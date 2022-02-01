С севера на юг за 40 минут: в Москве появится новая скоростная транспортная магистраль

Новая транспортная артерия, свободная от грузового транспорта, протянется от Симферопольского шоссе до платной магистрали на Санкт-Петербург. Также предусмотрено ответвление до Некрасовки. Об этом сообщает официальный блог мэра Москвы Сергея Собянина.

"Трасса длиной 68 км свяжет крупнейшие вылетные магистрали – Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе.

В районе станции «Новохохловская» с Московского скоростного диаметра можно будет выехать на Третье транспортное кольцо.

На севере продолжением МСД станет федеральная трасса М 11 «Москва – Санкт-Петербург». На востоке – будущая трасса М 12 «Москва-Казань». На юге – федеральная трасса М 2 «Крым» и новая магистраль «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе».