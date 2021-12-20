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Макрохелес Реттенмейера: клещ, который заменяет муравью часть ноги

Макрохелес Реттенмейера: клещ, который заменяет муравью часть ноги (5 фото)

Автор:
20 декабря 2021 09:22
Сообщество : Животные
Метки: животные   клещ   муравей   природа   факты   фото   
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Клещ макрохелес Реттенмейера решил, что чтобы любить ноги по-настоящему сильно, надо думать как ноги, ходить как ноги. Стать ногами.

Ребят, зацените, какие кросы прикупил.

На первый взгляд микроскопический клещ выглядит типичный паразитом. Неспособный жить без муравьиных лапок, он цепляется за одну из конечностей муравья кочевника, прокусывает последний сегмент и присасывается к гемолимфе хозяина.

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А что если это муравьиные каблуки?

Очевидно — для муравья это плохо. Он испытывает постоянную кровопотерю, его боевой скафандр имеет пробоину, через которую могут проникнуть плесень, бактерии и другие паразиты. Но взамен клещ предлагает интересную компенсацию.

Представьте как к вашей ступне цепляется ещё одна хищная ступня...

Макрохелес, как и большинство паразитов, не испытывает желания убивать своего хозяина, ведь тогда он может помереть от голода! Приходится помогать владельцу по мере сил. При помощи своих восьми лапок паукообразное крепко вцепляется в любую поверхность на которую наступил муравей, что увеличивает сцепление с дорогой. Особенно актуально это во время возведения временных переправ и бивуаков. Так называются муравейники из тел других муравьёв.

В Южной Америке муравьи немного странные и, порой, строят муравейники из самих себя...

Муравьи цепляются друг за друга, превращаясь в мосты, подвесные дороги и живые гнёзда. Поэтому муравей со встроенным паразитом крепче держится и лучше переносит нагрузки, а значит, всё строение будет более устойчивым.

Братан! Я держусь, но мне тяжко!

Но не стоит утверждать, что обмен взаимовыгоден. Всё-таки, лапка с биопротезом обходится муравьишке куда дороже оригинальной конечности. Да и взаимоотношения двух этих видов слишком плохо изучены для полноценной оценки или перевода их в разряд симбиотических.

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Метки: животные   клещ   муравей   природа   факты   фото   
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