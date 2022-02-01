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Внезапные факты обо всем на свете: теперь живите с этим

Внезапные факты обо всем на свете: теперь живите с этим (14 фото)

Автор:
01 февраля 2022 12:01
Сообщество : Факты
Метки: география   животные   кино   мир   природа   факты   
1791
14

Как много вы знаете о нашем мире? Вот подборка неожиданных фактов обо всем на свете. Живите с ними.

В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» есть эпизод, где царь переодевается из своих соболей в спортивный костюм и говорит: «Ох, бесовская одежа… тьфу!». На самом деле, у этой фразы есть еще одна ирония: Юрий Яковлев переодевался в костюм с эмблемой ФК «Динамо», а сам актер болел за «Спартак».

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На канадском острове Виктория есть озеро, на котором есть остров, на котором есть озеро, на котором есть остров.

Вход на могилу Карла Маркса на Хайгейтском кладбище в Лондоне платный — 4 фунта стерлингов.

Психологи выяснили, что шимпанзе и орангутаны впадают примерно в такое же эмоциональное состояние, что и люди во время кризиса среднего возраста, что указывает на преимущественно биологические причины этого феномена.

Дети обычно начинают говорить «нет» раньше, чем «да».

 

Кадастровая стоимость мавзолея Ленина — около 61 млн руб.

На территории города Минеральные воды нет ни одного природного источника с минеральной водой.

Ватикан официально признал, что Земля вращается вокруг Солнца только в 1992 году.


В 1921 году в Индии насчитывалось 2024 вдовы моложе 5 лет и 97 857 вдов до 10 лет. При этом индусская традиция запрещает второе замужество после смерти мужа.

 Роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» в полной версии впервые был опубликован в журнале Playboy (1953).

Гвинея настолько бедная страна, что по вечерам прилежные студенты съезжаются к аэропорту Конакри — это одно из немногих освещенных общественных мест в стране, и можно бесплатно учиться ночью.

 

Мальта — единственная страна в Европе, где нет источников пресной воды. Питьевую везут в основном из Италии, техническую получают из морской путем опреснения.

Сумма всех чисел на колесе рулетки — 666.


Среднее облако весит порядка 500 тонн, столько же весят 80 слонов.

До 17 века термометры заполняли коньяком.

Водители убивают больше оленей, чем охотники. 


Самая трудно излечимая фобия – боязнь страха.


У жирафа и человека одинаковое количество шейных позвонков.

Челюсти тасманийского сумчатого волка или тилацина, популяция которого была полностью уничтожена в начале 20-го века под предлогом его опасности для овечьих ферм, были слишком слабы. Поэтому охотиться на овец он не мог.

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Метки: география   животные   кино   мир   природа   факты   
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53k
doker 57 минут назад
Коньяк в термометре. Это так мило.
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Максим Максимов 23 минуты назад
Шурик то по комплекции поменьше был... ЧЕЙ тогда костюмчик? Ай да Зинуля!

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37k
jonnyD 23 минуты назад
Стало интересно , кто отгрохал такой памятник Марксу ?
И вот оно как , Петрович ...
Первоначально это захоронение располагалось в другой части Восточного кладбища, однако в одну из ночей 1954 года останки были самовольно перезахоронены группой коммунистов в нынешнем месте (более видном по сравнению с предыдущим). Надгробие создано Лоуренсом Брэдшоу и открыто в 1956 году на церемонии, проведенной генеральным секретарём Коммунистической партии Великобритании Гарри Поллитом. Эта партия и профинансировала возведение данного мемориала. Он состоит из внушительного бронзового бюста Маркса, установленного на гранитном пьедестале (с мраморной вставкой), на который вынесены цитаты из его произведений, в частности на передней стороне постамента слова, которыми оканчивается Манифест Коммунистической партии: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Кладбище ,кстати , выбирал сам Карл , и упси... частное Хайгейтское кладбище, разорилось в середине прошлого века. Теперь весь уход за некрополем осуществляет Общество друзей, а деньги зарабатывает в том числе и за счет платного входа.
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4k
Club007 Полчаса назад
3. Вход платный на кладбище а не на могилу Карла Маркса... ппц время нет все перепроверять
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4k
Club007 39 минут назад
2. Пункт Не в Канаде, а в Филиппинах на озере Тааль
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5k
Максим 41 минуту назад
Думал, что про Бредбери напишут, что он в названии книги спутал Фаренгейта и Цельсия) Ан нет, решили говорить про Плейбой.
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2k
Андрей 51 минуту назад
Комментарий к фото
однушка в центре???
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253
Илья Андрей 39 минут назад
Комментарий к фото
Нет. Это Мавзолей, в котором захоронен (в открытом, закрытом, забальзамированном или каком другом виде - абсолютно не имеет значения) Владимир Ильич Ленин. Это и всё, что вам следует по этому поводу знать. Что же касается однушек или трёшек, то сходите на могилы своих предков и посчитайте площадь, вместимость, выгодность расположения, удобство логистики, цену аренды и прочее, прочее.
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