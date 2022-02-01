На краю полярных льдов: жизнь и быт настоящих полярников

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Прекрасный и бескомпромиссный Север – это тема, к которой постоянно обращаются поэты, художники и просто романтики. А для кого-то Арктика – это просто жизнь. Нюансами которой с нами поделился автор канала «Жизнь в движении» на Яндекс.Дзен.
«Мимо этой станции, которая находится на побережье Карского моря (Таймырский полуостров), не проезжает ни одна группа любителей экстремальных путешествий и острых эмоций.
По сути, она – это единственный островок, связывающий ледяные просторы Севера с цивилизацией.
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До самого северного поселка России – Диксона отсюда порядка 350 км. Примерно на таком же расстоянии находится Дудинка.
Официально эта арктическая станция называется Сопочная Карга (МГ-2). Находится она на одноименном мысе в устье Енисея.
Это одна из немногих станций, не прекративших свою деятельность с момента открытия. А открыта она была в далеком 1939 году. Даже сложные переломные 90-е не смогли сломить дух людей, живших и работавших здесь.
Полярники – народ гостеприимный и гостям всегда рады. Тем более что экспедиции сюда заглядывают нечасто. Гостей здесь ждут жарко натопленная баня, горячий обед и обзорная экскурсия, позволяющая познакомиться с нехитрым местным бытом.
Начальник морской гидрометеорологической станции Сопочная Карга – Алексей Быстров. Родом он из Тульской области. Попал сюда по распределению много лет назад и дослужился до руководящей должности.
Постоянный состав станции – 4 человека. Помимо начальника это механик и семейная пара метеорологов. Жена Быстрова раньше тоже работала вместе с ним, а сейчас с детьми живет в Дудинке.
Хотя вверенное хозяйство и относительно небольшое, но требует неусыпного надзора. Нужно не только постоянно следить за приборами, определяющими влажность, температуру, силу ветра, солнечную активность и другие показатели, но и взаимодействовать с вышестоящим руководством.
Хотя вверенное хозяйство и относительно небольшое, но требует неусыпного надзора. Нужно не только постоянно следить за приборами, определяющими влажность, температуру, силу ветра, солнечную активность и другие показатели, но и взаимодействовать с вышестоящим руководством.
Для жизни команды оборудован новый дом. Его строительство было завершено в прошлом году. Сооружение построили вместо первого домика, продержавшегося с самого начала открытия станции, с 1939 года. Здесь есть баня, гараж для снегоходов и собственная дизельная электростанция.
Продовольственные запасы и грузы сюда привозят после начала летней навигации. Доставкой занимается ледокол «Михаил Сомов» – тот самый ледокол, что 35 лет тому назад оказался в плену льдов Антарктики и дрейфовал целых 133 дня.
Но судно колоссальных размеров не в состоянии приблизиться к станции. И для переброски грузов используют вертолеты. Поэтому доставка – дело очень затратное финансово.
Но судно колоссальных размеров не в состоянии приблизиться к станции. И для переброски грузов используют вертолеты. Поэтому доставка – дело очень затратное финансово.
Весь остальной год станция существует, что называется, на самообеспечении: полярники ловят рыбу, ходят на охоту. Проблем с добычей пропитания не возникает, поскольку тундра начинается, стоит только переступить порог.
Каковы задачи команды? Сбор данных для прогноза погоды. Без них невозможно построение точных моделей.
Частично собранные сведения передаются в авторежиме по специальным каналам связи. Но кое-какую информацию приходится передавать и вручную, с промежутком в 3 часа.
Каковы задачи команды? Сбор данных для прогноза погоды. Без них невозможно построение точных моделей.
Частично собранные сведения передаются в авторежиме по специальным каналам связи. Но кое-какую информацию приходится передавать и вручную, с промежутком в 3 часа.
На станции не существует разделения на работу и отдых. Жизнь здесь – это и есть работа и образ жизни. Есть ли смысл спрашивать у людей, нравится ли им здесь жить? Пожалуй, нет. Поскольку не принявшие такой образ просто не смогут тут остаться.
Летом здесь удивительно красиво, а зимой вырастают сугробы такой высоты, что из-под них проглядывают только верхушки крыш строений.
Но для полярников такая жизнь привычна и понятна. Дом комфортный, теплый. Внутри оборудован санузел и баня. Для проведения досуга есть спутниковое ТВ и довольно-таки неплохой спутниковый Интернет.
Рабочий кабинет оборудован компьютером. Там же стоят все метеорологические приборы. Помимо жилых помещений персонала в доме обустроены комфортные комнаты и для гостей станции.
Рабочий кабинет оборудован компьютером. Там же стоят все метеорологические приборы. Помимо жилых помещений персонала в доме обустроены комфортные комнаты и для гостей станции.
Кстати, станция получила широкую известность после удивительной находки: в нескольких километрах от нее ненецкий мальчик обнаружил отлично сохранившуюся мумию мамонтенка. Начальник станции Быстров как раз принимал участие в извлечении древнего зверя из вечной мерзлоты, поэтому в курсе истории не понаслышке.
Длительность рабочей вахты составляет 2 года. Но многие настолько сродняются с работой и жизнью здесь, что не хотят возвращаться на материк, хотя там есть квартиры и живут родные.
И их можно понять. Объятия Арктики настолько крепкие, что и нам из них получается выбраться с большим трудом и неохотой».
И их можно понять. Объятия Арктики настолько крепкие, что и нам из них получается выбраться с большим трудом и неохотой».
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Метки: Жизнь истории природа путешествия факты
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Конечно верим. Это не то что объятия тропических островов с их лазурными пляжами.