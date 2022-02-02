Сколько вам оставит государство, если найдете клад

Искать клад на чужом дачном участке (например) можно только с разрешения хозяев. Если участок заброшен, то нужно идти в органы управления, так как земля в любом случае кому-то принадлежит.

По закону вам положено 50%, а вторая половина передается тому, в чьем владении участок. Ну и про 13% налога на доход держим в уме.

Если вы не согласовали поиск на чужой территории, то не получите ничего. Сосед даже в суд сможет на вас подать за то, что искали что-то на его земле.

Если найденному сокровищу больше века, то с владельцем участка вы делите 50%, а 50% идет в народное достояние.