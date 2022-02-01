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На краю полярных льдов: жизнь и быт настоящих полярников

На краю полярных льдов: жизнь и быт настоящих полярников (16 фото)

Автор:
01 февраля 2022 12:27
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   истории   природа   путешествия   факты   
2132
16
Прекрасный и бескомпромиссный Север – это тема, к которой постоянно обращаются поэты, художники и просто романтики. А для кого-то Арктика – это просто жизнь. Нюансами которой с нами поделился автор канала «Жизнь в движении» на Яндекс.Дзен.
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Метки: Жизнь   истории   природа   путешествия   факты   
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4k
Vlad 5 часов назад
"Объятия Арктики настолько крепкие, что и нам из них получается выбраться с большим трудом и неохотой"
Конечно верим. Это не то что объятия тропических островов с их лазурными пляжами.
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Hunson Abadeer 4 часа назад
хороший пост!
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2k
kreza 4 часа назад
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5k
Бу 6 часов назад
Работа для интравертов
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34k
Опаньки 7 часов назад
непрерывная расчистка сугробов
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4k
rere82 7 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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