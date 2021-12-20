Макрохелес Реттенмейера: клещ, который заменяет муравью часть ноги

В Южной Америке муравьи немного странные и, порой, строят муравейники из самих себя...

Муравьи цепляются друг за друга, превращаясь в мосты, подвесные дороги и живые гнёзда. Поэтому муравей со встроенным паразитом крепче держится и лучше переносит нагрузки, а значит, всё строение будет более устойчивым.