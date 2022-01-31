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Сорняки на правовом поле: за что в Оренбурге осудили адвоката и экс-следователя

Сорняки на правовом поле: за что в Оренбурге осудили адвоката и экс-следователя (1 фото)

Автор:
31 января 2022 19:51
Сообщество : Криминал
Метки: адвокат   колония   мошенничество   оренбург   осуждены   следователь   суд   
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«Решатели» взялись помочь подследственному. Почему у них не получилось и чем дело кончилось?
Подобных историй, увы, немало. И все же каждый следующий мошенник считает, что он уж точно проскользнет мимо разоблачения. Он-то умнее, хитрее. И – оп! — тоже попадает в руки Фемиды. Хотя фигуранты дела, что слушалось в суде Оренбурга, с этой суровой «дамой» знакомы не понаслышке.

Закончен процесс по делу главы коллегии адвокатов Романа Василенка и экс-сотрудника СКР Евгения Карякина. Последний перед арестом уже какое-то время занимался бизнесом. О результатах процесса журналистам «Ленты.ру» сегодня рассказали в пресс-службе суда.

Известный в области адвокат и «удачливый» предприниматель пообещали орскому бизнесмену, что освободят его от наказания. Не бесплатно, разумеется. Но пяти миллионов будет достаточно за желанную свободу.

Следствию доподлинно не известно, собирались ли «благодетели» хоть что-то предпринимать, дабы отработать эту сумму. Подследственный попросту обратился к их коллегам и сообщил о вымогательстве. Обоих арестовали, и сегодня стал известен приговор. Василенок осужден на три года колонии общего режима. Карякин получил срок в 2 года и 10 месяцев при тех же условиях содержания. Плюс обоим фигурантам назначены штрафы: 150 тысяч и 100 тысяч рублей, соответственно.

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Метки: адвокат   колония   мошенничество   оренбург   осуждены   следователь   суд   
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молотый Либентроп 2 часа назад
А к каким "коллегам" обратился? К адвокатам и бизнесменам?
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Мойша Час назад
И таки шо так мало назначили по штрафам? В законе звучит "от 2-х до 5-ти кратностей от суммы взятки. Это штраф от 10 до 25 лямов. Но это же все же наши мальчики . хоть и заблудшие...
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Вовака Час назад
Сажаю для галочки, кто не поделился или мало дал, план он священен.
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Mixan Час назад
А сколько таких еще "решал" ? Выявляют сажают и это все же хорошо .
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