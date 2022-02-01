На краю полярных льдов: жизнь и быт настоящих полярников

На станции не существует разделения на работу и отдых. Жизнь здесь – это и есть работа и образ жизни. Есть ли смысл спрашивать у людей, нравится ли им здесь жить? Пожалуй, нет. Поскольку не принявшие такой образ просто не смогут тут остаться.