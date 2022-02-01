На горнолыжном курорте "Шерегеш" охранник жестоко избил блогера

В кафе с говорящим названием "Пуля", что расположен на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш, охранник брызнул в лицо из газового баллончика блогеру Владимиру Бондаренко (Вова Ветер), а затем знатно отпинал ногами по рёбрам.

Как рассказал пострадавший, охранник сделал ему замечание из-за того, что тот зашёл в заведение со своим чаем. Поднос с напитком Владимир от себя отодвинул, но в процессе якобы случайно опрокинул стакан. После этого между ними завязался словесный конфликт, последствия которого запечатлела камера друзей Бондаренко. Ребята почему-то предпочли снимать видео, а не защищать друга. Тоже блогеры, наверное.