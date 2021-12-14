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Фотографии, на которых виден бег времени

Фотографии, на которых виден бег времени (28 фото)

Автор:
14 декабря 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Время   бег времени   время идет   истории   истории в картинках   неотвратимость   сравнение   старое и новое   
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Время быстротечно, но его бег трудно заметить, когда день за днем видишь перед собой одни и те же вещи и одних и тех же людей. И лишь если поставить рядом старое и новое, молодое и старое, прошлое и настоящее, можно увидеть, какие неизгладимые следы оставляет время.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Время   бег времени   время идет   истории   истории в картинках   неотвратимость   сравнение   старое и новое   
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Snork Snorkoff Час назад
8 лет чистить зубы одной щёткой?? Оооо..
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