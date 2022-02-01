Рок против антиваксеров: почему Нил Янг ополчился против Spotify

Как две легенды рока начали войну с дезинформацией на одной из самых популярных стриминговых и музыкальных платформ в мире.
Им уже давно даже не за пятьдесят, а они все еще могут трезво рассуждать и отстаивать свои убеждения.
Канадская рок-легенда Нил Янг на днях потребовал от Spotify удалить его аудиотеку в случае, если они не перестанут публиковать подкаст Джо Рогана, в которых он рассуждает о теориях заговора в связи с пандемией коронавируса.
К давнему другу присоединилась и коллега по цеху Джони Митчелл, которая так же, как и Янг, переболела в свое время полиомиелитом.
Им повезло, потому что вскоре после заражения инфекцией была открыта вакцина, которая спасла им жизни.
Полиомиелит был настоящей проблемой многие века, и даже с изобретением лекарства все еще остается причиной смертей в наше время. Согласно статистике, смертность от инфекции у детей составляет 5% от всех случаев, а у взрослых 15-30%.
Митчелл заявила, что поддерживает Янга и международное медицинское сообщество и считает спекуляцией теории заговоров по поводу вакцин против коронавируса.
"Безответственные люди распространяют ложь, ценой которой становятся человеческие жизни", - заявила Джони Митчелл.
В свою очередь, Spotify пришлось выполнить ультиматум Янга, и он начал удалять его музыкальные произведения со своей площадки.
"Мы хотим, чтобы пользователям Spotify была доступна вся музыка и аудио-контент мира. В связи с этим на нас лежит огромная ответственность за поддержание баланса между безопасностью слушателей и свободой создателей. Мы уточнили нашу политику в области создания контента и с начала пандемии удалили более 20 тыс. эпизодов подкастов, связанных с ковидом", — говорится в официальном заявлении компании.
Удалять подкасты Джо Рогана компания не собирается, так как за эксклюзивные права на вещание она заплатила известному комику, актеру, комментатору и бойцу смешанных единоборств сумму в размере 100 миллионов долларов.
При этом в Spotify решили маркировать материалы, которые связаны с коронавирусом.
Всему виной один из гостей подкаста, вирусолог Роберт Мэлоун, который заявил, что вакцина может принести вред для переболевших людей, а также обвинил правительства всех стран мира в гипнотическом навязывании вакцин. Мэлоун сравнил пандемию с приходом к власти в Германии нацистов в 1930-е годы.
При этом сам Джо Роган заявил, что не является противником прививок. Однако до этого он заявлял, что молодым людям вакцина не нужна. А также выражал мнение об эффективности ивермектина - средства против паразитов. Хотя ученые опровергают полезность лечения им.
Бой с ковид-диссидентами еще не окончен, но серьезный репутационный удар по компании уже нанесен. Пользователи в интернете предлагают устроить акцию против компании, на просторах которой распространяется дезинформация. В социальных сетях распространяются хэштеги:
#DeleteSpotify ("удали Spotify"), #ByeSpotify ("Пока, Spotify") и #I Stand With Neil Young ("Я поддерживаю Нила Янга").
I have cancelled my Spotify account. I encourage you to do the same. #BoycottSpotify pic.twitter.com/CzPZMrSP6d— Claire Connelly (@_ClaireConnelly) January 29, 2022
Другие музыканты не спешат следовать примеру двух старожил, так как деньги, получаемые с размещения своих композиций на стриминговых сервисах являются важной частью их заработка в условиях пандемии коронавируса.
Однако Джеймс Блант в шутку заявил, что если подкаст Джо Рогана не будет удален, он начнет выкладывать свои новые произведения. Все дело в том, что пользователи шутят над тем, что с каждым релизом от Бланта в мире происходят негативные события.
If @spotify doesn’t immediately remove @joerogan, I will release new music onto the platform. #youwerebeautiful— James Blunt (@JamesBlunt) January 29, 2022
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