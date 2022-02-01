Премия Дарвина: самые глупые способы лишить себя жизни

Для начала расскажем, кому выдают эту премию. Премия Дарвина присуждается людям, которые очистили человеческий генофонд от своего наследия. Соискатель должен отвечать следующим параметрам:

- у него не должно быть потомства. То есть если даже он погиб, у человека не должно было остаться потомства. А если лишил себя такой возможности – тоже подходит.

- человек должен проявить абсолютное отсутствие мозга. Банальных неудачников не учитывают в премии. Способ избавить человеческий генофонд должен быть феерическим во всех отношениях.

- самоотбор. То есть человек должен принять фатальное решение сам.

- зрелость и способность к здравомыслию. Премия присуждается людям старше пятнадцати лет и тем, которые точно не слабоумны. В исключительных случаях планка может быть снижена.

- проверяемость случая. То есть о смерти реально должны знать люди. О ней хотя бы должны быть документы.