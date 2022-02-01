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С севера на юг за 40 минут: в Москве появится новая скоростная транспортная магистраль

С севера на юг за 40 минут: в Москве появится новая скоростная транспортная магистраль (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 12:52
Сообщество : Автомир
Метки: Москва   мэр москвы   скоростная магистраль   скоростной диаметр   собянин   
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В столице решили объединить две крупнейшие внеуличные магистрали Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды и создать новую скоростную бессветофорную магистраль длиной 68 км, которая позволит пересекать город с юга на север за 40 минут. Рабочее название проекта - "Московский скоростной диаметр".

Новая транспортная артерия, свободная от грузового транспорта, протянется от Симферопольского шоссе до платной магистрали на Санкт-Петербург. Также предусмотрено ответвление до Некрасовки.  Об этом сообщает официальный блог мэра Москвы Сергея Собянина.

"Трасса длиной 68 км свяжет крупнейшие вылетные магистрали – Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе.

В районе станции «Новохохловская» с Московского скоростного диаметра можно будет выехать на Третье транспортное кольцо.

На севере продолжением МСД станет федеральная трасса М 11 «Москва – Санкт-Петербург». На востоке – будущая трасса М 12 «Москва-Казань». На юге – федеральная трасса М 2 «Крым» и новая магистраль «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе».


На данный момент, скоростная магистраль построена уже на 62%, по своим масштабам она будет сопоставима с крупнейшими городскими магистралями - МКАДом и ТТК, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Строительство разделили на два участка: от Бусиновской развязки до трассы М12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" и от шоссе Энтузиастов до автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе". Завершить работы планируется в конце 2023 года.


Как обещают, для миллионов автолюбителей Московский скоростной диаметр станет буквально новой транспортной реальностью – через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 мин. В зависимости от расстояния и времени суток время в пути сократится от 10 до 50 минут. Дорога в аэропорты Шереметьево и Домодедово сократится на 20-25 минут. При этом транзита грузового транспорта на диаметре не будет.

Название трассы "Московский скоростной диаметр" пока условное. Проголосовать за понравившийся вариант москвичи могут на портале «Активный гражданин».

Источник:

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Метки: Москва   мэр москвы   скоростная магистраль   скоростной диаметр   собянин   
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1k
Glassy 2 часа назад
Класс! Очень удобные эти хорды.
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5k
Олег Полчаса назад
Южная рокада по Обручева-Балаклавскому на новую магистраль - отлично, минуя пробки на МКАДе.
Но зачем ул. Островитянова, на схеме назвали Каховкой?
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1k
xannar Час назад
Очень интересно, но нужна пояснительная бригада. На схеме ничего нового не увидела - красным цветом показаны уже построенная СВХ и кусок строящейся ЮВХ. Просто обозвали это "диаметром"?? Если да, то почему вдруг "новая" и тем более "свободная от грузового транспорта", если хорды в том числе СВХ как раз входят в грузовой каркас???
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454
Flexx U Час назад
Пошла бы она на куй эта Москва.
Жирный фурункул на теле РФ.
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27k
Aqueronte Час назад
Один хрен в пробках встанет. Собакин уже запорол эту идею, магистраль упирается в светофор и становится второстепенной дорогой по отношению к к шоссе в которое она упирается, с соответствующим режимом светофора. Б. Академическая тому пример.
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Алексей 2 часа назад
В ближайшие лет пять, понастроят вдоль нее торговых центров и "привет".
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