Пьяный полковник в Красноярске перепутал квартиру и стал ломиться к соседям

Даже полицейских вызвал - еще и стал им доказывать, что посторонние захватили его жилище.
Поздно вечером раздался звонок в дверь. Гостей никто не ждал, но отец семейства пошел выяснить, кого там принесло. Оказалось - полковника военного следственного отдела Красноярского гарнизона.
И этот товарищ решил, что чужаки заняли его квартиру. Естественно, был послан. Тогда стал орать, колотить руками о дверь и стены, потом заявил: «Я вам сейчас устрою!» И вызвал полицию. Только сотрудники и смогли убедить бравого полковника, что он ошибся дверью. Теперь его будут проверять на службе и проводить внутреннюю проверку.
Вы на какой адрес прибыли, товарищ старший сержант?
Источник:
- Красноярская полиция шедеврально поздравила россиян с Хэллоуином
- «Вечером выходить на улицу просто страшно»: жители подмосковного поселка о проблемах с мигрантами
- Афера на костях: в Петербурге задержали участкового, грабившего квартиры умерших пенсионеров
- "Мяч не поделили?": торговцы рынка в Красноярске устроили драку со стрельбой
- Пометил территорию: красноярский полицейский помочился в подъезде многоэтажки, прибыв туда по вызову
Понравилось22