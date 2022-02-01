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Пьяный полковник в Красноярске перепутал квартиру и стал ломиться к соседям

Пьяный полковник в Красноярске перепутал квартиру и стал ломиться к соседям (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 23:11
Сообщество : Жить в России
Метки: квартира   красноярск   полиция   полковник   проверка   служба   
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Даже полицейских вызвал - еще и стал им доказывать, что посторонние захватили его жилище.

Поздно вечером раздался звонок в дверь. Гостей никто не ждал, но отец семейства пошел выяснить, кого там принесло. Оказалось - полковника военного следственного отдела Красноярского гарнизона.

И этот товарищ решил, что чужаки заняли его квартиру. Естественно, был послан. Тогда стал орать, колотить руками о дверь и стены, потом заявил: «Я вам сейчас устрою!» И вызвал полицию. Только сотрудники и смогли убедить бравого полковника, что он ошибся дверью. Теперь его будут проверять на службе и проводить внутреннюю проверку.

Вы на какой адрес прибыли, товарищ старший сержант?

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Метки: квартира   красноярск   полиция   полковник   проверка   служба   
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20  комментариев
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393
Павел Час назад
Мент!!! Что тебе нужно у меня дома??? Свали отсюда бл.ть
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9k
? ? ? Полчаса назад
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−144
Сигизмунд Лазаревич 52 минуты назад
скромность подвела.... жил бы как и любой нормальный полкан в своём доме, такого конфуза не произошло бы..
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52k
SAndre Час назад
Ой намотал он себе проблем! Будет офигенно счастлив, если всего лишь "неполным стаканом" отделается
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9k
Alex Djeff Час назад
Ну что, барин с корочкой следственного комитета приехал, а холопы в ноги не упали. Хорошо ещё служебным стволом не размахивал...
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762
Hallo FreeSpace 2 часа назад
чеж за неделя рьяная такая ... но тут хоть все жизненно
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Может у него там любовница и он просто перепутал и забыл по пьяни,что у любовницы муж уже вернулся с командировки
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6k
Акакий 2 часа назад
и ведь продолжит бдить за порядком в стране как ни в чем не бывало)
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2k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Ну ошибся человек, уработался, пусть скажут спасибо, что собр и росгвардию не вызвал и через двери не расстреляли за неуважение к власти. Пожалел можно сказать...
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15
S400 Алксандр Шевченко 2 часа назад
Да это вообще эра милосердия...
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12k
Kucher 2 часа назад
Фамилия полковника Лукашин? А в квартире наверно Шевелёвы живут?
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S400 Kucher 2 часа назад
скорее всего Какашин...
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S400 2 часа назад
Рыба гниёт с головы...
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S400 Андрей Ы. 2 часа назад
Не знал что летёхи главнее полковников...
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August

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