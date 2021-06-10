Загадка объявлений: зачем дорого покупают рога и какой нужен янтарь

Вам предложат приличную сумму за рога только в случае их правильного хранения - отсыревшие и покрытые плесенью рога никто не купит. Но помните главное - торговля рогами животных, занесенных в Красную книгу (например сайгаки) уголовное наказуемое деяние по законам многих стран, включая Россию. Кроме того есть и региональные ограничения. Так, северный олень занесен в Красную книгу Красноярского края: там его рога тоже запрещают использовать.





И самый дорогой рог (а точнее клык/бивень) в нашем списке - моржовый. За приличного размера экземпляр, а если он еще и расписан известной артелью, вы можете получить довольно весомые деньги.



