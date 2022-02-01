"Спасибо, брат! Уходи отсюда!": робот в Олимпийской деревне чуть не оставил без обеда Евгению Медведеву

Спойлер: история закончилась хорошо - чудо техники "одумалось" и вернулось к спортсменке, позволив ей забрать пакет с едой. Но все равно смешно.
Не так сложно выступить на Олимпиаде, как разобраться как работают новейшие образцы китайской техники - гостям Олимпиады в Пекине еду развозят самые настоящие роботы.
Один из них доставил обед нашей Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Евгении Медведевой. Спортсменка сначала забрала лишь тарелку с супом, а после этого, не разобравшись, снова нажала на кнопку на экране. Робот закрыл дверцы и удалился по своим делам, решив, что его миссия на этом закончена.
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Видео о том, как робот сбегает от нее с едой по коридору отеля, фигуристка поделилась в своём Инстаграм.
"Эй, подожди, я не забрала! Я не забрала еду! Отдай, отдай", — попыталась наладить диалог с роботом спортсменка.
Неизвестно, вернулся робот-доставщик к Евгении добровольно или ей удалось его догнать на этаже, но в итоге, Женя сумела забрать свой заказ полностью.
"Спасибо брат! Уходи отсюда! Пока!"
Будущее наступило.
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Но почему "Спасибо, брат"? Там же женский голос.
еду не забрала, роботу чуть дверки не выломала, еды чуть не лишилась