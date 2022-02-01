Пьяный полковник в Красноярске перепутал квартиру и стал ломиться к соседям

Поздно вечером раздался звонок в дверь. Гостей никто не ждал, но отец семейства пошел выяснить, кого там принесло. Оказалось - полковника военного следственного отдела Красноярского гарнизона.

И этот товарищ решил, что чужаки заняли его квартиру. Естественно, был послан. Тогда стал орать, колотить руками о дверь и стены, потом заявил: «Я вам сейчас устрою!» И вызвал полицию. Только сотрудники и смогли убедить бравого полковника, что он ошибся дверью. Теперь его будут проверять на службе и проводить внутреннюю проверку.

Вы на какой адрес прибыли, товарищ старший сержант?