Премия Дарвина: самые глупые способы лишить себя жизни

Премия Дарвина – современный маркер для тех, кто погиб совершенно нелепо. Собрали самые глупые способы очистить человеческий генофонд.
Для начала расскажем, кому выдают эту премию. Премия Дарвина присуждается людям, которые очистили человеческий генофонд от своего наследия. Соискатель должен отвечать следующим параметрам:
- у него не должно быть потомства. То есть если даже он погиб, у человека не должно было остаться потомства. А если лишил себя такой возможности – тоже подходит.
- человек должен проявить абсолютное отсутствие мозга. Банальных неудачников не учитывают в премии. Способ избавить человеческий генофонд должен быть феерическим во всех отношениях.
- самоотбор. То есть человек должен принять фатальное решение сам.
- зрелость и способность к здравомыслию. Премия присуждается людям старше пятнадцати лет и тем, которые точно не слабоумны. В исключительных случаях планка может быть снижена.
- проверяемость случая. То есть о смерти реально должны знать люди. О ней хотя бы должны быть документы.
Также премию могут дать сразу нескольким людям: ярким примером является смерть при попытке создать потомство. Почетные упоминания, к слову, тоже есть. Их выдают людям, которые почти совершили самоубийство или лишились способности к репродукции. К слову, 90% номинантов на премию – мужчины.
1999 год. Медные трубы
Уэйн хотел подзаработать, продавая краденый металлолом. Он проник на участок, где только что снесли дом, и стал осматриваться в поисках каких-нибудь ценных обломков. На глаза попалась длинная медная трубка диаметром в семь сантиметров. То-то выгодная добыча! Но ее невозможно было поднять и унести. Для начала воришка удовольствовался не столь ценными кусками металла, валявшимися поблизости, но никак не мог выкинуть из головы эту медную трубу. Раздобыл крепкие ножницы по металлу и вернулся… И тут-то, когда принялся резать, был потрясен — буквально — зарядом в 11 тысяч вольт. Скорая помощь не сразу смогла к нему подобраться — значительная территория оказалась под напряжением. Так что Уэйн умер, и отвечать за кражу ему не пришлось.
1999 год. Колесо Фортуны
Дэниел попал под колесо фортуны — буквально. Ранним утром он забрался на склад грузовиков «форд» в Лондоне, запланировав ограбление. Действовал он так: домкратом приподнимал грузовик, снимал с него колеса и сваливал добычу в кузов другого грузовика, в котором ему удалось включить зажигание. И так он разувал грузовик за грузовиком. По отзыву местной полиции, у Дэниела имелся изрядный «послужной список» в преступных делах и он много лет оттачивал свое ремесло. Но в ту ночь мастерство изменило ему. Он успел заполнить кузов шинами только наполовину, когда очередной грузовик соскользнул с домкрата и колесо переехало грудь 47-летнему вору.
2017 год. Красная революция
Имя героя следующей истории, а также ее предыстория и мотивы поступков неизвестны, но она настолько короткая и яркая, что премия Дарвина решила дать лауреату псевдоним Варгас.
Варгас был обычным сварщиком в Курганской области (2 тыс км от Москвы). В один из весенних дней Варгас просто решил засунуть огнетушитель в списанную артиллерийскую гаубицу - оружейный снаряд, похожий на пушку, но с более коротким и толстым стволом.
Неизвестно, что именно произошло, но огнетушитель резко взорвался внутри гаубицы, и вылетевшие куски металла ранили сварщика в голову.
2020 год. Вершина глупости
Японец Тетсу Шиохара, который вел прямую трансляцию в соцсети, покорил гору Фудзи.
Неожиданно он поскользнулся, и упал. Да так, что в итоге и получил эту самую премию. Все дело в том, что покорять гору он отправился летом, когда в Японии стоит жара и подтапливает кромку снега, которая в итоге становится больше похожей на каток.
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Вероятно, если бы не соцсети, все бы обошлось. В стриме он говорил, что руки онемели от холода, но приходится пользоваться смартфоном. Последними словами Тетсу стали «А вот тут стоит быть поосторожнее». Тело японца нашли на высоте около 3 тысяч метров: летел вниз он целых 770 метров.
2021 год. Пораженные
Стояла жаркая осень в Калифорнии, когда на одной из автомагистралей двое водителей вышли из своих машин, чтобы поспорить, кто из них виноват в случившемся.
В этот момент место аварии пытался объехать третий автомобиль, и в итоге спор прекратился.
2000 год. Московский мародер
Несмотря на то, что номинанта на сайте премии прозвали «Московским мародером», история произошла аж за 6 тыс. км от Москвы, в Хабаровске. Неизвестный мужчина узнал, что ему изменяет жена, и в гневе попытался подорвать жену и ее любовника, прикрепив к двери их тайной квартиры самодельную бомбу. Увы, что-то пошло не так, и мужчина подорвал сам себя.
2018 год. Кармическое возмездие на день святого Валентина
14 февраля 2018 года в больнице Берлина врачи прекратили поддерживать жизнь в теле 19-летнего молодого человека, который за месяц до этого очень неудачно поругался со своей девушкой. В середине декабря во время прогулки пары по берегу реки Хафель возлюбленные поругались. Ссора была столь серьезная, что молодой человек набросился на свою будущую бывшую и повалил ее на лед. В результате оба ушли под воду, вот только плавать из них двоих умела лишь она. К тому моменту, как парня вытащили из воды, его тело переохладилось и мозг получил необратимые повреждения.
2018 год. Похититель питона
28 января 2018 года малаец Заим Коснан обнаружил на обочине 3,5-метрового сетчатого питона. Мужчина решил отловить холоднокровное для последующей продаж и вооружился перчатками и серпом. Все шло как по маслу, он поднял голову змеи высоко над собой, сел на мопед и поехал домой. Однако добытчик вскоре превратился в добычу: недовольный ситуацией питон обмотал тело ездока, в результате чего Заим не проехал и пяти километров. Он задохнулся на ходу и свалился в арык.
1998 год. Сбрось жену и прыгай сам
Кто победил в споре? В разгар ожесточенной супружеской ссоры в рабочем квартале Буэнос-Айреса Боэдо, 25-летний муж, схватил 20-летнюю жену и сбросил ее с балкона восьмого этажа.
К его ужасу, она запуталась в проходивших под окном проводах. Убийца спрыгнул с балкона — к жене. Какую цель он себе ставил, мы можем только гадать. Думал ее добить или раскаялся и пытался спасти? Во всяком случае ни то ни другое ему не удалось. Он пролетел мимо проводов и разбился насмерть. Жене удалось добраться до ближайшего балкона, и она спаслась.
1995 год. Цыплят по осени считают
Шесть человек утонули на юге Египта, пытаясь спасти цыпленка, упавшего в колодец. Первым в колодец глубиной 20 метров погрузился 18-летний владелец цыпленка. И утонул — по-видимому, его затянуло подводное течение. Сестра и два брата — никто из них, как установила полиция, не умел плавать — полезли его выручать и тоже захлебнулись. На помощь им поспешили двое немолодых крестьян, но их тоже утащило течение. Тела всех шестерых с трудом извлекли из общественного колодца деревни Назлат-Имара, в 400 километрах к югу от Каира.
Вытащили и цыпленка. Цыпленок выжил.
1982 год. Высокий полет
Ларри Уолтерс — любитель нестандартных полетов из Лос-Анджелеса. Однажды он решился на отчаянный шаг: к креслу привязал 45 метеорологических шаров, наполненных гелием. Взял с собой дробовик, пиво и бутерброды. После чего в полном вооружении сел на кресло и попросил своих друзей отвязать веревку. Он планировал, что кресло должно подняться на высоту 30 метров, но оно взлетело на 5 километров. Уолтерс не смог стрелять по шарам на такой высоте, его долго носило по просторам облаков. Пока он не застрял в высоковольтных проводах. Из-за него произошло замыкание и весь Лонг-Бич остался без электроэнергии. Ларри стал единственным исключением в истории. Человеком, которому была присуждена премия Дарвина, несмотря на то, что он остался жив.
2002 год. Апорт!
Некий луганский депутат прогуливался со своей собакой-боксером. В это же время ему навстречу шел курсант милиции в сопровождении двух подруг. Неизвестно, что послужило причиной скандала, но в итоге курсант начал высказывать депутату своё возмущение по поводу выгула собак без намордника и ошейника в общественных местах.
Потерявший дар речи от юношеской дерзости служитель народа достал из кармана гранату РГД-5, которую по традиции носил с собой, выдернул кольцо и запустил ею в курсанта. Но в этот момент, доказывая высокий уровень дрессировки, пес молнией метнулся вслед за гранатой и гордо вернулся к хозяину, зажав ее в зубах. Итог неутешителен — собака погибла на месте, депутат скончался в скорой, а отделавшийся легкими ранениями курсант несколько дней провел в госпитале. Девушки отделались испугом.
Источник:
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