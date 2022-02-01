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"Спасибо, брат! Уходи отсюда!": робот в Олимпийской деревне чуть не оставил без обеда Евгению Медведеву

"Спасибо, брат! Уходи отсюда!": робот в Олимпийской деревне чуть не оставил без обеда Евгению Медведеву (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 16:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: МЕДВЕДЕВА   Олимпиада-2022   олимпийская деревня   пекин   робот   
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Спойлер: история закончилась хорошо - чудо техники "одумалось" и вернулось к спортсменке, позволив ей забрать пакет с едой. Но все равно смешно.

Не так сложно выступить на Олимпиаде, как разобраться как работают новейшие образцы китайской техники - гостям Олимпиады в Пекине еду развозят самые настоящие роботы.

Один из них доставил обед нашей Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Евгении Медведевой. Спортсменка сначала забрала лишь тарелку с супом, а после этого, не разобравшись, снова нажала на кнопку на экране. Робот закрыл дверцы и удалился по своим делам, решив, что его миссия на этом закончена.


Видео о том, как робот сбегает от нее с едой по коридору отеля, фигуристка поделилась в своём Инстаграм.

"Эй, подожди, я не забрала! Я не забрала еду! Отдай, отдай", — попыталась наладить диалог с роботом спортсменка.

Неизвестно, вернулся робот-доставщик к Евгении добровольно или ей удалось его догнать на этаже, но в итоге, Женя сумела забрать свой заказ полностью.

"Спасибо брат! Уходи отсюда! Пока!"

Будущее наступило.

Источник:

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Метки: МЕДВЕДЕВА   Олимпиада-2022   олимпийская деревня   пекин   робот   
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16  комментариев
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150
Liberman Час назад
какая она простая и клевая! не звездит, не выпендривается. она просто такая какая есть. и это и в жизни и в работе. респект!
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2k
Сергей Сергеев 16 минут назад
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1
Артем Крохин 20 минут назад
С каких пор она олимпийская чемпионка?
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7k
Летучий Мыш 21 минуту назад
А ручку не вернулвернула, ай яй яй

Ссылка youtu.be
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3k
Дмитрий ! Полчаса назад
Уж для олимпиады могли интерфейс на английском хотя бы запилить или дублировать.
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799
liveevil Полчаса назад
Прикольно.
Но почему "Спасибо, брат"? Там же женский голос.
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10k
Star Link Полчаса назад
Лень - двигатель прогресса!
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20k
kamanch Полчаса назад
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19k
СергейПименов 37 минут назад
Я думал олимпийцев кормят свои повара. А так в еду кому угодно можно допингового лекарствочка подкинуть. И не догадаешься.
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−1
Alexandr Fisher 41 минуту назад
а неужели это прямо такая новость, что ее надо сюда выкладывать, да дело нет никому до этой Медведевой и ее гламурной жизни вмести с Милохиным и м же подобным.
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517
Нестеров Антон 58 минут назад
Сначало делаем, потом инструкция. Не зря русские
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3k
Андрей Час назад
Робот еду привез - эка невидаль! У нас на районе два брата-близнеца жили. И погоняло у них было "Роботы". Один сейчас в доставке работает. Так что мне тоже иногда еду "робот" привозит.
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34k
Опаньки Час назад
да уж

еду не забрала, роботу чуть дверки не выломала, еды чуть не лишилась
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