Внезапные факты обо всем на свете: теперь живите с этим

Гвинея настолько бедная страна, что по вечерам прилежные студенты съезжаются к аэропорту Конакри — это одно из немногих освещенных общественных мест в стране, и можно бесплатно учиться ночью.

Мальта — единственная страна в Европе, где нет источников пресной воды. Питьевую везут в основном из Италии, техническую получают из морской путем опреснения.