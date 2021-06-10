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Загадка объявлений: зачем дорого покупают рога и какой нужен янтарь

Загадка объявлений: зачем дорого покупают рога и какой нужен янтарь (20 фото)

Автор:
10 июня 2021 13:03
Сообщество : Факты
Метки: деньги   дорого   интересное   объяснение   рога   скупщики   факты   янтраь   
1417
20

Вы никогда не обращали внимания на объявления, развешанные всюду - на подъездах, столбах, калитках, где написано - куплю янтарь и рога. Дорого. Кому оно надо и зачем? И почему так дорого?

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Метки: деньги   дорого   интересное   объяснение   рога   скупщики   факты   янтраь   
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RaiJu Полчаса назад
Китайской медицине нет и 100 лет. Когда Китай начал развиваться и население стало расти, медицина для многих стала недоступна, поэтому запустили пропаганду, о китайской народной медицине, написали книгу о старых рецептах и пустили в массы. Так что, не верьте этим кровопусканиям, иглотерапии и шиацу.
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