Распылявшую дихлофос на росгвардейцев активистку арестовали с помощью ОМОН

Вчера полицейские и сотрудники ОМОН в составе 15 человек ворвались в квартиру Елены и задержали её как "особо опасную преступницу" за то, что она выступает против QR-кодов.

Сотрудники правоохранительных органов вломились к ней в квартиру, провели обыск, саму Елену забрали в отделение и поместили в изолятор временного содержания, а её несовершеннолетнего сына, который в этот момент был дома с мамой, передали инспектору по делам несовершеннолетних.

Теперь Воеводиной грозит лишение свободы сроком до 5 лет за применение насилия в отношении представителя власти.