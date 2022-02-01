С севера на юг за 40 минут: в Москве появится новая скоростная транспортная магистраль

В столице решили объединить две крупнейшие внеуличные магистрали Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды и создать новую скоростную бессветофорную магистраль длиной 68 км, которая позволит пересекать город с юга на север за 40 минут. Рабочее название проекта - "Московский скоростной диаметр".
Новая транспортная артерия, свободная от грузового транспорта, протянется от Симферопольского шоссе до платной магистрали на Санкт-Петербург. Также предусмотрено ответвление до Некрасовки. Об этом сообщает официальный блог мэра Москвы Сергея Собянина.
"Трасса длиной 68 км свяжет крупнейшие вылетные магистрали – Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе.
В районе станции «Новохохловская» с Московского скоростного диаметра можно будет выехать на Третье транспортное кольцо.
На севере продолжением МСД станет федеральная трасса М 11 «Москва – Санкт-Петербург». На востоке – будущая трасса М 12 «Москва-Казань». На юге – федеральная трасса М 2 «Крым» и новая магистраль «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе».
На данный момент, скоростная магистраль построена уже на 62%, по своим масштабам она будет сопоставима с крупнейшими городскими магистралями - МКАДом и ТТК, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Строительство разделили на два участка: от Бусиновской развязки до трассы М12 "Москва - Нижний Новгород - Казань" и от шоссе Энтузиастов до автомобильной дороги "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе". Завершить работы планируется в конце 2023 года.
Как обещают, для миллионов автолюбителей Московский скоростной диаметр станет буквально новой транспортной реальностью – через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 мин. В зависимости от расстояния и времени суток время в пути сократится от 10 до 50 минут. Дорога в аэропорты Шереметьево и Домодедово сократится на 20-25 минут. При этом транзита грузового транспорта на диаметре не будет.
Название трассы "Московский скоростной диаметр" пока условное. Проголосовать за понравившийся вариант москвичи могут на портале «Активный гражданин».
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Но зачем ул. Островитянова, на схеме назвали Каховкой?
Жирный фурункул на теле РФ.
Сортировочную и планируют вывозить вроде. Слишком дорогая территория, чтобы на ней сталкивать и сцеплять вагоны- это можно сделать и за городом, только вот боюсь площадь просто застроят.
А если уж так нужен проезд пассажирских поездов в центр, можно приподнять эстакаду на пару путей, сделать ее на ажурных арках в центре или на опорах на окраиных, чтобы под дорогой свободно улицы проходили. Сейчас план посмотришь- 2 улицы сквозные и между ними 5-6 упираются в дорогу вдоль жд.
Варшавский вокзал убрали, железная дорога вся уже в кустах осталась.. Дублер Московскому и его дублеру Митрофаньевскому пропадает.
Ладожский построили, красивый вокзал, утонул в ТРК вокруг него, а на выезде-переезд с дорогой на одном уровне, как так строят неясно