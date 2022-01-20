Самые дорогие творения живописцев

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Коллекционирование искусства - дело для настоящих богачей: полотна именитых мастеров стоят баснословных денег. А какие картины оказались самыми дорогими в истории? Давайте узнаем.
"Спаситель мира", приписывается Леонардо да Винчи
Произведение под названием «Спаситель мира» изображает Христа в лазурно-голубом одеянии, держащего в левой руке прозрачный хрустальный шар, который, как считается, представляет собой небесную сферу. Хотя историкам искусства было известно, что Леонардо написал такое произведение при жизни, считалось, что оригинал был утерян или даже уничтожен. Когда в 2005 году появился «Спаситель мира», он напоминал плохую копию из-за большого количества перекрасок и был отдан на реставрацию. За это время специалисты нашли доказательства того, что это оригинал. Впоследствии его подлинность была подтверждена. Хотя некоторые сомнения относительно подлинности картины и ее загадочного происхождения все еще существуют, большинство искусствоведов считают, что она была написана, по крайней мере, частично, Леонардо да Винчи. Она побила рекорд стоимости на рынке живописи: когда картина была продана в 2017 году, ее цена составила $475,4 миллиона.
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Виллем де Кунинг, "Обмен"
Пионер нового искусства ХХ века, голландско-американский художник Виллем де Кунинг прославился после Второй мировой войны вместе с группой художников-экспериментаторов, таких как Джексон Поллок и Марк Ротко. Известный своей ролью в движении абстрактного экспрессионизма, он экспериментировал на протяжении всей жизни, переходя от абстрактного стиля к фигуративному. Его картина «Обмен» представляет собой абстрактное произведение, выполненное быстрыми мазками. Это произведение было продано в 2015 году за $328 миллионов.
Поль Сезанн, "Картежники"
Поль Сезанн был одним из первых художников-постимпрессионистов, чьи работы характеризуются авангардным подходом к перспективе и яркой цветовой палитрой. Его выразительные работы считаются предшественниками других художественных стилей, таких как фовизм и кубизм. Именно поэтому Сезанн считается одной из самых влиятельных фигур в истории современного искусства.
«Игроки в карты» — это серия из пяти картин Сезанна, написанных в 1890-х годах. На каждой изображено несколько мужских фигур, сидящих за столом с картами в руках. Хотя в основу картины положена популярная в жанровой живописи XVII века тема азартных игр, Сезанн отходит от истории, создавая тихую, спокойную атмосферу, лишенную всякого хаоса. Пятая из картин серии была продана в 2011 году за $328 миллионов.
«Игроки в карты» — это серия из пяти картин Сезанна, написанных в 1890-х годах. На каждой изображено несколько мужских фигур, сидящих за столом с картами в руках. Хотя в основу картины положена популярная в жанровой живописи XVII века тема азартных игр, Сезанн отходит от истории, создавая тихую, спокойную атмосферу, лишенную всякого хаоса. Пятая из картин серии была продана в 2011 году за $328 миллионов.
Поль Гоген, "Nafea Faa Ipoipo?" ("Когда свадьба?")
В 1891 году французский постимпрессионист Поль Гоген отправился на Таити в поисках более чистых форм искусства. Он провел два года, путешествуя по стране и рисуя пейзажи и местных женщин. Картина 'Nafea Faa Ipoipo?" («Когда свадьба?») изображает двух молодых женщин, сидящих на траве. Одна из них одета в местную традиционную одежду, а другая - в платье в западном стиле. По местной традиции, цветок за ухом у девушки на переднем плане означает, что она ищет мужа. Картина была продана в 2014 году за $229 миллионов.
Джексон Поллок, №17А
Джексон Поллок, один из самых известных художников-абстракционистов, наиболее известен своими авторскими картинами, нарисованными методом разбрызгивания краски. Он начал создавать их в конце 1940-х годов. Поллок переопределил линию, цвет и изобразительное пространство, найдя совершенно новый способ заполнения холста. Его картина "Номер 17А" является примером этой техники, изображающей хаотичную композицию желтой, белой, синей и оранжевой масляной краски на древесноволокнистой плите. Это произведение было опубликовано в номере журнала Life за 1949 год и привлекло к молодому художнику значительное внимание. Картина была продана в 2015 году за $218 миллионов.
Густав Климт, "Водяные змеи II"
Австрийский художник Густав Климт — один из самых известных художников-символистов. За время своей успешной карьеры он писал академические картины, рисунки с натуры и даже расписывал предметы декоративно-прикладного искусства. Его картина «Водяные змеи II» изображает несколько женских фигур, расположенных на горизонтальном холсте. В нем представлены многие черты, характерные для живописи Климта, в том числе его чувственное изображение женских тел и абстрактные мотивы. Во время Второй мировой войны нацисты украли картину у австрийской еврейки по имени Дженни Штайнер. До 2012 года холст хранился в семье Густава Учицки, а в 2012-м его вдова выставила картину на аукцион. Выручка была разделена между семьей Учицки и семьей Дженни Штайнер. Картина была снова продана в 2015 году за $204,2 миллиона.
Марк Ротко, "Номер 6"
Российский американский художник Марк Ротко был пионером живописи цветовых полей, одного из направлений абстрактного искусства. Он пытался выразить разные эмоции, комбинируя определенные цвета на холсте. "Номер 6" (фиолетовый, зеленый и красный) представляет собой ярко-красный холст с большим квадратом лаванды, расположенным вверху, и толстой зеленой полосой чуть ниже. В 2014 году он был продан за $217 миллионов.
Рембрандт, Парный портрет Мартена Соолманса и Опьен Коппит
Рембрандт - один из величайших старых мастеров Голландии. Хотя он наиболее известен своими групповыми портретами, такими как «Ночной дозор», и своей серией автопортретов, которые он делал на протяжении всей жизни, он создал множество других портретов , одна из которых - пара картин под названием «Парные портреты Мартена Соолманса и Опьен Коппит». Портреты были написаны по случаю бракосочетания четы. В 2016 году портреты были приобретены Риксмузеумом и Лувром за $180 миллионов.
Пабло Пикассо, "Алжирские женщины"
Пабло Пикассо за свою впечатляющую 79-летнюю карьеру добился успеха не только в живописи, но и в скульптуре, керамике, поэзии, сценографии и писательстве. Его картина «Алжирские женщины, версия O» была вдохновлена одноименной картиной Эжена Делакруа. Она стала частью серии, посвященной художникам, которыми восхищался Пикассо. На нем изображены женщины в богато украшенной квартире в абстрактном стиле, в котором фигуры и пространство разбиты на красочные перекрывающиеся формы. Пикассо создал несколько версий этой картины, и «Версия О» была продана на Christie's в 2015 году за $195,8 миллиона.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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