Внезапные факты обо всем на свете: теперь живите с этим

Как много вы знаете о нашем мире? Вот подборка неожиданных фактов обо всем на свете. Живите с ними.
В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» есть эпизод, где царь переодевается из своих соболей в спортивный костюм и говорит: «Ох, бесовская одежа… тьфу!». На самом деле, у этой фразы есть еще одна ирония: Юрий Яковлев переодевался в костюм с эмблемой ФК «Динамо», а сам актер болел за «Спартак».
На канадском острове Виктория есть озеро, на котором есть остров, на котором есть озеро, на котором есть остров.
Вход на могилу Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне платный — 4 фунта стерлингов.
Психологи выяснили, что шимпанзе и орангутаны впадают примерно в такое же эмоциональное состояние, что и люди во время кризиса среднего возраста, что указывает на преимущественно биологические причины этого феномена.
Дети обычно начинают говорить «нет» раньше, чем «да».
Кадастровая стоимость мавзолея Ленина — около 61 млн руб.
На территории города Минеральные воды нет ни одного природного источника с минеральной водой.
Ватикан официально признал, что Земля вращается вокруг Солнца только в 1992 году.
В 1921 году в Индии насчитывалось 2024 вдовы моложе 5 лет и 97 857 вдов до 10 лет. При этом индусская традиция запрещает второе замужество после смерти мужа.
Роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» в полной версии впервые был опубликован в журнале Playboy (1953).
Гвинея настолько бедная страна, что по вечерам прилежные студенты съезжаются к аэропорту Конакри — это одно из немногих освещенных общественных мест в стране, и можно бесплатно учиться ночью.
Мальта — единственная страна в Европе, где нет источников пресной воды. Питьевую везут в основном из Италии, техническую получают из морской путем опреснения.
Сумма всех чисел на колесе рулетки — 666.
Среднее облако весит порядка 500 тонн, столько же весят 80 слонов.
До 17 века термометры заполняли коньяком.
Водители убивают больше оленей, чем охотники.
Самая трудно излечимая фобия – боязнь страха.
У жирафа и человека одинаковое количество шейных позвонков.
Челюсти тасманийского сумчатого волка или тилацина, популяция которого была полностью уничтожена в начале 20-го века под предлогом его опасности для овечьих ферм, были слишком слабы. Поэтому охотиться на овец он не мог.
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"Алло, Зиночка? ты сейчас умрешь!"
И вот оно как , Петрович ...
Первоначально это захоронение располагалось в другой части Восточного кладбища, однако в одну из ночей 1954 года останки были самовольно перезахоронены группой коммунистов в нынешнем месте (более видном по сравнению с предыдущим). Надгробие создано Лоуренсом Брэдшоу и открыто в 1956 году на церемонии, проведенной генеральным секретарём Коммунистической партии Великобритании Гарри Поллитом. Эта партия и профинансировала возведение данного мемориала. Он состоит из внушительного бронзового бюста Маркса, установленного на гранитном пьедестале (с мраморной вставкой), на который вынесены цитаты из его произведений, в частности на передней стороне постамента слова, которыми оканчивается Манифест Коммунистической партии: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Кладбище ,кстати , выбирал сам Карл , и упси... частное Хайгейтское кладбище, разорилось в середине прошлого века. Теперь весь уход за некрополем осуществляет Общество друзей, а деньги зарабатывает в том числе и за счет платного входа.