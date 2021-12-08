Мусор, который ездит и это не про отечественные автомобили

Автомобили сделанные из мусора, от самопала до BMW
Заядлые фанаты автомобилей частенько любят экспериментировать, и порой собирают спорткары из разных запчастей. Некоторые собирают машины из деталей, которые запылились в гараже, кто-то же вообще вытачивает кузов для машины мечты из дерева.
Сегодня мы обратим внимания на людей, собравших свои машины из мусора, причем в прямом смысле этого слова.
Например, мальчик по имени Кельвин из Гвинеи нашел все что нужно для своей будущей тачки на близлежащей свалке и потратил на постройку около трех лет.
Несмотря на то, что большинство запчастей он нашел на свалке, кое-какие средства парню пришлось потратить. Увы, но в мусоре можно найти далеко не все. Машина в полной комплектации в итоге обошлась ему в 200 долларов.
Сама мусорная тачка имеет мотоциклетный двигатель да и подвеска тоже собрана из частей байка.
Также отличился механик из Лестера Пол Бэкон, который из помойки собрал машину, способную развивать скорость до 200 км/ч.
Английский механик собрал корпус из бытовых отходов, а в качестве шасси использовал остатки старого BMW. Всего на создание скоростного чуда потребовалось 18 месяцев.
Художник из Индии, который умудрился собрать из частей сломанных материнских плат, клавиатур, пишущих машинок - Volkswagen Beetle.
Это даже скорее не автомобиль в полноценном смысле этого слова, а инсталляция.
Данным проектом художник хотел показать, что вещам, которые выбрасывают на свалку, можно дать вторую жизнь.
Студенты из Нидерландов решили выбрать свой путь и создали из отходов новый электромобиль Luca. Концепт сделан из переработанного пластика и бытовых отходов.
Машина набирает неплохую скорость, около 90 км/ч. Цель проекта не бизнес и продажа машин, а привлечение внимания к важности переработки мусора.
Не только энтузиасты, но и большие компании есть в этом списке. BMW, пусть и косвенно создала концепт i Vision Circular на 30% состоит из мусора, но в компании планируют поднять процент до 50.
BMW тем самым пыталась показать, как примерно будут выглядеть автомобили будущего и из чего будут сделаны.
Все вышеперечисленные люди и компании, так или иначе, пытаются привлечь внимание к действительно острой проблеме, связанной с экологией.
Кто знает, может и другие крупные автоконцерны подключатся к идее использования переработанных материалов.
Источник:
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