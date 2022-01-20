Самые дорогие творения живописцев

Произведение под названием «Спаситель мира» изображает Христа в лазурно-голубом одеянии, держащего в левой руке прозрачный хрустальный шар, который, как считается, представляет собой небесную сферу. Хотя историкам искусства было известно, что Леонардо написал такое произведение при жизни, считалось, что оригинал был утерян или даже уничтожен. Когда в 2005 году появился «Спаситель мира», он напоминал плохую копию из-за большого количества перекрасок и был отдан на реставрацию. За это время специалисты нашли доказательства того, что это оригинал. Впоследствии его подлинность была подтверждена. Хотя некоторые сомнения относительно подлинности картины и ее загадочного происхождения все еще существуют, большинство искусствоведов считают, что она была написана, по крайней мере, частично, Леонардо да Винчи. Она побила рекорд стоимости на рынке живописи: когда картина была продана в 2017 году, ее цена составила $475,4 миллиона.