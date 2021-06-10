Загадка объявлений: зачем дорого покупают рога и какой нужен янтарь

Вы никогда не обращали внимания на объявления, развешанные всюду - на подъездах, столбах, калитках, где написано - куплю янтарь и рога. Дорого. Кому оно надо и зачем? И почему так дорого?
Итак, у вас не купят дорого нитки янтарных бус, если бусины там полупрозрачные, не круглые, разноцветные. Скупку интересует круглый, необработанный ( и это главное), непрозрачный янтарь
Бабушкины бусы янтарные можете положить на место, только если они не выглядят вот так
Или вот так.
- Янтарь должен быть натуральный.
- Бусы или брошки должны быть не прозрачные.
- Бусины ровные.
- Изделия не имеют сколов и трещин.
- Янтарные бусы или антикварные предметы из янтаря должны иметь значительный вес.
Цена подобных предметов может доходить до 10-50 долларов за грамм.
И раскрываем секрет, почему именно это и почему так дорого - подобные бусы из янтаря активно покупают дельцы из Китая и Саудовской Аравии. Для китайцев желтый круглый янтарь имеет символическое значение, а в арабских странах из круглых янтарных шариков делают четки
Кстати янтарь с вкраплениями застывших насекомых (инклюзы) стоит в разы дороже обычного янтаря. Правда при условии натуральности камня и насекомого в нем
И пару советов - как проверить янтарь на подлинность. В ультрафиолете настоящий янтарь будет люминесцировать; если прикоснуться к настоящему янтарю раскаленной иглой, то вы почувствуете характерный аромат смолы; в пресной воде настоящий янтарь опустится на дно, в соленой — будет плавать. На один стакан понадобится 7–8 чайных ложек соли. Камень–имитация будет тонуть и в том, и в другом случае.
И снова китайцы - скупщики покупают у вас рога, для того, чтобы (в большинстве случаев) продать китайским компаниям для производства лекарственных препаратов.
Основная часть дохода китайские товарищи - ведь в тибетской медицине считается, что порошок из рогов продлевает жизнь, укрепляет волю и восстанавливает мужскую силу. Китайские врачи дают пациентам порошок при инсульте, язве желудка, заболеваниях печени или крови.
В Китай переправляют все скупленные рога, там их измельчают и делают БАДы. Иногда рога северного оленя выдают за панты (неокостеневшие рога оленя ) марала, которые в китае стоят 2000 долларов за килограмм
Есть еще варианты - рога покупают для переработки для сувениров (например рукояти ножей), для украшения интерьеров и проче
Например мебельный гарнитур из оленьих и лосиных рогов, натурального дерева и кожи, состоящий из трех кресел, небольшого диванчика и журнального столика, стоит почти 15 тысяч долларов. А небольшой стол из 12 рогов с резьбой на столешнице обойдется уже в 18 тысяч долларов. Аристократические замашки для охотничьих домиков обходятся не дешево
Вам предложат приличную сумму за рога только в случае их правильного хранения - отсыревшие и покрытые плесенью рога никто не купит. Но помните главное - торговля рогами животных, занесенных в Красную книгу (например сайгаки) уголовное наказуемое деяние по законам многих стран, включая Россию. Кроме того есть и региональные ограничения. Так, северный олень занесен в Красную книгу Красноярского края: там его рога тоже запрещают использовать.
И самый дорогой рог (а точнее клык/бивень) в нашем списке - моржовый. За приличного размера экземпляр, а если он еще и расписан известной артелью, вы можете получить довольно весомые деньги.
Из бивня моржа делают поделки, которые также пользуются большим спросом в том же Китае (куда уж мы без него)... Сюда же можно упомянуть о зубе кашалота, который тоже пользуется спросом
Для тех, кто не знал, мы раскрыли загадку объявлений
Источник:
- 10 по-настоящему интересных фактов, которые вы могли не знать
- Гениальные трюки, которые научат вас копить деньги
- Беременность и оральный секс... Какая взаимосвязь?
- Почему обманутый муж называется "рогоносец"?
- Берег мертвецов Аланг: распил советского флота
Понравилось35