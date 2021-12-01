Человек сам по себе ценность, а сколько стоит имущество, которое есть у каждого из нас?

Сдавать семенную жидкость можно 5-6 раз в месяц, но не факт, что у вас ее примут, так как клиника следит за количеством детей родившихся от одного донора. Если вы биологический отец 20 детей в регионе с населением 800 тысяч человек, то в приеме материала вам откажут.

Яйцеклетка

У женщин в этом плане не легче. Возрастные ограничения примерно такие же: от 18 лет до 30, в некоторых случаях и 35 лет. Однако донор яйцеклетки мало того, что должна быть здоровой, но и матерью как минимум одного ребенка.