Фотографии, на которых виден бег времени

Время быстротечно, но его бег трудно заметить, когда день за днем видишь перед собой одни и те же вещи и одних и тех же людей. И лишь если поставить рядом старое и новое, молодое и старое, прошлое и настоящее, можно увидеть, какие неизгладимые следы оставляет время.

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"Бойфренд купил мне новую альпаку (она слева). С правой я спала ежедневно в течение 6 лет 0 Источник:

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"Мои старые и новые кеды для катания на скейте" 0 Источник:

"Буквы на моей бутылке с лосьоном осыпаются со временем" 0 Источник:

"Так он подрос за один год" 0 Источник:

"Этой рукавицей-прихваткой моя жена пользуется много лет" 0 Источник:

"Мне и моему брату при рождении подарили по плюшевому мишке. Я своего любил больше" 0 Источник:

"Новая когтеточка - и точно такая же после трех лет использования" 0 Источник:

"Клавиша Enter после 10 лет введения заказов в магазине моей бабушки" 0 Источник:

"По заплатке на моих джинсах можно узнать, каким был их изначальный цвет" 0 Источник:

"Так выглядит тюбик зубной пасты, который год пролежал на солнце (слева такой же, но новый)" 0 Источник:

"Наконец-то купил ролики на замену к моему офисному креслу 1950-х годов" 0 Источник:

"Наконец-то получил новые рабочие перчатки. В старых я отработал два года" 0 Источник:

Путь мастера: так выглядит пол вокруг кресел в салоне-парикмахерской 0 Источник:

Крышки люка: старая и новая 0 Источник:

"Откопал в саду очень старую банку из-под апельсиновой газировки" 0 Источник:

Отпечатки голов пациентов в приемной врача 0 Источник:

"Новый Йода и двухлетний Йода" 0 Источник:

"Детское полотенце моей подруги после 20 лет использования" 0 Источник:

Выцветшая коробка с карандашами, пролежавшая год на витрине" 0 Источник:

Одно из этих полотенец использовалось 25 лет, второе все это время лежало в шкафу 0 Источник:

"Этот паззл так долго лежал у меня на кофейном столике, что превратился в гибкую салфетку" 0 Источник:

"Сегодня нашел в магазине куртку - такую же, как у меня, только новую" 0 Источник:

"Кажется, я немного запоздал с заменой резины" 0 Источник:

Новая зубная щетка (сверху) - и такая же после 8 лет использования (внизу) 0 Источник:

"Я работаю в стоматологическом кабинете, мы накрываем клавиатуру компьютера пленкой из гигиенических соображений. Вот как она сейчас выглядит" 0 Источник:

Бюст потемнел от времени, а вот нос, который постоянно полируют, так и остался золотым 0 Источник: