Рок против антиваксеров: почему Нил Янг ополчился против Spotify

При этом сам Джо Роган заявил, что не является противником прививок. Однако до этого он заявлял, что молодым людям вакцина не нужна. А также выражал мнение об эффективности ивермектина - средства против паразитов. Хотя ученые опровергают полезность лечения им.

Бой с ковид-диссидентами еще не окончен, но серьезный репутационный удар по компании уже нанесен. Пользователи в интернете предлагают устроить акцию против компании, на просторах которой распространяется дезинформация. В социальных сетях распространяются хэштеги:

#DeleteSpotify ("удали Spotify"), #ByeSpotify ("Пока, Spotify") и #I Stand With Neil Young ("Я поддерживаю Нила Янга").