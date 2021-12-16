Распылявшую дихлофос на росгвардейцев активистку арестовали с помощью ОМОН

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Ранее мы писали про антиваксера Елену Воеводину, которая ворвалась в приёмную председателя Законодательного собрания области и распылила дихлофос в лицо росгвардейцев.
Вчера полицейские и сотрудники ОМОН в составе 15 человек ворвались в квартиру Елены и задержали её как "особо опасную преступницу" за то, что она выступает против QR-кодов.
Сотрудники правоохранительных органов вломились к ней в квартиру, провели обыск, саму Елену забрали в отделение и поместили в изолятор временного содержания, а её несовершеннолетнего сына, который в этот момент был дома с мамой, передали инспектору по делам несовершеннолетних.
Теперь Воеводиной грозит лишение свободы сроком до 5 лет за применение насилия в отношении представителя власти.
Сотрудники правоохранительных органов вломились к ней в квартиру, провели обыск, саму Елену забрали в отделение и поместили в изолятор временного содержания, а её несовершеннолетнего сына, который в этот момент был дома с мамой, передали инспектору по делам несовершеннолетних.
Теперь Воеводиной грозит лишение свободы сроком до 5 лет за применение насилия в отношении представителя власти.
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Правильно сделали, что ребенка забрали у этой дуры.
На основании чего интересно полицаи к ней физическую силу применять стали? Какие законные требования она не выполнила?
Средство для распыления выбрано удачно, но применено конечно зря.
Умнее надо действовать говоришь с чинушей или мусорком записывай все на видео, действуй в рамках закона, пару свидетелей тоже было бы неплохо при себе иметь.
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Не обязана, но в случае административного правонарушения полиция имеет полное право доставить в отделение даже с применением физической силы
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Только в фантазиях малолетних долболобов
А тебе сколько лет?
Я для бестолковых закон привел, а тебе что в лоб что по лбу.