Волонтеры пересчитали численность бездомного кошачьего «войска» в Москве

В Москве пересчитали популяцию бездомных кошек. Впервые в нашей стране. Специалисты уверяют, что и в мире нигде еще не было «переписи кошачьего населения» такого масштаба.



Инициаторами проекта и его исполнителями стал Фонд защиты городских животных. Цель мероприятия озвучили еще в феврале этого года. Знать численность пушистых четвероногих «бомжей» нужно, чтобы понять, заботятся ли о них горожане. Это одна сторона вопроса.



Другие задачи: выяснить, какой объем финансирования требуется для стерилизации животных. Сколько их смогут принять специализированные заведения, скольких можно пристроить в добрые руки. Какой требуется масштаб действий для «гуманитарной помощи».