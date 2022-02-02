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Сколько вам оставит государство, если найдете клад

Сколько вам оставит государство, если найдете клад (5 фото)

Автор:
02 февраля 2022 16:24
Сообщество : RealFishki
Метки: богатство   государство   деньги   закон   интересное   клад   факты   
3041
5
В современном мире найти клад почти невозможно. Но только почти. Не так давно мужчина в Курсе нашел золотые монеты времен Николая Второго. Мужчина пошел честно сдавать клад государству.
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Метки: богатство   государство   деньги   закон   интересное   клад   факты   
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6k
RRK Час назад
В 2007 году Александр Снегирев нашел при ремонте дома бутылку, в которой находилось, по данным регионального СК, 260 золотых монет конца XIX–начала XX века, сообщает местное издание Media City.

Снегирёв, конечно, порадовался сокровищам, но решил не рисковать и пошел к перекупщикам, чтобы проверить подлинность клада. Те вызвали полицейских. И хоть многочисленные проверки показали, что воровства тут нет, монеты изъяли, чтобы подтвердить историческую ценность. А после клад отправили в государственное хранилище. Но до Москвы, говорят сыщики, ценный груз так и не доехал.

Как утверждают в полиции, какое-то время монеты хранились в комнате вещдоков, затем их передали в Гохран России. Когда емкость, где были монеты, открыли, там оказались три гаечных ключа и канцелярский степлер.
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54k
Igor 7 минут назад
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2k
alex5450 19 минут назад
Есть ещё ньюанс = государство будет оценивать клад самостоятельно. Чаще всего это будет сделано на вес драгметалла.
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3k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Есть такая огромная и сильная супердержава: пиндосоанусолизандия, Великая и Могучая, в быту - Литва, она же Литовская ССР в недалёком прошлом. Не мог не упомянуть, лабасов от этого дико плющит.
Ну дык вот. Как-то одни зайцы при помощи металлоискателя обнаружили и откопали парочку древних мечей, украшенных серебром и ещё какой-то хренью. И с удовольствием продали это дело на эбэйе. Дело всплыло, сраки у лабасячьих чинуш взорвались салютом, как так то? А поделиться, в смысле подарить "государству"? В итоге на данный момент, если вас увидят с металлоискателем в руках, получите штраф, ибо платить дикие бабки за лицензию никто не станет. Вот как бороться надо с расхитителями социалистической собственности.
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6k
Нестерин Сергей Полчаса назад
Ну а чё было тем, кто монетки то "замылил". Оставили им 50%, заплатили ли они 13%, или ИМ заплатили 100500% за "Самоотверженный труд на благо Родины".
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885
Aleksei Полчаса назад
Как в том анекдоте : если клад лежит на твоём участке-это государству принадлежит, а если наркота, то она твоя.
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5k
a_komolow Полчаса назад
Лучше вообще ничего не находить, что бы потом не расстраиваться
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43k
Элек Мек 48 минут назад
Государство уважает и ценит граждан,граждане отвечают тем же. Всё закономерно.
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469
perekrestok 49 минут назад
У меня есть дачный участок. За 50% готов разрешить всем найти у меня клад. (прошу клады закапывать накануне ночью, так как работают камеры). Участок достаточно большой, места хватит человек на 50. Звонить по номеру ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ (номер появится если поскрести по экрану золотой монеткой выпуска не ранее 1923 года).
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3k
Слава Андреев 59 минут назад
Нашёл клад-Ищи барыгу)))) Который не сольёт тебя.
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20k
Мерзавец... Час назад
В любом случае государство идёт наx_уй!
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1k
investas Час назад
Простите а еще кто-нибудь сдает государству, разговаривал лет 15 с копателями, я говорю, а он мне - ты че дурак, да никогда, если мина, то сообщаем, а монеты - это наш заработок.
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9k
Клёст Час назад
Мои ассоциации по вопросу:
-,,Как поживиться на кладе,,))
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1k
Alex Xela Час назад
У нас в парке молодежь клады находит, а им условные сроки дают ))))
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29k
Мойша Час назад
Таки очень интересно: нашел клад с культурным достоянием - делим клад поштучно 50/50, или сумму после оценки (три раза ха-ха!)?
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5k
молотый Либентроп 2 часа назад
Не раскрыта тема: "Могу ли я оставить дедушкин клад себе, уплатив налоги или обязан сдать государству"
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