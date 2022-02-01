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На горнолыжном курорте "Шерегеш" охранник жестоко избил блогера

На горнолыжном курорте "Шерегеш" охранник жестоко избил блогера (1 фото + 2 видео)

Автор:
01 февраля 2022 16:37
Сообщество : Криминал
Метки: блогер   видео   конфликт   курорт   охранник   шерегеш   
1784
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Пострадавший говорит, что быдло-секьюрити напал на него из-за чая, с которым тот вошёл в кафе. Но правда, как всегда, где-то посередине.

В кафе с говорящим названием "Пуля", что расположен на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш, охранник брызнул в лицо из газового баллончика блогеру Владимиру Бондаренко (Вова Ветер), а затем знатно отпинал ногами по рёбрам.


Как рассказал пострадавший, охранник сделал ему замечание из-за того, что тот зашёл в заведение со своим чаем. Поднос с напитком Владимир от себя отодвинул, но в процессе якобы случайно опрокинул стакан. После этого между ними завязался словесный конфликт, последствия которого запечатлела камера друзей Бондаренко. Ребята почему-то предпочли снимать видео, а не защищать друга. Тоже блогеры, наверное.

Однако по словам хозяина заведения по имени Семён, конфликт произошёл немного по другой причине - в своей версии Вова Ветер сильно сгладил углы. Семён говорит, что Владимир зашел в кафе со своей компанией и включенной колонкой. Музыка мешала посетителям, и блогеру сделали замечание. Затем компания получила замечание за употребление собственных напитков, а Ветер бросил перед собой поднос и стал провоцировать охранника. За что в итоге и поплатился сломанным ребром и травмой лёгкого.

Как бы там ни было, охранник сильно перебрал с воспитанием блогера. С работы он уже вылетел, и теперь ему предстоит неприятный разговор с полицией и, конечно же, статья за умышленное нанесение вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК). Охранника ожидает очередной "курорт" сроком до трёх лет.

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Метки: блогер   видео   конфликт   курорт   охранник   шерегеш   
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249
Andrey 57 минут назад
Охранника оправдать и выписать премию ! А блохеру колонку засунуть в задний проход !
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4k
Дмитрий 3 минуты назад
Какой "курорт"?......Наивность массового зрителя поражает. Вы, прежде всего, пишущие вот такое действительно полагаете, что у нас все сидят за подобное? Наивный массовый зритель! Боюсь высчитать в процентах, но это ничтожно мало от того, сколько народа совершает подобное. Человек ранее не судимый, с хорошими характеристиками и наличием детей у нас в России не сядет с вероятностью 99.9 %! Ни когда. Максимальное наказание - условка! Из материала в материал: "присядет", "теперь поедет отдыхать на.... лет", "курорт на ...лет". Это просто бред! И не знание нашей системы "преступления и наказания".
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2k
Дмитрий 4 минуты назад
Бьют блогера, ставлю лайк неглядя..
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19k
sanchesS80 17 минут назад
Ну охранник переборщил с ударами ногами. В идеале должен был заломать руку и вынести блоггера из заведения.
"блохера" не жалко, он сам выпрашивал.
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5k
zulluz 20 минут назад
каков блогер таковы и друзья... охраннику премию выписать! порадовал...
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106
Дмитрий Семенов 21 минуту назад
Блохеры уже задолбали.
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700
Трям 21 минуту назад
Мало вломил питарасу!
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6k
mr.Poher 21 минуту назад
Выхватил, значит было за что. Блогеры - это такой особый вид говна, их не жалко так как вести себя они не умеют.
Охранника жалко, условку получит и уволнение, а мог бы похвалу и премию.
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11k
gnyS i 22 минуты назад
Что бы было понятно кого пинают на видео, думаю тут он отхватил за дело.
Ссылка youtu.be
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17k
Vital Idol Полчаса назад
а, почему охранник без спецформы и бейджика?! он точно охранник?!
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4k
мемфрид Полчаса назад
Я конечно понимаю народную ненависть к этим ущербным людям, которые везде лезут с камерой и провокацией. Но! Если бы был охранник профессионал, а не просто отморозок с желанием кого-то избить, то он должен был вызвать полицию, а мелким гандонам просто воспрепятствовать выйти из помещения. Грубо сказано, закрыть дверь. Даже если перед тобой последний идиот, который гадит и кривляется, закон позволяет применить силу в разумных пределах только представителям власти. А не чопу. Нельзя людям ломать ребра, потому что их мама с папой не воспитали.
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3k
Ivan Полчаса назад
Я, впринципе, охранников держу за таксистов без прав, низшую ступень эволюцию. Ниже только алкаши-бомжи-наркоманы, хотя, иногда совмещенно. Нет, есть там нормальные люди, которые просто работают, их не касается, а имею я ввиду мразь с синдромом вахтера. Самый запоминающийся был в Сочи. Ему не понравилось, что я-выпивший, прошу заметить, не пьяный, а так, после пары пива зашел купить кофту, холодно было вечером. Мудень подошел ко мне, и с наездом: "слышь, типа у нас бухим нельзя быть в магазине." На что получил закономерной"пшел нахер, чмо". Так как я вдвое его был крупнее, ему только осталось пыхтеть над ухом:"да я таких, как ты ломал, когда в уголовном розыске работал". До сих пор вспоминаю взгляд его с хохотом. Я одной фразой его тогда уничтожил:"Да что же ты раньше не сказал, что из УгРо? С повышением!". Похлопал по плечу и ушел. Ну, сцуко, взгляд полностью уничтоженного человека-это было круто! :)
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694
Артем Полчаса назад
По моему действия в отношении блогеров нужно исключать из статей УК РФ. А то поразвелось, понимаешь... Куда ни плюнь - в блогера попадешь.
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3k
leto2016 Полчаса назад
посмотрел первое видео... ндаааа. охранчик пытается избить человека а ему за это "отойди пожалуйста". в репу надо было с ноги после первого пинка по ребрам, это уже не охранник это тварь и быдлоссанное. вот отвечаю, я не супер-боец но за приятеля или друга в драку полезу и не буду стоять уговаривать явного агрессора и урода.
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6k
М С Полчаса назад
Ну вот, ушлепок теперь жертва по закону, а охранник себе жизнь поломал.
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26k
Вован Полчаса назад
с блоХирами только так!!
с блоХирами только так!!Посмотреть
с блоХирами только так!!
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1k
Руслан Полчаса назад
Ну а что, собственно говоря произошло? Мудозвоны и тунеядцы, именуемые ошибочно «блогеры», хотели ажиотажа и просмотров за свой говно-контент. Они его получили? Получили. Так что люли от охранника, в данном случае, та цена, которую нужно было заплатить. На что жалуетесь, хайпожоры?
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20k
Мерзавец... Полчаса назад
Красяво отпинал очередного блохера, а по факту просто питораса с козлячей бородкой!
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1k
Андрей Еделькин Полчаса назад
А вообще они нормальные? Ни кто из "друзей" даже не спросил у этого что с ним, все ли нормально. Самое главное для них похоже контент
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43k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Ввалить люлей блохеру святое дело и личный долг каждого из нас.
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21
mylox Полчаса назад
Охранник красава! Верните его на работу
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