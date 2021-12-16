FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5315 постов • 815 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Распылявшую дихлофос на росгвардейцев активистку арестовали с помощью ОМОН

Распылявшую дихлофос на росгвардейцев активистку арестовали с помощью ОМОН (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2021 00:16
Сообщество : Жить в России
Метки: активисты   антиваксеры   дихлофос   коронавирус   пандемия   полиция. задержание   
605
2
1
Ранее мы писали про антиваксера Елену Воеводину, которая ворвалась в приёмную председателя Законодательного собрания области и распылила дихлофос в лицо росгвардейцев.
Вчера полицейские и сотрудники ОМОН в составе 15 человек ворвались в квартиру Елены и задержали её как "особо опасную преступницу" за то, что она выступает против QR-кодов. 
Сотрудники правоохранительных органов вломились к ней в квартиру, провели обыск, саму Елену забрали в отделение и поместили в изолятор временного содержания, а её несовершеннолетнего сына, который в этот момент был дома с мамой, передали инспектору по делам несовершеннолетних. 
Теперь Воеводиной грозит лишение свободы сроком до 5 лет за применение насилия в отношении представителя власти.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: активисты   антиваксеры   дихлофос   коронавирус   пандемия   полиция. задержание   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
37
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
37  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
124
AirflyAl 2 часа назад
Ни капли сочувствия дуре. О ребенке надо думать раньше чем о вакцинах и диклофосе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−57
бир манат 8 минут назад
товарищи ! 37 год не за горами ! долой режим путлерца и его приспешников !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
arhshed 42 минуты назад
Так за что арестовали то? С разницей в один абзац "за то, что она выступает" и "за применение насилия к представителю власти". Это уже даже не мозг аквариумной рыбки, тут нужен еще более выдающийся аналог.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
349
Сигизмунд Лазаревич 50 минут назад
теперь эта мразь будет за мой и ваш счёт сидеть в тюрьме... лично я за то, чтобы её пристрелить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
ZZ Час назад
А что только ОПОН, и почему всего пятнадцать человек в квартиру ворвались? Может ещё СОБР надо было привлечь, да и вообще придать статус армейской операции с тяжёлой техникой и авиацией? Парни в камуфляже, вам не стыдно? Почему вас нет, или реакция очень вялая, когда происходят вещи посерьезнее?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Netyn 2 часа назад
Ну хоть ребёнка спасли от ипанутой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
728
Снежный Барс 2 часа назад
Дать 30 плетей и пусть идет себе с Богом, умалишенная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Юрьевич 2 часа назад
Ребёнка очень жалко... такой шок теперь у человека. А этой дуре думать надо, прежде чем брызгать кому-то в глаза всякой дрянью... Очень больно когда хозяйственное мыло в глаза попадает, а тут вообще химическая дрянь, чуть ли не керосин. Любой человек также чувствует боль как и вы... даже если он вам неприятен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
a.fey 2 часа назад
А себе в лицо она не хочет распылить дихлофос?
Правильно сделали, что ребенка забрали у этой дуры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий 2 часа назад
Не, не. Вы тут и там не путайте. Её "повязли" не за "что она выступает против QR-кодов", а за то, что "женщина начала оказывать сопротивление и распылила дихлофос в лицо нацгвардейцев. Два сотрудника Росгвардии получил ожог глаз первой степени". Пи...ть не мешки ворочать, так раньше говорили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
228
Knives22 2 часа назад
"ворвалась в приёмную председателя"-не хорошо холопы должны по записи на карачках заползать. Или приемная для того и есть чтоб принимать?
На основании чего интересно полицаи к ней физическую силу применять стали? Какие законные требования она не выполнила?
Средство для распыления выбрано удачно, но применено конечно зря.
Умнее надо действовать говоришь с чинушей или мусорком записывай все на видео, действуй в рамках закона, пару свидетелей тоже было бы неплохо при себе иметь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 10)
228
Knives22 Netyn 59 минут назад
Вы фашизм с нормальностью попутали, в нормальной стране полиция предотвращает конфликтные ситуации, а не создает их на пустом месте. Но такие как вы о фашизме и мечтаете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
228
Knives22 Netyn 56 минут назад
А тебе зачем? Совратить меня решил и хочешь узнать не светит ли тебе срок?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
228
Knives22 Netyn 53 минуты назад
"Не обязана, но в случае административного правонарушения полиция имеет полное право доставить в отделение даже с применением физической силы"
Я для бестолковых закон привел, а тебе что в лоб что по лбу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Шурави 2 часа назад
Тупая овца, да ещё и "активистка" - страшная смесь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Ей психиатр нужен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
364
Гиви 2 часа назад
Ибо не хер дихлофосом в людей распылять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
gnyS i 2 часа назад
Ее не за Куар коды задержали а за то что она ядом в полицейского брызнула. ппц тяжело жить без мозгов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Core 2 часа назад
А чем эта дура думала, когда эту хрень творила? А сейчас начнётся блеянее про бедного ребёночка, который один-одинешенек останется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
610
Chaim Kushnir 2 часа назад
Прекрасно! Надеюсь устным вливанием дело не ограничится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
albedo 2 часа назад
Я не понял - брызнуть в глаза человека дихлофосом - надо вручать премию что ли? (сарказм)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Байки из склепа на Красной площади Байки из склепа на Красной площади Доцент омского медвуза купила сертификат о вакцинации и умерла от коронавируса Доцент омского медвуза купила сертификат о вакцинации и умерла от коронавируса И сами заболели, и других заразили: тысячи переписчиков подхватили Covid-19 И сами заболели, и других заразили: тысячи переписчиков подхватили Covid-19 Собираешься в магазин - заполни "форму": жителей ХМАО на самоизоляции обязали уведомлять о выходе на улицу Собираешься в магазин - заполни "форму": жителей ХМАО на самоизоляции обязали уведомлять о... В России заявили о завершении испытаний препарата от COVID-19 В России заявили о завершении испытаний препарата от COVID-19 В регионах рассказали, сколько привитых находятся в клиниках с COVID-19 В регионах рассказали, сколько привитых находятся в клиниках с COVID-19
Nika
пишу, летаю, читаю.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16066



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже
2
184
Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже
Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна
3
120
Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна
Набирающие популярность в сообществах
Мехенди: удивительное искусство рисунков хной на теле
0
6
Мехенди: удивительное искусство рисунков хной на теле
Лучшие российские фильмы ужасов, за которые не стыдно
9
29
Лучшие российские фильмы ужасов, за которые не стыдно
В одном из питерских баров клиентам демонстрируют весьма своеобразную рекламу
В одном из питерских баров клиентам демонстрируют весьма своеобразную рекламу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Секрет успеха
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#картинки#интересное#кино#Ynews#дтп#аварии#новый год#автомобили
#фото#животные#люди#факты#СССР#Разное#Россия#сарказм#спорт#комментарии
#ватермарк#интересно#история#приколы#новости#юмора#Москва#авто аварии#кот#сша

На что жалуетесь?

Вернуться