"Спасибо, брат! Уходи отсюда!": робот в Олимпийской деревне чуть не оставил без обеда Евгению Медведеву

Не так сложно выступить на Олимпиаде, как разобраться как работают новейшие образцы китайской техники - гостям Олимпиады в Пекине еду развозят самые настоящие роботы.

Один из них доставил обед нашей Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Евгении Медведевой. Спортсменка сначала забрала лишь тарелку с супом, а после этого, не разобравшись, снова нажала на кнопку на экране. Робот закрыл дверцы и удалился по своим делам, решив, что его миссия на этом закончена.