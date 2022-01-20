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Самые дорогие творения живописцев

Самые дорогие творения живописцев (10 фото)

Автор:
20 января 2022 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: дорого богато   живопись   интересно   история   картины   познавательно   рынок искусства   цена   
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Коллекционирование искусства - дело для настоящих богачей: полотна именитых мастеров стоят баснословных денег. А какие картины оказались самыми дорогими в истории? Давайте узнаем.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дорого богато   живопись   интересно   история   картины   познавательно   рынок искусства   цена   
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1  комментарий
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СпящийКрасавец 51 минуту назад
Современное искусство нужно понимать.А них..я в этом не понимаю.
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