгое лечение и инвалидность.
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А это тот ещё "тихий омут".