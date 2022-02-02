Пациентка напала на врача и попыталась выставить себя жертвой

К счастью, после изучения объяснительных от обвиняемых в нападении сотрудников медучреждения и просмотра записи с камер наблюдения, комиссия по контролю качества оказания медицинской помощи пришла к выводу, что "пострадавшая" занимается клеветой.





Вот так звучит окончательная и правдивая версия случившегося:





«Она вела себя крайне вызывающе, мешала проведению лечебных мероприятий у пациентов, которые пришли на прием, при этом нецензурно выражалась, оскорбляла медицинский персонал. Ворвалась в кабинет неотложной помощи и начала вести съемку на свой мобильный телефон — как врач ведет прием пациента. Врач-травматолог предупредил посетительницу о недопустимости ведения съемки и предложил ей выйти из кабинета. На что девушка кинулась с кулаками на врача и охранника».





Врача и охранника, разумеется, увольнять никто не будет. Печалит в этой истории другое. Дебоширка, скорее всего, не понесёт никакого наказания. Во всяком случае, местные издания не пишут, что медучреждение направило заявление на неадекватную пациентку в полицию.