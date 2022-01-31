Сорняки на правовом поле: за что в Оренбурге осудили адвоката и экс-следователя

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«Решатели» взялись помочь подследственному. Почему у них не получилось и чем дело кончилось?
Подобных историй, увы, немало. И все же каждый следующий мошенник считает, что он уж точно проскользнет мимо разоблачения. Он-то умнее, хитрее. И – оп! — тоже попадает в руки Фемиды. Хотя фигуранты дела, что слушалось в суде Оренбурга, с этой суровой «дамой» знакомы не понаслышке.
Закончен процесс по делу главы коллегии адвокатов Романа Василенка и экс-сотрудника СКР Евгения Карякина. Последний перед арестом уже какое-то время занимался бизнесом. О результатах процесса журналистам «Ленты.ру» сегодня рассказали в пресс-службе суда.
Известный в области адвокат и «удачливый» предприниматель пообещали орскому бизнесмену, что освободят его от наказания. Не бесплатно, разумеется. Но пяти миллионов будет достаточно за желанную свободу.
Следствию доподлинно не известно, собирались ли «благодетели» хоть что-то предпринимать, дабы отработать эту сумму. Подследственный попросту обратился к их коллегам и сообщил о вымогательстве. Обоих арестовали, и сегодня стал известен приговор. Василенок осужден на три года колонии общего режима. Карякин получил срок в 2 года и 10 месяцев при тех же условиях содержания. Плюс обоим фигурантам назначены штрафы: 150 тысяч и 100 тысяч рублей, соответственно.
Закончен процесс по делу главы коллегии адвокатов Романа Василенка и экс-сотрудника СКР Евгения Карякина. Последний перед арестом уже какое-то время занимался бизнесом. О результатах процесса журналистам «Ленты.ру» сегодня рассказали в пресс-службе суда.
Известный в области адвокат и «удачливый» предприниматель пообещали орскому бизнесмену, что освободят его от наказания. Не бесплатно, разумеется. Но пяти миллионов будет достаточно за желанную свободу.
Следствию доподлинно не известно, собирались ли «благодетели» хоть что-то предпринимать, дабы отработать эту сумму. Подследственный попросту обратился к их коллегам и сообщил о вымогательстве. Обоих арестовали, и сегодня стал известен приговор. Василенок осужден на три года колонии общего режима. Карякин получил срок в 2 года и 10 месяцев при тех же условиях содержания. Плюс обоим фигурантам назначены штрафы: 150 тысяч и 100 тысяч рублей, соответственно.
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Ну кто то и будет с оглядкой ,а кого то и приземлить могут опять ...
Ведь силовики понимают ,что и как и на таких смотрят ..
За такими наблюдают и если опять ,то до суда они не доживают..