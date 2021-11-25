Волонтеры пересчитали численность бездомного кошачьего «войска» в Москве

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Сколько в столице бездомных кошек, решили выяснить специалисты Фонда защиты городских животных. И направили в разные уголки мегаполиса «счетоводов».
В Москве пересчитали популяцию бездомных кошек. Впервые в нашей стране. Специалисты уверяют, что и в мире нигде еще не было «переписи кошачьего населения» такого масштаба.
Инициаторами проекта и его исполнителями стал Фонд защиты городских животных. Цель мероприятия озвучили еще в феврале этого года. Знать численность пушистых четвероногих «бомжей» нужно, чтобы понять, заботятся ли о них горожане. Это одна сторона вопроса.
Другие задачи: выяснить, какой объем финансирования требуется для стерилизации животных. Сколько их смогут принять специализированные заведения, скольких можно пристроить в добрые руки. Какой требуется масштаб действий для «гуманитарной помощи».
Инициаторами проекта и его исполнителями стал Фонд защиты городских животных. Цель мероприятия озвучили еще в феврале этого года. Знать численность пушистых четвероногих «бомжей» нужно, чтобы понять, заботятся ли о них горожане. Это одна сторона вопроса.
Другие задачи: выяснить, какой объем финансирования требуется для стерилизации животных. Сколько их смогут принять специализированные заведения, скольких можно пристроить в добрые руки. Какой требуется масштаб действий для «гуманитарной помощи».
Как рассказывает Мослента в процессе учета котиков никто не ловил, а вот фотосъемку волонтеры вели. Далее шло заполнение учетных таблиц в Google.
На какие денежки банкет? На средства грантов мэра столицы Сергея Собянина. В реализации проекта, получившего ник «Зоомониторинг», оказал содействие и Институт экологии и эволюции имени Северцова.
Что в сухом осадке? Насчитали 70 486 особей в границах старой Москвы, включая Зеленоград. На территорию Новой Москвы учетчики не выбирались. Наибольшей популярностью у хвостатых пользуется Южный округ столицы. Чем приглянулся, они не рассказывают, но именно там волонтеры выявили 18 439 четвероногих мяукающих бродяг. Также полюбились усатикам спальные высотные районы.
На какие денежки банкет? На средства грантов мэра столицы Сергея Собянина. В реализации проекта, получившего ник «Зоомониторинг», оказал содействие и Институт экологии и эволюции имени Северцова.
Что в сухом осадке? Насчитали 70 486 особей в границах старой Москвы, включая Зеленоград. На территорию Новой Москвы учетчики не выбирались. Наибольшей популярностью у хвостатых пользуется Южный округ столицы. Чем приглянулся, они не рассказывают, но именно там волонтеры выявили 18 439 четвероногих мяукающих бродяг. Также полюбились усатикам спальные высотные районы.
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Где-где?!?
мляшечки, совсем русский язык знать перестали...
"В СУХОМ ОСТАТКЕ", растение!
Кошек на улицах не будет - будут крысы.
Слишком много кошек на улице - они голодные, больные, разносят заразу.
Цель - создание устойчивой по количеству, не размножающейся, привитой и здоровой популяции.
Коты и кошки сохраняют свой статус и территорию и после кастрации/стерилизации.
Стерилизуют ветеринары (Получают квоту на операции от города.) и студенты ветеринарного факультета (Этим надо сделать определённое количество таких операций на практике - материалы оплачивает универ.).
Сбором котов занимаются "кошачьи мамы" - собирают свои стада, и неурезанных (Оперированным бродяжкам подрезают правое ухо, чтобы снова не ловить.) приносят в определённые дни в назначенное место.
Кота в клетку, на клетку - телефон "мамы" и адрес "проживания".
Утром собрали, после полудня прооперировали, назавтра утром покормили - и развезли "по домам".
В плохую погоду ещё день-два приходится держать под крышей.