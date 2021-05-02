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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4846 постов • 663 подписчика подписаться
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Ефремов рассказал о том, как ему живётся в колонии

Ефремов рассказал о том, как ему живётся в колонии (4 фото)

Автор:
02 мая 2021 14:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ефремов   адвокат   белгородская область   колония   тюрьма   шоу бизнес   
1056
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После громкого судебного разбирательства актёр Михаил Ефремов отправился на семь с половиной лет в места не столь отдалённые.

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Метки: Ефремов   адвокат   белгородская область   колония   тюрьма   шоу бизнес   
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13  комментариев
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13k
Алексей 50 минут назад
Ну хоть печень удивит компотом
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1k
Incognito 5 секунд назад
Диетическое питание это он ту лабуду называет что подается в колонии?! Ну ну... И как при таком питании он вдруг не осунулся и не похудел?! Что за очередную чушь этот горе "адвокат" городит?!?!
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3k
Арт 2 минуты назад
На парашу его, посмотрим что закукарекает
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2k
* You All 5 минут назад
слишком хорошо эта алко-наркотная гниль живёт. драить параши его гнать и пахану на кукан
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3k
Core 6 минут назад
Хороший адвокат творит чудеса
даже свидетели сядут
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32k
Alex 8 минут назад
Уже стал чьей-то подружкой?
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225
Sandmann 22 минуты назад
Кому этот пост интересен? По мне - так даже на PR-фейл не тянет (ИМХО).
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1
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Убил человека и это таки ему на пользу... что за глупый человек.
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Sanar Полчаса назад
Ну прям санаторий, стал лучше [мат], перестал синячить, ну прям жестокое наказание для убийцы, может сценарий напишет для кина.
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61k
Viktor 37 минут назад
Сука, аж слезу пробило от умиления!
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27k
Acu900 42 минуты назад
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1k
Yow 53 минуты назад
Не раскаивается, не?
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6k
Летучий Мыш Час назад
А че там на последнем фото, Безруков навестить приехал?
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