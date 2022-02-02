Пациентка напала на врача и попыталась выставить себя жертвой

Но девушка не учла, что камера есть не только у неё.
Несколько дней назад в екатеринбургской больнице №36 случился скандал, из-за которого едва не лишились работы врач-травматолог на пару с охранником медучреждения. Одна из пациенток обвинила обоих мужчин в нападении и нанесении ей повреждений. Девушка действительно пришла в травматологу, чтобы закрыть больничный, но вместо этого получила новые травмы.
Вот только её версия произошедшего никак не вяжется с реальностью. Травматолог на неё не нападал, а ссадины и ушибы она нанесла себя сама, когда попыталась лягнуть охранника.
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«Я просила его закрыть больничный, помочь, объяснила, что врач изначально ошиблась. Снимать видео начала в последний момент инстинктивно, когда охранник и врач начали приближаться. Травматолог выхватывал мой телефон, а потом очень сильно толкнул двумя руками в грудь, я от удара отлетела на металлические стулья. При падении ударилась копчиком и головой, кровь идет из руки», - рассказала пострадавшая.
А вот как всё было на самом деле:
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К счастью, после изучения объяснительных от обвиняемых в нападении сотрудников медучреждения и просмотра записи с камер наблюдения, комиссия по контролю качества оказания медицинской помощи пришла к выводу, что "пострадавшая" занимается клеветой.
Вот так звучит окончательная и правдивая версия случившегося:
«Она вела себя крайне вызывающе, мешала проведению лечебных мероприятий у пациентов, которые пришли на прием, при этом нецензурно выражалась, оскорбляла медицинский персонал. Ворвалась в кабинет неотложной помощи и начала вести съемку на свой мобильный телефон — как врач ведет прием пациента. Врач-травматолог предупредил посетительницу о недопустимости ведения съемки и предложил ей выйти из кабинета. На что девушка кинулась с кулаками на врача и охранника».
Врача и охранника, разумеется, увольнять никто не будет. Печалит в этой истории другое. Дебоширка, скорее всего, не понесёт никакого наказания. Во всяком случае, местные издания не пишут, что медучреждение направило заявление на неадекватную пациентку в полицию.
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Пипец. Дожили. Видео уже снимают ИНСТИНКТИВНО!
Почему? Это не мелочь, это стиль поведения. Обязательно надо правильно разобраться, а виновного – к "стене". “Бо" скоро будет: кто лягнёт круче – тот и прав (у кого бабок больше – уже итак в реалии)
(в ред. Федерального закона от 30.12.2020 N 538-ФЗ)
1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, -
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.