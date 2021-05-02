Ефремов рассказал о том, как ему живётся в колонии

Из-за проблем со здоровьем (сезонная аллергия) он не может пока участвовать во всевозможных спортивных мероприятиях, которые проводят в колонии. Но в будущем артист планирует вспомнить свои навыки в настольном теннисе. Сейчас же он выступает в роли активного болельщика.