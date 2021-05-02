Ефремов рассказал о том, как ему живётся в колонии

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После громкого судебного разбирательства актёр Михаил Ефремов отправился на семь с половиной лет в места не столь отдалённые.
Актёр сейчас находится в Белгородской области, в ИК-4, той самой где отбывали наказание по делу о нанесении побоев футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. О том, как ему живётся в неволе, Ефремов рассказал "СтарХит".
По его словам, сложнее всего было привыкать к строгому распорядку дня. На это у Ефремова ушло около трёх месяцев. Он отказался от работы библиотекарем и в настоящее время трудится на швейном производстве — по 8 часов в день занимается тем, что вставляет замки в молнии защитных костюмов.
Из-за проблем со здоровьем (сезонная аллергия) он не может пока участвовать во всевозможных спортивных мероприятиях, которые проводят в колонии. Но в будущем артист планирует вспомнить свои навыки в настольном теннисе. Сейчас же он выступает в роли активного болельщика.
Ефремов отметил, что в свободное время он стал много читать, но творчеством пока не занимается. Артист рассказал, что он в хорошем психологическом состоянии. Адвокат Ефремова Петр Хархорин и вовсе считает, что пребывание в колонии пошло на пользу его подопечному. «Тогда и сейчас — это два разных человека. Выглядит он гораздо лучше, несравнимо. Во-первых, не пьёт, во-вторых, диетическое питание. Кормят там нормально, поэтому не похудел, не осунулся. Всё, конечно, сложно, но Михаил понимает, что это отчасти и положительный поворот».
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