Человек сам по себе ценность, а сколько стоит имущество, которое есть у каждого из нас?

Продаем не в ущерб здоровью. Есть возобновляемые ресурсы человеческого тела, продажа которых не скажется на вашем здоровье.
Волосы
С волосами есть загвоздка, которая заключается в том, что продать шевелюру можно, если только она будет длиной более 50 сантиметров.
На рынке волос на цену также влияет и качество материала. Наибольшую ценность представляют: тонкие светлые волосы, которые ни разу не подвергались окрашиванию. Стоимость такого ценного экземпляра может достигать до 10 тысяч рублей за 100 грамм.
Если у вас русые волосы, то ценник на них колеблется в пределах 4-6 тысяч рублей за 100 грамм. Естественно, волосы также не должны быть окрашены.
А что делать тем, у кого темный цвет волос? Довольствоваться ценой в 1-2 тысячи за 100 грамм, ровно как и тем, у кого волосы были окрашены.
На стоимость также могут влиять и секущиеся кончики.
Сперма
У мужчин от 18 до 35 лет есть возможность подзаработать благодаря не пыльному делу. Если вы здоровы, то можете получить от 1500 до 4000 рублей за раз.
Вот только чтобы получить деньги, вам придется пройти медицинское обследование на всевозможные болячки: ВИЧ, гепатиты, тест ДНК, чтобы выявить возможные генетические заболевания. Дело хоть и не пыльное, но ждать придется до 6 месяцев.
При этом донору до сдачи необходимо соблюдать запрет на: курение, употребление алкоголя, наркотиков и сексом в течение 3-5 дней. Ко всему прочему, мужчинам запрещено посещать бани и сауны в этот подготовительный период.
Сдавать семенную жидкость можно 5-6 раз в месяц, но не факт, что у вас ее примут, так как клиника следит за количеством детей родившихся от одного донора. Если вы биологический отец 20 детей в регионе с населением 800 тысяч человек, то в приеме материала вам откажут.
Яйцеклетка
У женщин в этом плане не легче. Возрастные ограничения примерно такие же: от 18 лет до 30, в некоторых случаях и 35 лет. Однако донор яйцеклетки мало того, что должна быть здоровой, но и матерью как минимум одного ребенка.
Женщины также подвергаются серьезным медицинским обследованиям. Но при этом одна яйцеклетка стоит порядка 50-80 тысяч рублей. Правда, стать донором яйцеклетки можно всего лишь 6-8 раз в жизни и сдавать можно с интервалом в 3 месяца.
Более того, сама по себе процедура может нанести вред здоровью, поэтому здесь стоит несколько раз подумать, так ли нужны эти 50 тысяч рублей.
Кровь
По сравнению с репродуктивным материалом, при сдаче крови не происходят деления по гендерам, тут своя система. Естественно, речь идет о группах крови.
Сдавать кровь может любой здоровый человек, достигший 18 лет и весом более 50 килограмм. Всемирная организация здравоохранения определила максимально допустимый объем крови, который можно сдать за один раз - 450 мл.
Женщинам разрешено сдавать кровь не чаще раза в 3 месяца, а мужчинам раз в два месяца.
Стоимость 450 миллилитров крови варьируется от 8% до 45% величины прожиточного минимума. В редких случаях, может быть надбавка в 5%.
Платные донации в Москве:
для донаций цельной крови в объеме 450 (+/-10%) мл при условии редкого фенотипа эритроцитов — 1 977 рублей;
для донаций плазмы в объеме 600 (+/-10%) мл — 3 706 рублей;
для донаций тромбоцитов в объеме, содержащем не менее 200 x 109 клеток тромбоцитов — 8 647 рублей;
для донаций эритроцитов в объеме 400 мл (+/-10%) — 6 177 рублей.
Суммы выплат при донации с получением мер социальной поддержки:
для донаций цельной крови (со второй донации) — 5 315 (4 080+1 235) рублей или 24000 рублей отсрочено за 4 донации в течение донорского года (+1 235 рублей после каждой донации);
для донаций плазмы — 4 835 (3 600+1 235) рублей;
для донаций тромбоцитов — 6 995 (5 760+1 235) рублей или 62 400 рублей за 10 донаций в течение донорского года (+1 235 рублей после каждой донации);
для донаций эритроцитов (400мл) — 7 235 (6 000+1 235) рублей или 19 200 рублей за 2 донации в течение донорского года (+1 235 рублей после каждой донации);
для донации плазмы COVREC — 6 235 (5 000+1235) рублей.
Также донорам с одной донации положено 2 выходных дня с сохранением заработной платы, которыми человек может воспользоваться в течение 12 месяцев после сдачи крови.
Последним в этом списке, наверное, самым актуальным является сдача плазмы с антителами от коронавируса.
Вакцинированные или переболевшие доноры могут получить по 10 тысяч рублей за одну донацию плазмы с антителами.
«Приняли решение с 1 ноября, уже задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 тыс. руб. Думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом такой большой благородной работе, которую делают наши доноры», — заявил мэр Москвы.
В Москве этой плазмой лечат людей с коронавирусом, и данное лечение показывает хорошие результаты. С начала внедрения такой методики, плазму с антителами влили 20 тысячам пациентов.
Стоит отметить, что донорство частей тела в России запрещено, если только речь не идет о близких родственниках. Посмертное же донорство не вознаграждается, потому что все умершие по умолчанию считаются донорами, если это не прописано в завещании усопшего или родственники покойного против такого использования тела.
Источник:
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Понравилось26
А у нас в городе пошла реклама о открытии кучи пунктов о прививке. Выездные, в помещениях и бодро так рекламируются в соцсетях, прямо на квадратных 100 метрах по 3 шт.
Все бы хорошо, а потом знакомый медик говорит, а чего хочешь, за каждого привитого 200 руб капает....
Вот как то так....