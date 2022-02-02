Сколько вам оставит государство, если найдете клад

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В современном мире найти клад почти невозможно. Но только почти. Не так давно мужчина в Курсе нашел золотые монеты времен Николая Второго. Мужчина пошел честно сдавать клад государству.
В ответ на такую честность мужчина не получил вообще ничего. Власть оказалась не столь щепетильна. И только через суд и несколько лет удалось выбить хотя бы миллион рублей.
Так что будет, если сейчас найти клад и сколько нужно отдать своему государству по закону?
Так что будет, если сейчас найти клад и сколько нужно отдать своему государству по закону?
В СССР тот, кто находил что-то существенное (старинные монеты, слиток золота, украшения) мог получить лишь 25% от общей стоимости клада. Многие думают, что так обстоят дела и до сих пор, а это совсем не так. Многое, например, зависит от того, где именно было найдено сокровище.
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Дачный участок, дом или своя квартира
Вот от дедули вам достается старинный дом. И в подвале вы находите редкие и очень дорогие украшения. Тогда вам повезло, вы, как минимум, можете сделать ремонт в этом самом доме - клад ваш и вы должны только отдать 13% налога на доход.
Украшениям должно быть не больше века, это важно. Да и вообще, любым ценным предметам. Если больше ста лет, то это уже культурное достояние страны. Если ценности попытаться скрыть, то можно получить огромный штраф. А так от государства получите 50%.
Украшениям должно быть не больше века, это важно. Да и вообще, любым ценным предметам. Если больше ста лет, то это уже культурное достояние страны. Если ценности попытаться скрыть, то можно получить огромный штраф. А так от государства получите 50%.
Не своя территория
Искать клад на чужом дачном участке (например) можно только с разрешения хозяев. Если участок заброшен, то нужно идти в органы управления, так как земля в любом случае кому-то принадлежит.
По закону вам положено 50%, а вторая половина передается тому, в чьем владении участок. Ну и про 13% налога на доход держим в уме.
Если вы не согласовали поиск на чужой территории, то не получите ничего. Сосед даже в суд сможет на вас подать за то, что искали что-то на его земле.
Если найденному сокровищу больше века, то с владельцем участка вы делите 50%, а 50% идет в народное достояние.
По закону вам положено 50%, а вторая половина передается тому, в чьем владении участок. Ну и про 13% налога на доход держим в уме.
Если вы не согласовали поиск на чужой территории, то не получите ничего. Сосед даже в суд сможет на вас подать за то, что искали что-то на его земле.
Если найденному сокровищу больше века, то с владельцем участка вы делите 50%, а 50% идет в народное достояние.
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Метки: богатство государство деньги закон интересное клад факты
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Снегирёв, конечно, порадовался сокровищам, но решил не рисковать и пошел к перекупщикам, чтобы проверить подлинность клада. Те вызвали полицейских. И хоть многочисленные проверки показали, что воровства тут нет, монеты изъяли, чтобы подтвердить историческую ценность. А после клад отправили в государственное хранилище. Но до Москвы, говорят сыщики, ценный груз так и не доехал.
Как утверждают в полиции, какое-то время монеты хранились в комнате вещдоков, затем их передали в Гохран России. Когда емкость, где были монеты, открыли, там оказались три гаечных ключа и канцелярский степлер.
-,,Как поживиться на кладе,,))
Я думаю Алекс Хела именно про такие клады с последующими сроками писал.