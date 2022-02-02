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Пациентка напала на врача и попыталась выставить себя жертвой

Пациентка напала на врача и попыталась выставить себя жертвой (1 фото + 2 видео)

Автор:
02 февраля 2022 14:57
Сообщество : Жить в России
Метки: больница   видео   екатеринбург   конфликт   пациентка   травматолог   
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Но девушка не учла, что камера есть не только у неё.

Несколько дней назад в екатеринбургской больнице №36 случился скандал, из-за которого едва не лишились работы врач-травматолог на пару с охранником медучреждения. Одна из пациенток обвинила обоих мужчин в нападении и нанесении ей повреждений. Девушка действительно пришла в травматологу, чтобы закрыть больничный, но вместо этого получила новые травмы.


Вот только её версия произошедшего никак не вяжется с реальностью. Травматолог на неё не нападал, а ссадины и ушибы она нанесла себя сама, когда попыталась лягнуть охранника.

«Я просила его закрыть больничный, помочь, объяснила, что врач изначально ошиблась. Снимать видео начала в последний момент инстинктивно, когда охранник и врач начали приближаться. Травматолог выхватывал мой телефон, а потом очень сильно толкнул двумя руками в грудь, я от удара отлетела на металлические стулья. При падении ударилась копчиком и головой, кровь идет из руки», - рассказала пострадавшая.

К счастью, после изучения объяснительных от обвиняемых в нападении сотрудников медучреждения и просмотра записи с камер наблюдения, комиссия по контролю качества оказания медицинской помощи пришла к выводу, что "пострадавшая" занимается клеветой.


Вот так звучит окончательная и правдивая версия случившегося:


«Она вела себя крайне вызывающе, мешала проведению лечебных мероприятий у пациентов, которые пришли на прием, при этом нецензурно выражалась, оскорбляла медицинский персонал. Ворвалась в кабинет неотложной помощи и начала вести съемку на свой мобильный телефон — как врач ведет прием пациента. Врач-травматолог предупредил посетительницу о недопустимости ведения съемки и предложил ей выйти из кабинета. На что девушка кинулась с кулаками на врача и охранника».


Врача и охранника, разумеется, увольнять никто не будет. Печалит в этой истории другое. Дебоширка, скорее всего, не понесёт никакого наказания. Во всяком случае, местные издания не пишут, что медучреждение направило заявление на неадекватную пациентку в полицию.

Источник:

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Метки: больница   видео   екатеринбург   конфликт   пациентка   травматолог   
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17  комментариев
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Снимать видео начала в последний момент инстинктивно...".(с)
Пипец. Дожили. Видео уже снимают ИНСТИНКТИВНО!
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3k
Дарвин и аморальная премия 4 минуты назад
Никто ее не е@бет - вот она и бесится
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4k
Нескучный сад 9 минут назад
Заяву в данном случае должны писать пострадавшие.
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5k
Mixalych 13 минут назад
Тут от самих врача и охранника зависит. Напишут заявление - будет дуре проблем, а не напишут, то и не было ничего. У меня в соседнем кабинете сидит молоденькая девушка терапевт, в очках, худенькая, маленькая... и был случай, что на прием попал бугай из рязряда "самый умный". Грубил, вел себя вызывающе, поднимал голос и требовал открыть больничный, назначить кучу врачей, отправить на кучу исследований и выписать кучу лекарств, потому что он знает что у него есть и надо делать так как он сказал. Когда, наконец, врач услышала в свой адресс, что он ей сейчас ипало расквасит, то вызвала полицию и написала заявление. Свидетелей было много, все подписались и в итоге мужик схлопотал не административку, а уголовку.
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6k
Дмитрий Горчилин 39 минут назад
Эта подруга оклеветала двух человек, которым за это светило мало что увольнение, но еще и уголовная статья. И вот за такие вещи действительно надо строго наказывать. Это ни говоря о ее действиях, которые вполне тянут на хулиганство.
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9k
кот базилий 42 минуты назад
Прямо боевой питух в больницу пришел.
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185
costarox 43 минуты назад
Ну в 2021 году профессия врача в России признана самой опасной по версии сайта Superjob. А опасна она потому, что от такого вот дерьма нет защиты вообще. Даже камера не решает
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3k
Евгений 46 минут назад
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14k
Сергей 47 минут назад
Таким надо аннулировать ОМС, пусть лечится за свой счёт.
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2k
Михаил 49 минут назад
А можно фото её морды-лица, чтобы кто ни будь случайно не женился на ней.
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687
Tevet 51 минуту назад
Лечи меня МРАЗЬ !!!!!!!!!!!! )))) короче она сестра ВЕЗИМЕНЯМРАЗи )))))))))
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5k
Борис Карабанов 59 минут назад
Работать врачом, учителем, продавцом, в общем, там, где приходится контактировать с людьми, становится не только противно, но и реально опасно.
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1k
Павел Коваленко Час назад
сколько уже видео с такими неадекватами..что у этих людей в голове??? у винни пуха больше мозгов чем у этой тп
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2k
Сладких снов Час назад
"Дебоширка, скорее всего, не понесёт никакого наказания".
Почему? Это не мелочь, это стиль поведения. Обязательно надо правильно разобраться, а виновного – к "стене". “Бо" скоро будет: кто лягнёт круче – тот и прав (у кого бабок больше – уже итак в реалии)
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12k
Taximaxi Час назад
Продлевай больничный -мразь!
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15k
Nikita Час назад
УК РФ Статья 128.1. Клевета

(в ред. Федерального закона от 30.12.2020 N 538-ФЗ)

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.
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