Фотографии, на которых виден бег времени

287
28
Время быстротечно, но его бег трудно заметить, когда день за днем видишь перед собой одни и те же вещи и одних и тех же людей. И лишь если поставить рядом старое и новое, молодое и старое, прошлое и настоящее, можно увидеть, какие неизгладимые следы оставляет время.
×
×
"Так выглядит тюбик зубной пасты, который год пролежал на солнце (слева такой же, но новый)"
"Этот паззл так долго лежал у меня на кофейном столике, что превратился в гибкую салфетку"
"Я работаю в стоматологическом кабинете, мы накрываем клавиатуру компьютера пленкой из гигиенических соображений. Вот как она сейчас выглядит"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Некоторые случайные интересные факты
- Люди, которые без мыла влезут куда угодно
- 15 случаев, когда адвокаты защиты вывели обманщиков на чистую воду
- Когда новогодний подарок от босса становится оскорблением
- Темная сущность Католической церкви: самые громкие скандалы в истории
Метки: Время бег времени время идет истории истории в картинках неотвратимость сравнение старое и новое
15
Понравилось15
Новости партнёров