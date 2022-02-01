На горнолыжном курорте "Шерегеш" охранник жестоко избил блогера

Пострадавший говорит, что быдло-секьюрити напал на него из-за чая, с которым тот вошёл в кафе. Но правда, как всегда, где-то посередине.
В кафе с говорящим названием "Пуля", что расположен на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш, охранник брызнул в лицо из газового баллончика блогеру Владимиру Бондаренко (Вова Ветер), а затем знатно отпинал ногами по рёбрам.
Как рассказал пострадавший, охранник сделал ему замечание из-за того, что тот зашёл в заведение со своим чаем. Поднос с напитком Владимир от себя отодвинул, но в процессе якобы случайно опрокинул стакан. После этого между ними завязался словесный конфликт, последствия которого запечатлела камера друзей Бондаренко. Ребята почему-то предпочли снимать видео, а не защищать друга. Тоже блогеры, наверное.
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Однако по словам хозяина заведения по имени Семён, конфликт произошёл немного по другой причине - в своей версии Вова Ветер сильно сгладил углы. Семён говорит, что Владимир зашел в кафе со своей компанией и включенной колонкой. Музыка мешала посетителям, и блогеру сделали замечание. Затем компания получила замечание за употребление собственных напитков, а Ветер бросил перед собой поднос и стал провоцировать охранника. За что в итоге и поплатился сломанным ребром и травмой лёгкого.
Полная версия конфликта с установленных в кафе камер:
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Как бы там ни было, охранник сильно перебрал с воспитанием блогера. С работы он уже вылетел, и теперь ему предстоит неприятный разговор с полицией и, конечно же, статья за умышленное нанесение вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК). Охранника ожидает очередной "курорт" сроком до трёх лет.
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"блохера" не жалко, он сам выпрашивал.
Охранника жалко, условку получит и уволнение, а мог бы похвалу и премию.