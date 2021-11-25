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Волонтеры пересчитали численность бездомного кошачьего «войска» в Москве

Волонтеры пересчитали численность бездомного кошачьего «войска» в Москве (2 фото)

Автор:
25 ноября 2021 21:04
Сообщество : Животные
Метки: Москва   бездомные   кошки   перепись   пересчитали   собянин   фонд   
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Сколько в столице бездомных кошек, решили выяснить специалисты Фонда защиты городских животных. И направили в разные уголки мегаполиса «счетоводов».
В Москве пересчитали популяцию бездомных кошек. Впервые в нашей стране. Специалисты уверяют, что и в мире нигде еще не было «переписи кошачьего населения» такого масштаба.

Инициаторами проекта и его исполнителями стал Фонд защиты городских животных. Цель мероприятия озвучили еще в феврале этого года. Знать численность пушистых четвероногих «бомжей» нужно, чтобы понять, заботятся ли о них горожане. Это одна сторона вопроса.

Другие задачи: выяснить, какой объем финансирования требуется для стерилизации животных. Сколько их смогут принять специализированные заведения, скольких можно пристроить в добрые руки. Какой требуется масштаб действий для «гуманитарной помощи».
Как рассказывает Мослента в процессе учета котиков никто не ловил, а вот фотосъемку волонтеры вели. Далее шло заполнение учетных таблиц в Google.

На какие денежки банкет? На средства грантов мэра столицы Сергея Собянина. В реализации проекта, получившего ник «Зоомониторинг», оказал содействие и Институт экологии и эволюции имени Северцова.

Что в сухом осадке? Насчитали 70 486 особей в границах старой Москвы, включая Зеленоград. На территорию Новой Москвы учетчики не выбирались. Наибольшей популярностью у хвостатых пользуется Южный округ столицы. Чем приглянулся, они не рассказывают, но именно там волонтеры выявили 18 439 четвероногих мяукающих бродяг. Также полюбились усатикам спальные высотные районы.

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Метки: Москва   бездомные   кошки   перепись   пересчитали   собянин   фонд   
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5k
Leo Sun 2 часа назад
"Что в сухом осадке?"

Где-где?!?


мляшечки, совсем русский язык знать перестали...


"В СУХОМ ОСТАТКЕ", растение!
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8k
Злокрыс 14 минут назад
так волонтёры или на гранты собянина?
я запуталась
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3k
RomaXz 2 часа назад
Их надо отлавливать, а не считать
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37k
Бабай 2 часа назад
Заняться больше нечем? Это ж специальную службу задействовали, за деньги. И результат?
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481
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
как только шаурму из них делать перестали, так поголовье увеличилось. как следствие уменьшилось количество крыс.
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9k
kaboza 2 часа назад
какой объем финансирования требуется, это ключевые слова
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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