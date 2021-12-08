Мусор, который ездит и это не про отечественные автомобили

Заядлые фанаты автомобилей частенько любят экспериментировать, и порой собирают спорткары из разных запчастей. Некоторые собирают машины из деталей, которые запылились в гараже, кто-то же вообще вытачивает кузов для машины мечты из дерева.

Сегодня мы обратим внимания на людей, собравших свои машины из мусора, причем в прямом смысле этого слова.